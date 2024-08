In diesen Gemeinden auf Mallorca gibt es am meisten Urlauber pro Einwohner

Der Andrang von Mallorca-Urlaubern ist in Santanyí, Capdepera, Alcúdia, Deià und Estellencs - gemessen an der jeweiligen Einwohnerzahl in der Gemeinde - besonders groß. Zu diesem Ergebnis kommt eine Auswertung der von Funkmasten registrierten Handydaten durch das spanische Statistik-Institut (INE). Im Sommer würden zum Teil - gemessen an der Gesamtstatistik pro Monat - fünfmal mehr Urlauber als Einwohner registriert, wobei natürlich die wenigsten Besucher einen ganzen Monat bleiben. Die Tramuntana-Gemeinde Escorca (Pilgerstätte Lluc, Sa Calobra), die sehr weitläufig ist, aber mit 194 Personen nur wenige Einwohner hat, kommt gar auf ein Verhältnis von 70:1, wie die Statistik ergibt.

Verhältnis Urlauberzahl zu gemeldeten Einwohnern

Die Zahlen im einzelnen: In Santanyí wurden laut den Handydaten im vergangenen Juni 81.463 Urlauber registriert. Diesen steht eine Einwohnerzahl von 12.480 gegenüber. In der Gemeinde Capdepera mit dem Küstenort Cala Ratjada waren es 64.968 Touristen bei gleichzeitig 12.340 gemeldeten Einwohnern, in Alcúdia 102.153 Urlauber und 21.322 gemeldete Einwohner.

Ein Extremfall ist auch das Gebirgsdorf Deià mit seinen lediglich 675 Personen im Melderegister. Im Juni waren dort laut der Studie 3.524 Urlauber zu Gast. Und in Estellencs mit seinen 675 gemeldeten Einwohnern waren es 2.277 Touristen.

Deià. / Toni Balaguer

Und andernorts?

Die klassischen Urlauber-Hotspots im Südwesten von Mallorca dagegen spielen keine wichtige Rolle in der Statistik, da hier der großen Besucherzahl auch eine hohe Einwohnerzahl gegenübersteht. In der Großgemeinde Calvià (Peguera, Magaluf, Santa Ponça) waren es bei 53.162 Einwohnern 239.743 Urlauber, in der Balearen-Hauptstadt Palma bei 423.350 Einwohnern immerhin 397.977 Urlauber.

Der spanienweite Vergleich

Wenig überraschend ist das Ergebnis, dass die Urlauberdichte auf den Balearen im spanienweiten Vergleich besonders hoch ist. Gezählt wurden im Juni genau 2.072.816 Touristen, vor Katalonien (2.030.748), Valencia (964.028), den Kanaren (1.037.087) und Andalusien (1.332.819).

Die Overtourism-Debatte auf Mallorca wird in diesem Jahr besonders intensiv geführt, bei zwei Großdemonstrationen protestierten die Teilnehmer gegen die Auswirkungen des Massentourismus, insbesondere die Wohnungsnot. Die balearische Landesregierung hat Arbeitsgruppen einberufen, die auf Grundlage von Vorschlägen aus der Bevölkerung Lösungen erarbeiten sollen. /ff

