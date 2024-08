Eurowings tauft auf Mallorca einen eigenen Heißluftballon - aus dem Aprilscherz wird Realität

Die Geschichte begann zumindest für die Öffentlichkeit am 1. April 2024 mit einem Aprilscherz: Eurowings böte mit Beginn der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen Mallorca-Flüge im Heißluftballon an, teilte das Unternehmen in einer Pressenotiz mit. Die Ballonfahrten würden je nach Wetterlage zwischen sechs und acht Stunden dauern und ab 599 Euro pro Strecke kosten, hieß es damals. Auch ein Foto des vermeintlichen "Palma-Shuttles" war beigefügt.

Zu diesem Zeitpunkt wusste außerhalb von Eurowings wohl niemand, dass ein Teil der Meldung keineswegs ein Scherz war und der Eurowings-Ballon tatsächlich viereinhalb Monate später auf Mallorca getauft werden würde. Natürlich war ein anderer Teil der Meldung geflunkert: Schließlich überquert der Ballon nicht das Mittelmeer, sondern fährt künftig nur auf Mallorca, wo man ihn nun beim Veranstalter Mallorca Balloons buchen kann.

Eurowings-Chef Jens Bischof und Taufpatin Victoria Swarovski vor dem Ballon. / Ciro Krauthausen

Idee gab es bereits 2023

Am Montagabend (19.8.) war dann im Hotel Hacienda Son Antem Golf Resort nahe Llucmajor alles zur Taufe angerichtet - und wie der Chef von Mallorca Ballons, Ricardo Aracil, der MZ erklärte, war der Ballon zum Zeitpunkt des Aprilscherzes längst in Arbeit. "Einen solchen Ballon zu bauen, dauert rund neun Monate. Die Idee dazu gab es folglich bereits im vergangenen Jahr", sagte Aracil bei der Veranstaltung im Garten des Hotels.

Erschienen waren neben den Pressevertretern unter anderem die Taufpatin für den Ballon, die österreichische Moderatorin ("Let's dance"), Sängerin und Schauspielerin Victoria Swarovski sowie Kollegen der Eurowings-Basis in Palma und der Flugsicherung Enaire. Jens Bischof, der CEO von Eurowings, begrüßte gemeinsam mit Swarovski die Gäste und ging dabei auch auf das Flugchaos der zurückliegenden Tage am Flughafen von Palma ein.

Allein am Donnerstag (15.8.) hatte Eurowings 60 Flüge aufgrund des Unwetters gestrichen. "Auch mein Flug nach Mallorca hatte fünf Stunden Verspätung", sagte Bischof. Doch die Sicherheit gehe nun einmal vor, und dass es zu den Flugausfällen gekommen sei, sei bedauerlich, aber es habe keine Alternative gegeben. "Wir haben versucht, allen Betroffenen bestmöglich zu helfen."

Alles begann mit einer Nachricht an den Eurowings-CEO

Zur Veranstaltung war auch der Kopf hinter der Idee, der Marketing-Experte Tim Schöneberg von der Agentur Nicemountain, gekommen. Er ist seit 2021 Vertriebspartner von Ricardo Aracil und übernimmt die Vermarktung der Heißluftballonfahrten.

Schöneberg hatte dem Jens Bischof eine Nachricht über ein Business-Netzwerk geschrieben. "Es war ein bisschen Zufall, dass ich die Nachricht kurz nach Erhalt selbst gesehen und dann direkt beantwortet habe", erzählte ein gewohnt gut gelaunter Jens Bischof beim Tauf-Event der MZ. Er sei von der Idee begeistert gewesen. Von da an habe die Marketing-Abteilung von Eurowings übernommen.

"Die Kollegen haben dann selbst den Entwurf für den Ballon gezeichnet. Da haben wir keine Agentur beauftragt", sagte Bischof. Gebaut wurde der Eurowings-Ballon beim größten europäischen Hersteller Ultramagic in Barcelona.

Spezialausführung teurer als gewöhnliche Ballons

Laut Schöneberg ist der Ballon aufgrund seiner speziellen Form mit Flugzeugnase, Flugzeugheck sowie zwei Seitenflügeln ein Stück teurer geworden als gewöhnliche Ballons - ein niedriger sechsstelliger Betrag stand am Ende zu Buche. Gleichzeitig ist der Ballon, den Ricardo Aracil und seine Mitarbeiter kurz vor Einbruch der Dunkelheit aufbliesen, etwas kleiner als manch andere. Der Eurowings-Ballon ist 22 Meter hoch, etwa so hoch wie ein achtstöckiges Haus. Neben dem Fahrer haben noch vier Passagiere Platz.

Victoria Swarovski firmiert das Namensschild des Ballons. Daneben Eurowings-CEO Jens Bischof. / Ciro Krauthausen

Taufpatin Victoria Swarovski gab dem Ballon den Namen "Burgundy Dreams Victoria I", sie und Jens Bischof unterschrieben die Namensplakette und stiegen in den Korb ein. Im Anschluss ging es rund zehn Meter in die Höhe, wobei der Ballon weiterhin an Seilen am Boden verankert blieb. Die für Dienstagmorgen geplanten Jungfernflüge wurden aufgrund der noch etwas unsicheren Wetterlage abgesagt.

Die "Burgundy Dreams Victoria I" ist nun bei Mallorca Balloons zum Preis ab 188 Euro buchbar, Eurowings-Kunden bekommen einen Rabatt von zehn Prozent.