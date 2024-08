Bimmelbahn in Urlaubsort auf Mallorca knallt gegen Palma - mehrere leicht Verletzte

"Ich stehe immer noch unter Schock. Was für ein Schreck. Der Touristenzug, in dem wir saßen, ist gestern Abend gegen eine Palme geprallt." So schildert eine junge spanische Touristin den Unfall, den sie am Mittwochabend (21.8.) in Can Picafort zusammen mit ihrer Familie, darunter zwei sechs- und siebenjährige Mädchen, erlebte.

"Wir waren sieben Personen aus derselben Familie und setzten uns in den letzten Waggon. Zuerst fuhr der Zug Schlangenlinien, es wirkte wie ein Scherz. Dann begann er sich stark zu bewegen, und ich sagte zu meiner Schwester: 'Halt die Mädchen fest', weil es keine Sicherheitsgurte gab und es so stark wackelte. Dann fuhr der Zug über einen Bordstein. Und das Schlimmste geschah an der dritten Haltestelle, als er gegen eine Palme prallte. Unser Waggon rammte die Palme. Wir erlitten Prellungen", sagt die Frau.

71-Jähriger verletzte sich leicht am Kopf

Vier Familienmitglieder wurden verletzt, keiner davon schwer. Was eine ruhige Zugfahrt durch den Touristenort Can Picafort sein sollte, verwandelte sich in einen Höllenritt, der die Touristen aus Madrid mitten in der Nacht ins Krankenhaus von Muro brachte. "Mein 71-jähriger Vater schlug sich mit dem Metall des Zuges am Kopf und auch an einer Schulter. Meiner kleinen sechsjährigen Nichte brach ein Zahn, und sie blutete stark aus dem Mund. Meine Schwester erlitt eine Halswirbelsäulenverletzung, und ich hatte mehrere Prellungen an den Beinen", erklärt die Geschädigte.

"Der Zug schwankte hin und her. Der Aufprall war heftig. Wir waren völlig baff", sagt die junge Frau. "Gott sei Dank ist nichts Schlimmeres passiert", fügt sie hinzu. Am Donnerstagmorgen haben sie den Vorfall bei der zuständigen Ortspolizei von Santa Margalida angezeigt. "Sowohl die Polizei als auch das Krankenhauspersonal haben uns sehr gut behandelt. Sie haben uns sehr gut betreut", sagt die Urlauberin.

Ausländer eilten zur Hilfe

Die Familie, die aus Madrid stammt und seit Anfang August Urlaub in Can Picafort macht, war gegen 21.40 Uhr in den Zug eingestiegen. Der Unfall ereignete sich, als der Zug aus einer Kurve kam und der letzte Waggon gegen die Palme knallte. "Danach stiegen alle Passagiere aus dem Zug aus; wir waren ungefähr 40 Personen", sagt die Urlauberin. "Eine ausländische Frau half uns, überquerte die Straße mit Eis und einem Tuch und gab es meiner kleinen Nichte, die aus dem Mund blutete. Ein anderer ausländischer Herr fragte uns, ob wir die Polizei gerufen hätten, weil er es sonst tun würde. Ich rief die Ortspolizei an. Die Beamten waren sehr aufmerksam, aber es dauerte, bis sie eintrafen, weil sie andere Einsätze hatten."

"Der Zugführer machte alles, er kassierte, fuhr... Und nach dem Unfall kam er mit seinen Werkzeugen heraus und löste den Waggon vom Stamm der Palme. Danach setzte er seine Fahrt mit dem Zug fort", sagt die Urlauberin. "Ein Teil der Familie fuhr ins Krankenhaus und andere blieben bei der Polizei. Die Beamten sagten uns, dass sie den Fahrer suchen würden, um mit ihm zu sprechen, und rieten uns, die Ereignisse am nächsten Morgen anzuzeigen."

Das sagt der Betreiber der Bimmelbahn

Ein Sprecher des Unternehmens, das diese Touristenzüge betreibt, bedauerte den Vorfall und versicherte, dass sie für die Schäden aufkommen werden, da sie über eine entsprechende Haftpflichtversicherung verfügen.

Der Zug sei mit Kameras und GPS ausgestattet, so der Betreiber. Die Auswertung der Aufzeichnungen habe ergeben, dass die Bimmelbahn mit lediglich 5 km/h unterwegs war. Der Aufprall sei "unbedeutend" gewesen.

Der Zug habe beim Verlassen der dritten Haltestelle einem falsch geparkten Auto ausweichen müssen. Dabei habe der letzte Waggon den Stamm der Palme gestreift, weshalb der Fahrer bremste. Durch das Bremsen schlug sich eine minderjährige Passagierin mit dem Vordersitz am Mund. "Auf den Bildern ist nichts anderes zu sehen", so der Sprecher der Firma.

Bei der Zugführer habe es sich um einen erfahrenen Fahrer gehandelt, der den ganzen Sommer über den Zug gefahren ist und noch nie einen Zwischenfall hatte. Die Polizei habe ihn negativ auf Alkohol getestet. Der Zug sei zuvor auch keine Schlangenlinien oder über einen Bordstein gefahren.

Die Familie wird die ereignisreichen Ferien auf der Insel auf jeden Fall nicht so schnell vergessen. "Letztendlich war es ein Schock, wir sind leicht verletzt, aber es hätte viel schlimmer ausgehen können", sagt die junge Frau.