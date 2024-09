Nicht alle Mann an Bord: Wieso kommen in diesem Sommer weniger Deutsche nach Mallorca?

Merkwürdiges ist im Gange: Im Sommer ist auf einmal der Zustrom deutscher Urlauber nach Mallorca ins Stocken geraten. In den ersten Monaten des Jahres 2024 hatte es die Deutschen noch fast wie mit einem Magneten nach Mallorca gezogen. Das belegen die Zahlen des spanischen Statistik-Instituts INE über die ausländischen Urlauber: Ganze 29 Prozent mehr Deutsche als im Vorjahresmonat reisten im März auf die Balearen. Im April waren es 12,6 Prozent mehr, im Mai immer noch 9,3 Prozent mehr als im vergangenen Jahr.

Dann kam der Juni. Und mit dem ersten Sommermonat der Einbruch. Minus 1,8 Prozent weisen die Frontur-Zahlen aus. Etwas mehr als 1,135 Millionen Urlauber aus Deutschland, sogar geringfügig weniger als im April, fanden den Weg auf die Inseln. Neuere Zahlen gibt es bisher für diesen Sommer nicht, doch auch im Juli und August ist offenbar weniger Deutsch auf den Straßen der Inseln zu hören als in früheren Jahren. Die MZ hat sich in der Tourismusbranche umgehört, ob dieser Eindruck stimmt und was die Gründe für den Rückgang der deutschen Urlauber sein könnten.

Deutsche kommen inzwischen lieber in der Nebensaison

Der Eindruck täuscht nicht, sagt Juan Miguel Ferrer, der Chef der Qualitätsinitiative Palma Beach und Gastronom an der Playa de Palma. „Es halten sich auf jeden Fall weniger Deutsche an der Playa de Palma auf als in den Vorjahren“, hat auch er beobachtet. „Das ging im Juni los und hat sich durch den Juli und August gezogen“, sagt der Unternehmer. Allerdings sei das gar keine ganz neue Tendenz. „Das haben wir in den Vorjahren schon ein wenig festgestellt. Die Deutschen kommen inzwischen lieber in der Vorsaison und wieder ab September.“

Auch Maria Gibert, die Präsidentin der Vereinigung der Ferienvermieter Febhabtur, hält die Beobachtung, dass in der Hauptsaison weniger Deutsche auf der Insel sind als in den Vorjahren, für zutreffend. „Auch wir haben einen leichten Rückgang festgestellt.“ Allerdings sei sie weit davon entfernt, sich darüber ernste Sorgen zu machen. Zumal dieser Rückgang durch Reisende aus anderen Ländern aufgefangen werde.

In den Hotels weniger deutlich zu spüren

Die Hoteliers spüren die eingebüßte Reiselust der Deutschen nicht ganz so deutlich. Der Vorsitzende der Hoteliersvereinigung an der Playa de Palma, Pedro Marín, verweist darauf, dass man sich noch mitten in der Saison befinde und eine Bewertung erst im Herbst abgebe. Prinzipiell sei es aber schon immer so gewesen, dass die Zahl der Besucher von Monat zu Monat schwanke, so auch in diesem Sommer.

Christoph Gräwert, der Direktor des Hotels Samos in Magaluf, hat ebenfalls keine großen Bewegungen festgestellt. „Hier bei uns hat sich in den vergangenen 30 Jahren wenig geändert an der Zahl der deutschen Urlauber.“ Er habe seine Zweifel daran, dass der Rückgang der deutschen Besucher die Hotels wirklich betreffe. „Ich gehe eher davon aus, dass es sich dabei um viele Familien handelt, die in der Vergangenheit vielleicht in der Ferienvermietung untergekommen waren. Und nicht zuletzt könnten auch weniger Teilzeit-Residenten oder Bekannte zu Besuch gekommen sein.“

Bei der Schweizer Hotelkette Universal hat man einen sehr leichten Rückgang der deutschen Gäste im Juni und Juli bemerkt, allerdings zogen die Zahlen im August bereits wieder an, sagt Sprecher Tobias Neumann.

Fußball-EM lässt Deutsche im eigenen Land bleiben

Die Gründe, warum in diesem Sommer weniger Deutsche auf die Insel kommen, liegen für Ferrer und Gibert auf der Hand. „Alle vier Jahre, wenn eine Fußball-Europameisterschaft stattfindet, haben wir diese schwächeren Monate – und dazu war die EM diesmal in Deutschland“, sagt Ferrer. Da bevorzugten viele den Urlaub im eigenen Land, in den Biergärten oder auf den Fanmeilen.

Und nicht zuletzt seien auch die immer weiter steigenden Preise schuld daran, dass sich vor allem Familien umorientierten. Maria Gibert sagt: „Die Flüge, die Unterkünfte, alles ist teurer geworden. Manche sind gezwungen, andere Reiseziele zu suchen.“ Sorgen habe sie im Hinblick auf die kommende Saison, falls die Proteste gegen den Massentourismus weitere Buchungsrückgänge verursachen sollten.

