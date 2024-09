Weniger Geld übrig: Warum Mallorca-Urlauber in diesem Sommer sparsamer unterwegs sind

Für Juan Miguel Ferrer liegt auf der Hand, warum die Urlauber auf Mallorca immer weniger Geld für Restaurantbesuche oder Einkäufe ausgeben. „Die Rechnung ist doch ganz einfach: Wenn in den vergangenen zwei Jahren die Gehälter der Menschen vielleicht sechs Prozent gestiegen sind, die Preise für Flüge und Hotels aber um 30 bis 35 Prozent hochgegangen sind, dann haben die Leute in etwa 25 Prozent weniger Geld übrig, um es auszugeben“, sagt der Gastronom und Chef der Qualitätsinitiative Palma Beach. Er wolle nicht klagen, dass weniger Menschen in seinen Lokalen essen und trinken, denn er verstehe die Gäste.

Dass die Mallorca-Urlauber weniger ausgehen oder am Urlaubsort weniger Geld ausgeben, beobachten derzeit viele Gastronomen und Einzelhändler. So wies jetzt die Vereinigung der Gastronomen und die der Betriebe des Nachtlebens auf der Insel (Abone) auf einen deutlich schwächeren Beginn der Hochsaison hin als 2023. Das Klagen in vielen Orten ist groß – auch wenn die offiziellen Zahlen zumindest im ersten Halbjahr keinen Rückgang der Ausgaben belegen, sondern das Gegenteil.

Ausgaben für Urlauber zwar gestiegen, aber...

Laut dem spanischen Statistikinstitut INE gaben die knapp 6,2 Millionen Urlauber auf den Balearen zwischen Januar und Juni insgesamt gut 7,3 Milliarden Euro aus, was einem Anstieg von 13,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Der Haken an der Sache: Diese Summe beinhaltet die Ausgaben für Anreise und Unterkunft. Berücksichtigt man die deutlichen Preissteigerungen in diesen Segmenten, dürften die Ausgaben der Urlauber vor Ort außerhalb ihrer Unterkunft tatsächlich gesunken sein.

Beobachten lässt sich das besonders auch im Einzelhandel, wo vor allem deutsche und britische Urlauber schmerzlich als Treiber der Wirtschaft vermisst werden. So gaben bei einer Studie 58 Prozent der britischen Urlauber an, auf den Kauf von Souvenirs zu verzichten. Als Hauptgrund nannten sie fehlende finanzielle Mittel.

Deutliche Umsatzeinbußen im Einzelhandel

Die Branchensprecher der Einzelhandelsverbände Afedeco und Pimeco sprechen von Rückgängen von 25 bis 30 Prozent bei den Umsatzzahlen im Juli. Eine Ursachenforschung habe ergeben, dass unter anderem die schwächelnde deutsche Wirtschaft, die Folgen des Brexit und die schwindenden Ersparnisse nach der Corona-Pandemie für die Umsatzrückgänge verantwortlich seien.

Die Einzelhändler schieben die geringeren Umsätze auch auf die gestiegenen Hotelpreise. Hoffnung gaben in diesem Sommer dagegen die Urlauber aus Skandinavien sowie den USA, die viel Geld in den Geschäften ließen. Die Zahl der Urlauber aus diesen Ländern ist aber im Vergleich zu klein, als dass sie etwas am Gesamteindruck ändern dürfte.

Die Hoffnung der Gewerbetreibenden stützt sich nun auf den Herbst. Im September und Oktober kämen traditionell Urlauber mit mehr Kaufkraft auf die Insel als im Sommer, die die schwachen Ergebnisse aus dem Juli und auch aus dem August ausgleichen könnten, so die Sprecher. Der Winter allerdings dürfte „sehr hart“ für die Branche werden.

