"Sklavereiähnliche Arbeitszeiten": Die streikenden Busfahrer wenden sich jetzt an die Urlauber am Flughafen

Der unbefristete Streik der Fahrer von Überlandbussen (TIB) auf Mallorca geht auch am Montag (28.7.) weiter. Nachdem es am Wochenende keine weiteren Verhandlungen gab, zieht es die Streikenden nun an den Flughafen der Insel. Hier will die Gewerkschaft Sati Broschüren an Urlauber verteilen, in denen sie über den Streik und die Gründe informiert. So beklagen die Fahrer unter anderem "sklavereiähnliche Arbeitszeiten", die nicht selten die zwölf Stunden überschreiten.

Man werde die Aktion auf die Haltestellen der Busse beschränken, von denen die Urlauber aus in die Ferienorte an der Küste gebracht werden, erklärte Sati-Sprecher Juan Rodríguez gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca". Man werde weder das Flughafengebäude betreten noch wolle man für Verkehrsprobleme sorgen. Der Plan ist, den ganzen Tag am Flughafen zu verbringen, "es sei denn, wir werden rausgeschmissen."

Sati derweil bekräftigte die weiter bestehende Dialogbereitschaft mit den Busunternehmen. Allerdings zeigte sich die Gewerkschaft enttäuscht, dass letztere keine Initiative zu einer Lösungsfindung zeigten. Auch von der Balearen-Regierung wünsche man sich mehr Engagement bei der Vermittlung im Tarifstreit.

Mindestbetrieb von 60 Prozent

Derweil wird weiterhin ein Mindestbetrieb von 60 Prozent angeboten. Dies führt zu langen Schlangen und zu Konflikten. So kam es am Leuchtturm von Formentor zu Problemen, als nicht alle Urlauber in den letzten Bus des Abends passten. Die Passagiere, die draußen blieben, versperrten dem Bus den Weg. Die Guardia Civil wurde gerufen, um für Ordnung zu sorgen.

Die Gewerkschaft Sati fordert neben besseren Arbeitszeiten eine Gehaltserhöhung von 6 Prozent für 2025, 3 Prozent für kommendes Jahr und die Inflationsrate plus 0,5 Prozent für 2027 und 2028. Die Arbeitgeber bieten derzeit Gehaltserhöhungen von vier Prozent für dieses Jahr, drei Prozent für 2026 und die Inflationsrate plus 0,5 Prozent für 2027 und 2028. /pss