Capdepera hat jetzt ein Boutique-Hotel - für Touristen, wie die Mallorquiner sie mögen

Tomeu Moll wirft einen Blick durch die gläserne Terrassentür. Draußen, am Pool, ist alles ruhig. Zwei Gäste, die vor Kurzem angereist sind, rekeln sich entspannt auf den Sonnenliegen. Im Frühstücksraum ist alles ordentlich, der Kühlschrank zur Selbstbedienung gefüllt, und die anderen Gäste sind ausgeflogen. Moll lächelt. Keine Probleme an diesem Morgen. Seine Frau, Maria del Mar Riera, schaut zufrieden auf den Computerbildschirm an der Rezeption. Wieder eine neue Buchung. Aus den USA diesmal. Und auch ein italienisches Paar hat sich angemeldet.

Spinnerei wird Realität

Ja, genau so haben sich die beiden Ur-Mallorquiner – er aus Cala Ratjada, sie aus Capdepera – das vorgestellt, vor vielen, vielen Jahren, als sie erstmals gemeinsam davon träumten. Zunächst vage, eine romantische Spinnerei. Einmal einen eigenen Familienbetrieb aufbauen. Ein kleines Boutiquehotel. Viel Ambiente, viel Ruhe, wenig Stress. Damals, als die Proteste gegen den Urlauberansturm noch Zukunftsmusik waren, wollten Tomeu und Maria del Mar in den Tourismus einsteigen. Ausgerechnet sie, die – anders als die Mehrheit im Ort – nie im Tourismus gearbeitet hatten.

Eines der sechs Zimmer im Vila Nova / Nele Bendgens

Viel ist passiert seit dieser ersten Idee. Auf der Insel im Allgemeinen und bei dem Paar im Speziellen. Doch ihr Traum bestand weiter – und ist nun seit gut zwei Wochen Realität. Anfang Juli eröffnete das Paar Capdeperas erstes Hotel de Interior, das „Vila Nova Petit hotel&spa“, nur einen Steinwurf vom Marktplatz entfernt. Eine Gästeunterkunft, für die die Eltern von drei Kindern viel aufs Spiel setzen. Ihre Rücklagen, ihre Festanstellungen, ihre finanzielle Sicherheit. „Ganz oder gar nicht“, sagt Moll.

So richtig scheinen es der 38-Jährige und seine zwei Jahre ältere Frau noch immer nicht verarbeitet zu haben, dass sie nun wirklich hier stehen. In weißen Poloshirts mit schickem Logo, zwischen hochwertiger Einrichtung und elegantem Mobiliar. Dass sie nun Inhaber und Betreiber eines Hotels sind, statt wie bisher angestellt als Altenpflegerin und Kaufmann zu arbeiten. „Erst hat es sich so lange gezogen. Dann ging es plötzlich ganz schnell“, sagt Tomeu Moll. Eine Frau habe vor einigen Wochen dringend eine Unterkunft benötigt und angefragt. „Es war ohnehin alles fertig, gut, dass wir diesen Anstoß bekommen haben, sonst hätten wir die Eröffnung vermutlich noch monatelang hinausgezögert.“ So blieb kaum Zeit, diesen letzten Schritt noch einmal zu überdenken. Beide reichten sie bei ihren Arbeitgebern unbezahlten Urlaub (excedencia) ein – noch fehlt ihnen der Mut, ganz zu kündigen – und legten los.

Viele Auflagen

Dabei ist es schon gut sechs Jahre her, dass sie das alte Stadthaus erwarben. „Das war 2019. Dann kam die Pandemie, meine Frau wurde wieder schwanger, und irgendwie vergingen die Jahre“, sagt Tomeu Moll. Nicht zu vergessen die umfassenden Renovierungs- und Umbauarbeiten, die viel Zeit in Anspruch nahmen. Zeit und Nerven. „Phasenweise war es sehr schwierig, aber das Schlimmste haben wir jetzt wohl hinter uns“, sagt Maria del Mar Riera. Denn natürlich lief auf der Baustelle nicht immer alles glatt. Kein Wunder, bei einem Haus, das mehr als 100 Jahre auf dem Buckel hat, und bei all den Auflagen, die man erfüllen muss, um offiziell die Bezeichnung „Hotel de Interior“ tragen zu dürfen.

Frühstück mit lokalen Produkten auf Vertrauensbasis. / Nele Bendgens

„Wir durften beispielsweise die Fassade nicht verändern und mussten den Charakter des Gebäudes erhalten“, erklärt Tomeu Moll. Um den Kauf und den Umbau finanzieren zu können, verkaufte er sein Haus in Cala Ratjada. Zudem beteiligten sich seine Eltern an den Kosten. Genaue Zahlen wollen sie nicht nennen, aber es ist offensichtlich: Die Familie hat verdammt viel Geld investiert. Zumal das Paar bei der Ausstattung nicht sparen wollte. „Wir haben immer, wenn es möglich war, auf Handwerker und Produkte von hier gesetzt“, sagt Moll. Die Eisenregale im Essbereich beispielsweise habe ein Schmied aus Artà angefertigt, die überall im Haus verteilten Korbflecht-Elemente stammen von den Flechterinnen aus Capdepera, einen Großteil der Tischlerarbeiten übernahm ein Profi aus der Gegend.

Jetzt, wo alles fertig ist, lässt sich nur noch erahnen, dass in dem alten Gemäuer einst sogar Vieh gehalten wurde. Im Eingangsbereich, wo jetzt eine einladende Sitzecke ist, sei früher der Nutztier-Eingang gewesen. Und im Kellergeschoss, wo ein beheizter Innenpool und ein Spa-Bereich mit Sauna für Gemütlichkeit sorgen, erinnern nur noch die alten schmiedeeisernen Ringe im Gewölbe daran, dass hier einst Tiere angebunden wurden.

Nicht so, wie die Urlauber aus Cala Ratjada

Früher ein Viehstall, heute ein Spa im Kellergeschoss. |

„Unsere Idee war es stets, jenen Urlaubern etwas zu bieten, die anders sind als die typischen Cala-Ratjada-Touristen“, sagt Moll. Die sich für die Kultur der Insel interessieren, sie zu schätzen wissen und sich in Capdepera unters Volk mischen – zumindest ein bisschen. Es ist der viel beschworene „Qualitätstourismus“, der den beiden vorschwebt und der für Tourismuskritiker auch seine Schattenseite hat. Tomeu Moll ficht das nicht an. „Ich weiß nicht, was hinter meinem Rücken geredet wird, aber mir gegenüber haben alle aus dem Ort positiv auf unser Hotel reagiert.“

Vielleicht, weil bei sechs Zimmern tatsächlich nicht grade von einer Bettenburg die Rede sein kann. Und weil die Einzelhändler des Ortes seit Jahren auf touristische Unterkünfte für zahlungsfreudiges Publikum warten. Pläne hat es schon viele gegeben, meist wurden sie wieder verworfen. Neben dem 2019 eröffneten pompösen Luxushotel Creu de Tau gab es im Dorf bisher nur eine Handvoll Apartments und Ferienhäuser mit offizieller Bettenlizenz. Nun also das Vila Nova. „Wir wollen damit nicht reich werden. Wir wollen einfach nur unseren Traum leben“, sagt Tomeu Moll. Den Traum vom Tourismus, so wie sie ihn mögen.

