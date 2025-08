"Begeistert von dem Ort": Camper freuen sich über Panoramablick an Mallorcas neuem Wohnmobil-Stellplatz

Kaum eine Stunde lang ist der neue Camper-Stellplatz in Son Serra de Marina am Donnerstag (31.7.) eröffnet gewesen, schon kamen die ersten Gäste - und zeigten sich erfreut über die Infrastruktur.

Panoramablick inklusive

Berge und Meer am neuen Stellplatz in Son Serra de Marina / Tonina Crespí

Darunter auch eine Gruppe schweizer Touristen, die ihren Platz über die App TripStop reserviert hatte. Laut MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" zeigten sich die Urlauber „begeistert von dem Ort“. Kein Wunder: Der Panoramablick auf Meer und Berge von diesem Standort aus fängt die natürliche Schönheit der Nordküste Mallorcas perfekt ein.

Während die ersten Camper die Ruhe genossen, herrschte am Eingang des Parkplatzes eine gemischte Stimmung. Eine Gruppe von Freunden – César, Víctor, Cris und Cosme – begrüßte zwar die Regulierung des Sektors, äußerte jedoch Kritik an den Kosten. „Wir finden es super, dass der Camper-Bereich geregelt wird“, meinten sie, „aber wir finden es übertrieben, dass 16 Euro pro Nacht verlangt werden.“ Andererseits: Alternativen gibt es auf Mallorca kaum. Ausschließlich in Muro wurde vor einigen Monaten eine ähnliche Infrastruktur eingerichtet.

Verbot am Strand

Der Stellplatz, der auf die im Vorjahr erlassene Regelung folgt, die das Parken von Wohnmobilen und Wohnwagen in erster Strandlinie in Son Serra de Marina und Can Picafort verbietet, bietet 21 Plätze, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Stromanschluss, sowie ein Videoüberwachungssystem und eine Umzäunung, die die Sicherheit der Nutzer gewährleisten soll.

Die ersten Nutzer zeigten sich zufrieden mit dem neuen Stellplatz / Tonina Crespí

Die Wohnmobil-Vereinigungen der Insel, ACO und AMMICA, die bei der Einweihung anwesend waren, lobten die Eröffnung und dankten der Gemeinde Santa Margalida dafür, dass sie auf eine wachsende Nachfrage auf der Insel reagiert habe.

Der neue Stellplatz reagiert auf das anhaltende Wachstum des Wohnmobiltourismus und ist Teil der Bemühungen der Gemeinde, ein nachhaltigeres, weniger saisonabhängiges und technologisch fortschrittlicheres Tourismusmodell zu etablieren. Die Verwaltung erhofft sich durch den Camper-Stellplatz in der Küstensiedlung auch in den Wintermonaten Gäste.

