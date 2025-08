15.000 Kreuzfahrturlauber gleichzeitig in Palma - aber wo sind sie denn alle hin?

Anfang August gilt auf Mallorca als die Zeit, in der die Insel am vollsten ist. Zumindest war es in den vergangenen Jahren so. Die MZ hat sich umgeschaut, um zu prüfen, ob das Urlaubsparadies wirklich aus allen Nähten platzt.

Gleich fünf Kreuzfahrtschiffe haben sich am Samstag (2.8.) in Palmas Hafen angekündigt. Bis zu 15.000 Urlauber sollen sie auf die Insel spülen. Die Sorge ist groß. Kommt man da auf den Straßen der Innenstadt überhaupt noch durch?

Am Vormittag herrscht rings um die Plaça d'Espanya tote Hose. Ein Fußballspiel mitten auf dem verwaisten Platz wäre problemlos möglich "Hier kommen höchstens ein paar Passagiere mit dem Zug an. Ansonsten ist selten viel los", sagen die beiden Ortspolizisten, die nach dem Rechten schauen. "Gehen Sie in den Carrer Sant Miquel. Dort ist es immer voll. Genauso an der Kathedrale, am Borne oder in der Jaume III."

Die Plaça d'Espanya am Samstagvormittag. / Petzold

"Samstags und sonntags bleibe ich komplett daheim"

In der Einkaufsmeile Sant Miquel laufen zwar ein paar Passanten auf und ab. Von Gedränge kann aber keine Rede sein. Eine Frau schiebt in Begleitung ihrer Mutter einen Kinderwagen. Sie stellt sich als Ainhoa vor. "Eigentlich ist es voller. Gerade ist aber wenig los", sagt sie. "Wir meiden in der Regel das Zentrum, weil es uns schlicht zu voll ist. Mit dem Kleinen wollte ich aber zumindest eine kleine Runde spazieren gehen."

Das Gespräch hört die Rentnerin Monica Coll mit, die sich gerade auf einer kleinen Bank ausruht. "Ich möchte dazu was sagen. Ich bin es leid. Die Stadt ist viel zu voll", meint sie. "Es geht beim Olivar-Markt los. Da muss ich Schlange stehen, um mir eine Banane zu kaufen." Auch sie meide, wenn es irgend geht, die belebten Straßen. "Samstags und sonntags bleibe ich meist komplett daheim, weil mir draußen zu viel los ist. Heute werde ich abgeholt und es geht nach Alcúdia."

Auf die Fragen, wo sie denn Urlaubermassen sehe, schaut sich die Rentnerin um. "Vielleicht sind Sie zu früh dran. Spätestens ab 11 Uhr ist es voll." Es ist 10.50 Uhr. "Da haben Sie wohl einen schlechten Tag erwischt. Kreuzfahrturlauber sehe ich gerade aber auch nicht", sagt die Dame.

Sind das die Menschenmassen? / Petzold

Endlich Kreuzfahrt-Urlauber gefunden

Gehen wir weiter. Es ertönen deutsche Stimmen. "Kreuzfahrturlauber? Das sind wohl wir", sagt die Familie Moschir aus Heidelberg. Mutter, Vater und Tochter sind mit einem Aida-Schiff aus Barcelona in Palma angekommen. "Wir kennen die Stadt von Flugreisen. Ich finde es gerade relativ leer", sagt der Vater.

Viele Urlauber auf dem Schiff hätten Ausflüge gebucht. Nach Porto Cristo, nach Sóller oder nach Andratx. "Wir haben uns ein Taxi geschnappt und machen die Stadt unsicher. Ein paar Tapas essen und gegen 16, 17 Uhr geht es zurück aufs Schiff." Samstag sei An- und Abreisetag bei vielen Kreuzfahrtschiffen, meint die Familie. "Die Ankömmlinge checken auf dem Schiff ein und gehen nicht in die Stadt. Die Heimkehrer fahren zum Flughafen und fliegen nach Deutschland." Für die Familie geht es nun elf Tage lang bis nach Gibraltar.

Das Teilstück von der Basílica de Sant MIquel bis zur Plaça Major dürfte einer der vollsten Straßenabschnitte Mallorcas sein. Doch auch hier kommt kein Fahrstuhlgefühl auf. "Von einem erdrückenden Gedränge kann keine Rede sein", sagt Noelia Torres, die bei Multiopticas Sonnenbrillen verkauft. "Hier ist gewöhnlich von 12 bis 13 Uhr und von 20 bis 21 Uhr am meiste los." Das Geschäft laufe dieses Jahr recht mau. "Viele Leute kommen und schauen, ziehen dann aber weiter, um Preise zu vergleichen. Früher zückten sie direkt den Geldbeutel."

Ein einzelner Demonstrant gegen die Kreuzfahrturlauber

Auf der Plaça Major sind einige Handys gezückt. Eine spanische Familie deckt die Kinder bei den fliegenden Händlern mit gefälschten Barça-Trikots ein. Auf dem Weg zum Rathausplatz ist Zickzack angesagt. Nicht weil es so voll ist, sondern weil immer wieder Urlauber Fotos von einzelnen Läden machen. Man will ja nicht im Bild stehen.

Die Cafés und Restaurants auf der Plaça de Cort, dem Rathausplatz, sind gut besucht. Es gibt aber noch freie Tische. Bei den Eisdielen stehen nicht mehr als zwei, drei Leute an.

Ziehen wir weiter zur Kathedrale. "Ich finde diese Überfüllung unmöglich", sagt eine ältere Frau aus Stuttgart. Sie habe davon aber nur in der Zeitung gelesen. "Es ist doch gerade gar nicht voll", meint ihre Tochter zu ihr. "Wir dachten, heute wäre die Hölle los. Im Endeffekt ist aber alles in Ordnung." Ein Kutscher fährt eine Urlauberfamilie fast um. Das lag aber mehr an seinem brüsken Abbiegemanöver.

An der alten Stadtmauer hat Pere Joan Femenia ein Protestbanner angebracht. Er demonstriert alleine gegen die Kreuzfahrturlauber. "Das Gefühl, dass es zu voll ist, habe man wahrscheinlich gerade nicht", räumt auch er ein. Dennoch sei es nicht in Ordnung, dass sich die Reedereien nicht an die Abkommen halten. "Das ausgemachte Maximum liegt bei im Schnitt 5.000 Kreuzfahrturlaubern pro Tag und nicht mehr als drei Kreuzfahrtschiffen." Diese Art des Tourismus verdränge den Einzelhandel. "In Palmas Zentrum sind 70 Prozent der Geschäfte für Urlauber gedacht. Es gibt doch nur noch Souvenirshops", klagt er. Dass die Insel vom Geld der Urlauber lebe, sei das Argument der wenigen Menschen, die sich daran bereichern. Er zählt offenbar nicht dazu.

Pere Joan Femenia demonstriert gegen die Kreuzfahrtschiffe. / Petzold

Im Schatten der Kathedrale sitzt eine dreiköpfige Urlaubergruppe aus Mainz. Thomas, Jeanne und Christina sind eigentlich an der Playa de Palma untergebracht. "Wir sind erst seit wenigen Minuten in Palma. Auf dem Weg zur Kathedrale waren aber alle Gassen leer", sagt Jeanne. Es entsteht eine kleine Debatte unter den Urlaubern, ob die Kreuzfahrt nun gut oder schlecht sei. "Es ist falsch, wenn Begrenzungen überschritten werden. 15.000 Urlauber ist schon eine Hausnummer", meint Thomas. Christina merkt an, dass es samstags beim Ikea auch voll sei und jetzt gerade nicht so viele Menschen zu sehen seien.

Die Zeugen Jehovas freuen sich über Zulauf

Auf dem Weg zum Borne kommt eine Aida-Reisegruppe entgegen. Kurz ist der Gehweg voll, wenige Sekunden später wieder leer. Die Zeugen Jehovas haben ihren Stand an der Seite der Allee aufgebaut. Auf die Frage zur Überfüllung gucken sie verdutzt nach links und rechts in die Leere. "Dienstag war es tatsächlich voll. An bewölkten Tagen kommen die Strandurlauber nach Palma", sagt Margarita, die einzige Spanierin der vier Gottesanbeterinnen.

"Die Überfüllung ist eher auf den Autobahnen spürbar", meint ihr Kollege Wilman. "An normalen Tagen brauche ich 15 bis 20 Minuten von Santa Ponça nach Palma. In der Urlaubssaison ist es über eine Stunde." Wobei sich die Gruppe auch einig ist, dass es normal sei, Urlauber auf einer Urlaubsinsel anzutreffen. "Je mehr Leute an unserem Stand vorbeilaufen und auf uns aufmerksam werden, umso besser."

In der Jaume III. ist es kein Problem, mit ausgebreiteten Armen den Gehweg entlangzuflanieren. Von Massen auch hier keine Spur. Kehren wir zurück zum Carrer Sant Miquel. Mittlerweile ist es 12.30 Uhr, die Rush Hour laut der Sonnenbrillenverkäuferin. Tatsächlich sind ein paar mehr Leute auf dem kleinen Stück zwischen Kirche und Platz unterwegs. "Das sind aber viele Menschen", staunt ein kleiner Junge im Vorbeigehen. Eine Frau schimpft mit ihrem Partner. "Ich will dich nicht ständig anrempeln." Nach ein paar Schritten im Gänsemarsch weitet sich die Straße und die Menschentraube verteilt sich schon wieder.

