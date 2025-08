"Airbnb" für Boote: Mallorca verbietet die Erlaubnis aus Madrid umgehend

Wie ein Damoklesschwert kreiste jahrelang eine als „Airbnb auf dem Wasser“ betitelte Regelung für Boote über Mallorca. Am vergangenen Dienstag (22.7.) war es dann so weit. Mit dem spanischen Amtsblatt BOE waren die neuen Bestimmungen in Kraft. Madrid setzte sich über die Köpfe der Regionalregierungen hinweg. Jeder, der ein privates Boot besitzt, darf es nun theoretisch drei Monate im Jahr vermieten.

Der Unmut darüber war auf der Insel schon zuvor riesig. Und tatsächlich haben die Beschwerden seitens der Politiker, Vercharterer und Umweltschützer Wirkung gezeigt. Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez ist zurückgerudert. Er versprach kurz vor seinem Besuch in Palma eine Ausnahme für die Balearen. Allerdings erst ab der nächsten Saison. Der balearischen Ministerpräsidentin Marga Prohens reichte das nicht. Sie kündigte nach einem Treffen mit Vertretern der Branche an, die private Vermietung verbieten zu wollen.

Dass der Privatverleih von Schiffen überhaupt Anklang gefunden hätte, glaubt Tom Rempe von Boote Polch in Port Calanova nicht. „Es hieß immer, das wäre eine neue Konkurrenz für die Charteranbieter. Diese Gefahr sehe ich nicht“, sagt der Deutsche der MZ. Zu groß seien für private Eigner die Hürden, um die eigene Yacht zu vermieten. „Ich rechne mit einer Einstiegsinvestition von 10.000 Euro für eine Zwölf-Meter-Yacht, die normalerweise das Standardmodell bei den Charteranbietern ist.“ Die Kosten fallen an, um vielfältige Auflagen zu erfüllen.

Auf die Liste kommt es an

Wer sich auf Mallorca ein Boot kauft, musste sich bislang bei der Anmeldung bei den Behörden über den künftigen Gebrauch entscheiden. Für die private Nutzung musste die Einschreibung in die Liste 7a erfolgen. In dem Fall durfte die Yacht ausschließlich für eigene Fahrten genutzt werden. Für die kommerzielle Nutzung gab es die Liste 6a. „Dort ist es möglich, beim Kauf die zwölf Prozent Luxussteuer zu umgehen. Zudem kann man die Yacht auf den Namen einer Firma kaufen“, erklärt Tom Rempe. Bei jeder Ausfahrt musste dann aber auch ein Chartervertrag vorliegen.

Die Guardia Civil kontrollierte das bislang konsequent. „Wir haben elf eigene Boote, die wir über ein Timeshare-Modell vermieten. Jede Yacht wird mindestens einmal im Jahr kontrolliert“, sagt Rempe. In welche Liste das Boot eingeschrieben ist, steht in dicken Lettern vor der Bootsnummer auf der Planke. Entsprechend einfach war die Arbeit für die Guardia Civil. Steht 6a dran, wird kontrolliert.

Nur drei Monate im Jahr: Die Bedingungen für die private Vermietung von Booten

Durch die Gesetzesänderung können nun ab dem 15.August in Spanien – mit der Ausnahme der Balearen – auch Boote aus der 7a-Liste kommerziell vermietet werden. Allerdings nur drei Monate im Jahr. Der Zeitraum muss zusammenhängen. Wer seine Yacht direkt zum Start vermietet, hat dann beispielsweise bis Mitte November Zeit für die Vermietung. „In diesem Zeitraum darf das Boot aber keinesfalls privat benutzt werden“, sagt Rempe. Im Normalfall läuft die Bootssaison auf Mallorca in den Sommermonaten Juni, Juli, August. Die Eigentümer könnten die Freuden auf dem Wasser dann nur noch in der Nebensaison erleben. Eine Zwölf-Meter-Yacht kostet in der Regel 400.000 Euro. Es dauert entsprechend, bis die Miete das Geld reinbringt.

Und das ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Das Schiff auf einer Plattform zu inserieren und zu vermieten – das wäre viel zu einfach. Die Vermietung der Privatboote darf ausschließlich eine Charterfirma übernehmen. „Die billigen Anbieter nehmen dafür 30 Prozent Provision“, sagt Tom Rempe. Zudem sind die Vorschriften für ein seetaugliches Mietboot wesentlich höher. Rempe rechnet vor: „Der Boots-TÜV ITB ist Pflicht – 600 Euro. Haftpflicht- und Kaskoversicherung – 5.000 Euro. Zudem muss eine zwei Seiten lange Liste an Rettungsutensilien an Bord sein – 5.000 Euro“, sagt Rempe. Letztere umfasst unter anderem genormte Schwimmwesten für die maximal mögliche Passagieranzahl, Spiegel, Tröten oder Leuchtraketen. Hinzu kommt ein umfangreicher Erste-Hilfe-Kasten.

„Die Einnahmen für die Vermietung liegen bei der Zwölf-Meter-Yacht etwa bei 1.500 Euro pro Tag“, so der Deutsche. Davon gehen dann auch noch Einkommensteuern ab. „Bei mir haben sich drei Interessenten gemeldet. Nachdem wir die Regeln durchgegangen sind, haben sie direkt abgewunken.“

Wesentlich beliebter sei der illegale Verleih. „Ich nenne das ‚Black Charter‘. Wenn große Gruppen auf einem 7a-Boot unterwegs sind, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass etwas nicht stimmt“, sagt Rempe. Früher habe er sich darüber aufgeregt und dagegen angekämpft. Das habe er mittlerweile aufgegeben, da es schlicht zu viele seien. „Ich versuche einfach, einen besseren Service als die schwarzen Schafe anzubieten.“

Konkurrenz befürchtet

„Wir werden nicht mehr von der illegalen Vermietung sprechen können, da die Regierung allen Bootseigentümern die Erlaubnis erteilt“, sagte José María Jiménez, Präsident des Charterverbands APEAM, dem „Diario de Mallorca“. Er befürchtet, dass die neue Gesetzgebung zahlreiche Bootsbesitzer von außerhalb anlocken könnte, die auf der Insel das große Geschäft wittern. Umweltschützer warnen vor einer zusätzlichen Belastung des Meeres. Zudem könne es auch sein, dass bei der Wohnungsnot auf Mallorca die Boote als illegale Schlafplätze vermietet würden.

Wobei die Ausmaße des Bootsverkehrs auf den Balearen unbekannt sind. Über die neu gemeldeten Wassergefährte wird Buch geführt, aber nicht über abgemeldete. Es ist nicht klar, wie viele Boote in den Inselgewässern unterwegs sind. An die 25.000 Anlegestellen gibt es in den Häfen. Hinzukommen die Boote, die nur auf Durchreise sind. Charteranbieter haben derzeit 3.462 Boote gemeldet.

Marga Prohens machte klar, dass sie die Privatvermietung der Boote auf den Balearen nicht dulden wird. Bereits in der vergangenen Woche sagte sie, dass die öffentlichen Inselhäfen „Airbnb“-Boote nicht anlegen lasse. „Nun kommt der nächste Schritt“, kommentierte sie das Verbot der Vermietung.

