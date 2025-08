Eine Mallorca-Verbindung ist die meistgebuchte Flugstrecke Europas

Der Flug dauert keine halbe Stunde und dennoch ist es die am meisten gebuchte Strecke Europas: Auf keiner anderen Verbindung waren im Jahr 2024 so viele Passagiere unterwegs wie zwischen Mallorca und Barcelona. Insgesamt rund zwei Millionen Fluggäste bestiegen eine Maschine, die die Insel mit der katalanischen Hauptstadt verbindet. Das ergab eine Auswertung der Internationalen Luftverkehrs-Vereinigung Iata.

Das ist die meistgebuchte Strecke der Welt

Im Vergleich zu anderen Strecken ist der Inselshuttle eher spärlich genutzt. Die meistgebuchte Strecke der Welt ist die zwischen Jeju auf der gleichnamigen Insel in Südkorea und der dortigen Hauptstadt Seoul. Dort waren vergangenes Jahr 13,8 Millionen Passagiere unterwegs. Auf den Plätzen zwei bis vier folgen weitere Strecken in Asien. Die am meisten gebuchte Verbindung außerhalb Asiens ist die zwischen Melbourne und Sidney mit 7,2 Millionen Passagieren.

Auf dem lateinamerikanischen Markt fliegen am meisten Menschen zwischen Bogotá und Medellín (3,8 Millionen Passagiere), in Afrika wird die Strecke zwischen Kapstadt und Johannesburg am meisten genutzt (3,3 Millionen Passagiere) und in Nordamerika die zwischen New York und Los Angeles (2,2 Millionen Passagiere).

Die größten Flugmärkte weltweit

Der größte Flugmarkt weltweit bleibt die USA mit 876 Millionen Fluggästen, was einem Anstieg von 5,2 Prozent entspricht. Auf Platz zwei, mit einem rasanten Anstieg von 18,7 Prozent, liegt China mit 741 Millionen Passagieren. Spanien rangiert mit einem Anstieg von 10,7 Prozent auf 241 Millionen Passagiere auf Platz vier.