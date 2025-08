"Deutsche Weihnachtsmärkte sind der Renner": Wo die Mallorquiner am liebsten Urlaub machen

Die Hochsaison läuft auf Mallorca, und alles dreht sich um Preise und deutsche Urlauber. „Wie bitte? Darüber wollen Sie nicht mit mir sprechen?“, zeigt sich Pedro Fiol, Präsident des mallorquinischen Reiseagenturverbands AVIBA, beim MZ-Anruf überrascht. Thema sollen die Reisegepflogenheiten der Insulaner sein. Gibt es denn auch Pauschalreisen mit Abflug ab Palma? Und wohin fliegt ein Mallorquiner in den Urlaub?

Die paquetes turísticos seien in den vergangenen Jahren immer mehr in Mode gekommen, sagt Fiol. Das bestätigen auch Tui Spain und das Reisebüro Azul Marino auf MZ-Anfrage. „Früher gab es als Charterflüge ab Mallorca eigentlich nur Florida, Costa Rica und die Karibik. Heute fliegen wir fast in die ganze Welt“, sagt Fiol. Die steigenden Preise der Linienflüge würden die Pauschalangebote immer attraktiver machen. „Bei Punta Cana bin ich in meiner Agentur preislich unschlagbar. Der normale Flug kostet 800 Euro, ich kann ein Paket mit einer Woche Urlaub für 1.000 Euro schnüren.“

Last-minute-Reisen nehmen zu

Wobei die Pauschalreisen für die Anbieter auch risikobehaftet sein können. Entweder buchen sie Kontingente auf Linienverbindungen oder stellen einen Charterflug. „Verkaufen wir die Plätze im Vorfeld nicht, müssen wir sie zu Spottpreisen als Last-minute-Reisen anbieten“, sagt Fiol. Das sei im vergangenen Jahr sehr oft der Fall gewesen, und auch diesmal tendiert es in die Richtung. „Läuft die Saison auf Mallorca gut, buchen die Mallorquiner oft rechtzeitig ihren Urlaub. Manchmal schon im April. Dieses Jahr ist die Saison unbeständig. Ich hoffe, dass Ende August oder Anfang September noch viele Reiseanfragen reinflattern.“

Denn die Hauptreisezeit der Inselbevölkerung ist dann, wenn die Urlaubszeit auf Mallorca endet. „Viele Saisonkräfte gehen Ende Oktober in die Winterpause und nehmen sich zwei Wochen, um Papierkram zu erledigen. Der beliebteste Zeitraum für Reisen ist dann Mitte November“, sagt Fiol. Das bestätigt Andrea Pfeiffer, Managing Director bei Tui Spain. „Die Nachfrage hält bis Februar an.“

Der typische Pauschalurlauber von der Insel hat in der Regel ein gehobenes Einkommen. Auch viele Familien entscheiden sich für die Pakete. „Beliebt ist die Option bei kürzlich Verheirateten. Niemand will dann Schuld an einer schlechten Reiseplanung sein“, sagt Fiol. Die mallorquinischen Pauschalurlauber würden Reiseziele abseits des Massentourismus suchen, meint Inmaculada Fernández von Azul Marino. „Sie wollen sich um nichts kümmern und schätzen es, wenn das Reisebüro bei der Suche nach dem Urlaubsort hilft.“

Türkei immer zuerst ausgebucht

Besonders Fernreisen seien gefragt, sagt Andrea Pfeiffer. „Japan, die Malediven, Sri Lanka und Thailand.“ Aber auch Ägypten, Costa Rica oder die USA. Laut Fiol sind die Türkeiplätze immer zuerst ausgebucht. „Istanbul wohlgemerkt. Die Mallorquiner stehen auf Kultur und nicht so sehr auf den nächsten Strand. Wenn schon Strandurlaub, dann exotisch.“ Zumal auch die Insulaner immer mehr aufs Geld achten. „Eine Rundreise durch Deutschland bekommen sie für 600 bis 700 Euro. Der Renner sind derzeit die deutschen Weihnachtsmärkte“, sagt Fiol.

„In den meisten Fällen erfordern Fernreisen einen Umstieg über Madrid oder Barcelona“, sagt Pfeiffer. Das seien die Mallorquiner gewohnt. Problematisch wäre es nur, wenn der Umstieg eine Übernachtung erfordere. Vielleicht auch deswegen sind Kreuzfahrten so beliebt. Oft lässt sich dabei in Palma zusteigen. „Wir Mallorquiner schimpfen oft und gerne über diese Art des Tourismus, machen es aber selbst. Besonders die Mittelmeerrouten sind gefragt“, sagt Fiol.

Wer in Palma durch die Straßen schlendert, sieht immer wieder Reisebüros. Als „unerlässlich“ beschreibt sie Pfeiffer. Der persönliche Kontakt vermittle Vertrauen. „Wobei die Leute sich bei unterschiedlichen Büros Kostenvoranschläge holen und dann mit Onlineangeboten vergleichen“, sagt Fiol. Dabei seien die Reisen im Internet mitnichten die bessere Wahl. „Es ist wie bei Shein. Der Preis mag günstiger sein, die Qualität lässt aber nach.“

Abonnieren, um zu lesen