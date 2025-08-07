Mitarbeiter am Flughafen erheben schwere Vorwürfe gegen Handling-Unternehmen

Dass die Arbeitsbedingungen am Flughafen Mallorca alles andere als ideal sind, ist seit längerem bekannt. Nun hat eine weitere Gruppe Mitarbeiter auf die prekäre Situation bei ihren Arbeitsbedingungen aufmerksam gemacht: Am Mittwoch (6.8.) protestierten rund 100 Mitarbeiter des Handling-Unternehmens Groundforce vor dem Flughafen. Die Kundgebung wurde von den Gewerkschaften UGT, CCOO und USO organisiert.

Das beklagen die Angestellten

Laut den Angestellten seien die derzeitigen Arbeitsbedingungen "untragbar". Derzeit habe Groundforce am Inselairport rund 1.200 Mitarbeiter. Nach Gewerkschaftsangaben sind das mindestens 600 zu wenig. Dies führe dazu, dass die Angestellten unzählige Überstunden machen müssen. In den vergangenen Monaten hätten deshalb viele erfahrene Kräfte das Handtuch geschmissen und sich einen anderen Job gesucht. Dies führe wiederum dazu, dass die Firma unerfahrene Leute einstellt – ohne ihnen jedoch jegliche Schulung zu bieten. Diese Aufgabe falle den anderen Mitarbeitern zu – zusätzlich zu ihrer normalen Arbeit.

Doch auch andere Dinge liefen alles andere als optimal. Die Mitarbeiter, die im Außenbereich arbeiten, hätten kaum Möglichkeiten, sich vor der Hitze zu schützen. Zudem sei die Bezahlung unangemessen angesichts der großen Verantwortung, die die Arbeitskräfte hinsichtlich des Funktionierens des Flugbetriebs haben.

Das sagt die Firma

Laut den Gewerkschaften sei die Firma mehrfach auf die gravierende Situation hingewiesen worden – allerdings ohne Erfolg. "Sie sagen uns, dass sie keinen Handlungsspielraum haben, da die Konzession sehr knapp bemessen ist", sagt Gewerkschaftsvertreter Pablo Garrido. "Sie erklären, dass das Unternehmen kein Geld mit dieser Konzession verdient."

Einen Streik wollen die Mitarbeiter vorerst nicht antreten, weitere Kundgebungen sind allerdings nicht ausgeschlossen. "Wir wollen ja arbeiten, aber unter würdigen Bedingungen und nicht, wie es derzeit der Fall ist", erklären die Mitarbeiter. /pss