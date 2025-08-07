Warum Mallorcas Strandbars trotz Urlaubermassen leer bleiben

Was mit den leeren Terrassen der Restaurants begann, weitet sich nun aus: Auch die Strand-Konzessionäre schlagen Alarm wegen ausbleibender Gäste. Die Tourismussaison soll nicht so gut verlaufen, wie es die massive Ankunft von Urlaubern auf Mallorca vermuten ließe und sei bedingt durch hohe Hotel- und Flugpreise, verändertes Ausgabeverhalten der Touristen und die wachsende Debatte über „Tourismusphobie“.

20 Prozent weniger Umsatz

Die betroffenen Strandbudenbetreiber berichten, dass die „Ergebnisse weit hinter den Erwartungen zurückbleiben“. Zur Untermauerung führen sie folgenden Wert an: „Der Juli endete mit einem Umsatzrückgang von 20 Prozent im Vergleich zu 2024.“

Diese Botschaft kommt mitten in der Tourismussaison von Onofre Fornés, dem Präsidenten des Verbands der Konzessionäre und Betreiber von Saisongeschäften im öffentlichen Küstengebiet auf Mallorca (Adopuma). Seine Diagnose ist einfach: Die Einnahmen sind schwach, die Kosten steigen, und die Nachfrage nach Dienstleistungen wie Liegen und Sonnenschirmen sei „verhalten“. Fornés nennt als Beispiel zwei wichtige Ziele: Playa de Muro und Can Picafort.

Weniger im Urlaub ausgeben

Zur Erklärung dieser Situation verweist der Verband auf mehrere Faktoren. Zum einen betont er, dass der typische Strandurlauber, der Liegen und Schirme mietet und etwas an der Strandbar konsumiert, in der Regel kein Kunde mit hohem Einkommen ist, sondern eher ein „Durchschnittsverbraucher“.

Laut Adopuma reagiert diese Art von Urlauber besonders sensibel auf die Preissteigerungen bei Hotels und Flugtickets in diesem Jahr – was wiederum seine Ausgaben für ergänzende Dienstleistungen einschränkt. Doch es gibt laut dem Strandunternehmerverband noch weitere Gründe für die verhaltene Saison, darunter die „verantwortungslosen“ Auswüchse der „Tourismusphobie“, die „negative Botschaften über den Tourismus senden, das Image des Reiseziels beschädigen und sich direkt auf die Einnahmen des Sektors auswirken“.

Negative Zahlen

All das führt zu einem Sommer mit wirtschaftlichen Ergebnissen, die im Vergleich zu früheren Saisons enttäuschend sind. Der Juli, so die Unternehmervereinigung, „wies eine geringe Auslastung in Restaurants auf, unterhalb der Erwartungen“, und im August „bleibt die Auslastung weiter unter dem Optimalniveau“.

Diese Realität zeigt sich laut Fornés auch bei Meeresaktivitäten, bei denen sich Urlauber ebenfalls „zurückhaltend“ beim Ausgeben zeigen. Laut dem Verband warten viele Touristen – wie etwa in Cala Millor beobachtet – bis zum letzten Urlaubstag, um Aktivitäten zu buchen, was „eine klare Ausgabenbremse im Vergleich zu früheren Jahren“ zeigt.

Ergänzungsangebote unter Druck

Die Betreiber der Chiringuitos ordnen das Bild einer erfolgreichen Saison, das von den Besucherzahlen vermittelt wird, differenzierter ein und betonen, dass trotz hoher Hotelauslastung die wirtschaftliche Aktivität in vielen anderen Teilbereichen „eine rückläufige Tendenz“ aufweist, die „Tausende direkte und indirekte Arbeitsplätze pro Jahr“ gefährdet.

Daher fordert der Verband in einer Mitteilung die Behörden auf, dringend Maßnahmen zu ergreifen, „um den Anstieg der touristischen Preise zu kontrollieren, der Tourismusphobie entgegenzuwirken und die Kaufkraft des traditionellen Urlaubers zu erhalten“. /slr

