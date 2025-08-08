Umweltschützer schlagen Alarm: Steht die nächste Naturbucht auf Mallorca vor dem Kollaps?

Steht die nächste Naturbucht auf Mallorca vor dem Kollaps? Mallorcas größter Umweltverband Gob sieht die Cala Tuent in der Serra de Tramuntana in großer Gefahr. In einer am Donnerstag (7.8.) verschickten Pressemitteilung erklären die Umweltschützer, dass die Urlaubermassen die geschützte Bucht mittlerweile völlig vereinnahmt haben. Dies stelle eine existenzielle Bedrohung für das fragile Ökosystem dar.

Die Urlauber würden die Cala Tuent sowohl mit Bussen als auch mit Privat- und Ausflugsbooten anfahren. Häufig machten sie in der Bucht Halt, um zu baden, danach ginge es mit Bussen nach Sóller oder den nahegelegenen Küstenort Sa Calobra weiter. Dies führe zudem regelmäßig zum einem Verkehrschaos auf den engen, gewundenen Straßen der Tramuntana.

Große Gefahr durch Boote

Zudem stellten die Boote eine große Gefahr für die Badenden dar, beklagt der Gob. Und daran sei auch die Gemeinde Escorca schuld. Denn der mit gelben Bojen abgetrennte Badebereich sei in den vergangenen Jahren auf ein Mindestmaß verkleinert worden. So müssten nach dem spanischen Küstengesetz die ersten 200 Meter vor dem Strand den Badenden vorbehalten sein. An der Cala Tuent seien es lediglich 50 Meter.

Urlauber in der Cala Tuent. / Gob

Der Grund, laut Gob: Die einzige Anlegestelle für Ausflugsboote liegt entsprechend nah an der Bucht. Laut den Umweltschützern ziehe es das Rathaus vor, den Massentourismus zu fördern, indem man den Ausflugsbooten Zufahrt gewährt, anstatt für den Schutz der Bucht und der Badegäste zu sorgen. Jeder Versuch, diese Missstände bei der Gemeinde anzuzeigen, sei auf Hohn und Spott gestoßen.

Run auf Naturbuchten

Der Run auf einstmals einsame Naturbuchten auf Mallorca ist in den vergangenen Jahren immer mehr zum Politikum geworden. Stellvertretend für das Phänomen steht der Caló d'es Moro in der Gemeinde Santanyí, der vor allem im Sommer von den Touristenmassen heimgesucht wird. Als Auslöser für den Boom wird die Verbreitung der Bilder und des Standorts über soziale Medien erachtet.