Ölsardinen oder gähnende Leere? So voll ist es aktuell wirklich an Mallorcas Hotspots Cala Ratjada, Es Trenc, Playa de Palma und Co.

Menschenmassen, Besucherrekorde, Verkehrskollaps – Mallorcas Image als überfülltes Eiland, das im Sommer aus allen Nähten platzt, ist gefestigt. Nicht zuletzt wegen der Protestbewegung, die medienwirksam auf Missstände aufmerksam macht, die der Massentourismus mit sich bringt. Und auch die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Im vergangenen Jahr wurde wieder ein Rekord geknackt, 18,7 Millionen Gäste besuchten die Balearen, rund fünf Prozent mehr als 2023. Dieses Jahr scheinen es noch einmal mehr zu werden. Genau kann man es erst im Nachhinein beziffern, fest steht aber schon jetzt: Das Besucheraufkommen ist in den ersten sechs Monaten des Jahres, also bis Ende Juni, noch einmal um 3,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Am vollsten ist es üblicherweise im August. Dass die Massen der Umwelt und den Ressourcen der Insel schaden, ist keine Frage. Und doch: Irgendwie will das Gefühl der Überfüllung auf Mallorca derzeit nicht aufkommen – zumindest nicht flächendeckend. Wir haben uns in den Urlauberhochburgen umgeschaut – und vor allem eins festgestellt: Nicht immer, aber immer öfter, liegt die Bewertung im Ermessen des Betrachters.

Cala Ratjada, Montagmittag

Überfüllt? An der Cala Gat ist das Ansichtssache. | FOTO: MONO

13 Uhr, Mittagessenzeit. Zumindest für deutsche Urlauber. Doch in der Deutschen-Hochburg Cala Ratjada ist es ruhig an der Meerespromenade. Weit mehr als die Hälfte der Restaurant-Tische am Paseo Marítimo sind unbesetzt, in einigen Lokalen sitzen gar keine Kunden. „Das geht schon den ganzen Sommer so“, nörgelt ein Kellner, der sichtlich gelangweilt vor dem Eingang einer Pizzeria steht und auf Urlauberkundschaft wartet. Die eigentliche Rushhour sei zwar ohnehin erst zum Abendessen. „Aber selbst da haben wir nicht so viele Reservierungen wie in anderen Jahren. Es ist komisch.“

Wo sind all die Menschen, wenn nicht am Mittagstisch? Na klar, am Strand. Der Son-Moll-Strand, in den die Promenade mündet, wirkt wie ein Mosaik aus Sonnenschirmen und Handtüchern. „Klar ist es voll, aber das ist ja ganz normal im Hochsommer“, findet Sina Kemper, die seit Jahren mit ihrer Familie in Cala Ratjada Urlaub macht. „Ich glaube, dieses Mal ist es sogar etwas leerer als sonst“, so die 40-Jährige. „Immerhin hat man noch genug Platz, sich auszubreiten“, sagt Uwe, ein Kölner, auf dem Handtuch nebenan und unterstreicht seine Worte mit ausgebreiteten Armen. „Der Strand ist ja groß genug.“

Also gut, versuchen wir es an einer kleineren Bucht: der Cala Gat am anderen Ende der Meerespromenade, in Richtung des Leuchtturms. Außerhalb der Saison ist die Cala Gat ein malerischer Ort, im Hochsommer ein Synonym für Überfüllung. Nach 9 Uhr morgens traut sich hier kaum ein Einheimischer hin. So auch beim MZ-Besuch. Es sind Urlauber, die Seite an Seite auf der begrenzten Sandfläche liegen. Auch die Felsen ringsum sind belagert, das seichte Wasser ist voller Badegäste. Wer Platzangst hat, ist hier falsch.

„Voll? Heute? Nein“, sagt eine der Barfrauen am hölzernen Strandkiosk. „Überhaupt ist dieses Jahr nicht so viel los wie sonst“, findet sie und reicht einem Urlauberpärchen seine Getränke. „Man sieht ja noch Sand, das war sonst nicht so“, bestätigt ihr Chef, Miquel Garau. Seit 1973 führt seine Familie den Imbiss direkt am Strand. „Am meisten los war 2008/2009“, sagt Garau, kommt hinter der Theke hervor und setzt sich an einen der Plastiktische im Sand. „Dass hier um diese Zeit überhaupt noch Tische frei sind, zeigt doch schon alles. Früher standen die Leute Schlange“, sagt er.

Doch, gibt er zu, natürlich sei die Cala Gat massifiziert. Aber eben weniger als noch vor ein paar Jahren. „In ganz Cala Ratjada läuft es nicht so diese Saison, das sagen auch andere Gastro-Kollegen aus dem Ort“, so Garau. Vor allem der Rückgang deutscher Urlauber sei extrem. „Bisher wurde Cala Ratjada zu 90 Prozent von Deutschen besucht, dieses Jahr machen sie gerade Mal 50 Prozent der Besucher aus“, schätzt er. „Wenn Deutschland erkältet ist, dann husten wir auf Mallorca, so war es schon immer.“

Ein deutsches Pärchen, das gerade erst ankommt, bleibt abgeschreckt am Strandaufgang stehen, als es die vielen Menschen erblickt. „Nee, komm, lass uns gehen“, sagt die Frau zum Mann. Auch eine spanische Familie macht gleich wieder kehrt. „Wir kommen aus dem Baskenland. Ich weiß ja nicht, was die Mallorquiner so für Maßstäbe haben, aber für mich ist das eindeutig zu voll“, sagt uns die Mutter.

Es Trenc, Dienstagvormittag

Der Strand am Es Trenc ist beliebt - und entsprechend voll / Anastasia-Maria Benjawski

Augustwetter ist Strandwetter – das zeigt sich auch am Es Trenc. Als die MZ sich vor Ort umsieht, ist schon am Vormittag kaum noch ein freier Platz zu finden. Wer spät anreist, muss damit rechnen, entweder lange nach einer Lücke zu suchen oder sich mit einem unbequemen Platz am Rand zufriedenzugeben. Und das, obwohl Es Trenc nicht leicht erreichbar ist: Die Anfahrt von Palma zu „Mallorcas Traumstrand“, wie der unbebaute Küstenabschnitt oft genannt wird, dauert im Bus gut eine Stunde, die Parkplätze sind begrenzt und schnell überfüllt. Trotzdem nehmen viele Besucher diese Mühen in Kauf – die überfüllten Linienbusse sprechen für sich. Die Aussicht auf feinen weißen Sand, glasklares, türkisfarbenes Wasser und das Naturschutzgebiet im Hinterland scheint wie ein Magnet zu wirken.

Und endet für manche in Frust. Für Familien mit Kindern ist der Es-Trenc-Besuch oft mit Stress verbunden. „Es macht einfach keinen Spaß mehr. Angefangen damit, dass es kaum noch Platz für einen Sonnenschirm gibt“, klagt Julia, eine deutsche Mutter. „Wir sind vor zwei Jahren hierhergezogen, da war es auch schon voll, aber man fand auch mittags noch einen Platz für den Sonnenschirm.“ Jetzt nicht mehr.

Auch bei der jüngeren Generation macht sich Enttäuschung breit: Platz für Strandspiele, Beachvolleyball oder Frisbee? Fehlanzeige. Stattdessen dominieren enge Gassen zwischen den Handtüchern, hitzige Diskussionen um Liegeflächen und ein Lärmpegel, der mit dem Bild des „Naturstrandes“ kaum noch in Einklang zu bringen ist. „Es lohnt sich nicht mehr, mit Freunden zu kommen, für große Gruppen gibt es keinen Platz mehr“, beschwert sich Joan, ein spanischer Jugendlicher. Statt Ruhe, Ursprünglichkeit und Naturverbundenheit prägen Sonnenschirme, Strandtücher und Urlauber das Bild. Einhellige Meinung: Hier ist es zu voll.

Sóller, Freitagvormittag

Mit der alten Tram fahren viele Urlauber nach Port de Sóller / Nele Bendgens

Und in den Orten? Wenn von touristischer Überflutung die Rede ist, dann häufig im Zusammenhang mit Sóller. Gleich mehrmals kollabierte in den vergangenen Monaten der Verkehr in und um das Bergstädtchen. Nicht so beim MZ-Besuch. Am Freitagvormittag haben wir freie Fahrt durch den Tunnel. Keine Schlange am Kreisverkehr, auch im Parkhaus vom Hafenort Port de Sóller sind noch Plätze frei. Am Vormittag – es ist 11.30 Uhr – ist auch auf den Terrassen wenig los. Wie überall zieht es die Menschen vor allem ans Wasser. Der Strand ist angenehm belebt, aber weit entfernt vom Sardinenbüchsen-Gefühl. Auf einigen Liegen sonnen sich Urlauber, andere sind noch leer.

Garret aus dem Münsterland ist wie jedes Jahr im Sommer in Port de Sóller. Er stellt fest: „Es ist voller geworden – aber erträglich.“ Besonders an bewölkten Tagen sei es überlaufen. Ein Geheimtipp sei der Ort längst nicht mehr – die Liegen seien morgens schnell weg, Restaurantplätze rar. Julio, der seit sechs Jahren Liegen am Strand vermietet, sieht das nicht so. Er spricht von einem „mauen Jahr“ im Hafen. In Sóller dagegen würden sich „besonders viele Menschen“ ansammeln. Doch er klagt nicht: „Wir leben ja vom Tourismus.“

Nach und nach kommen mehr Menschen in Port de Sóller an, doch es ist noch für alle genug Platz am Strand. Vor allem die Zuginsassen gucken nur kurz vorbei, spazieren am Strand und stöbern in den Lädchen an der Promenade. Cati, die Mitarbeiterin eines Souvenirshops, bemerkt: Im Juli und August kauften Familien weniger – „mehr Umsatz machen wir im September und Oktober“. Iria, seit elf Saisons mit einem Modeladen präsent, bestätigt: Manche Tage seien ruhiger, andere voller – „wie immer“. Nicht zu viele und nicht zu wenige Urlauber – für Iria scheint es gerade richtig zu sein.

Kritik kommt erfahrungsgemäß von den Gastronomen. Erst vorige Woche äußerten sich einige öffentlich über leere Außenbereiche und wenige Urlauber in Port de Sóller. Doch auf MZ-Nachfrage in vier verschiedenen Chiringuitos will keiner mit uns sprechen. „Ihr Journalisten habt unserem Geschäft nicht gutgetan“, sagt ein Betreiber. Auch eine Sichtweise.

Und in Sóller selbst? Um den Hauptplatz kommt Gedränge auf. Ein Zug kommt an und ist gut besetzt, aber nicht zum Bersten gefüllt. Beim Ausstieg formt sich ein kleiner Menschenstrom, doch dieser verteilt sich rasch im Ort. Die Terrassen sind belebt, aber nicht überfüllt. Mittlerweile ist es 13.15 Uhr, doch es sind noch Plätze zum Mittagessen frei. Sogar um kurz vor 14 Uhr, als auch die Spanier Hunger kriegen. In der Bar Turismo nahe der Bahnhaltestelle hoffen wir auf eine klare Antwort. Ist es zu voll? Mitarbeiterin Catalina unterhält sich mit einer Kundin auf Katalanisch über gestiegenen Restaurantpreise. Insgesamt sei es leerer als im Vorjahr, erzählt die sollerica, doch im Mai sei es „total voll“ gewesen. Die Saison sei nun breiter verteilt – Hotels blieben bis November offen, was früher nicht der Fall war. Doch der Reisedrang nach Corona habe nachgelassen. Und viele gingen seltener essen.

Auch in der Einkaufsmeile Carrer de sa Lluna bleibt das Gefühl von Enge aus. „Die Leute übertreiben“, meint Yaiza, die im Damenmodegeschäft „Mademoiselle“ arbeitet. Ihre Kollegin Teresa bestätigt: Es sei wie vergangenes Jahr, sie lebt in Sóller und empfindet den Besucherstrom als zumutbar – auch wenn seit zwei Jahren mehr los sei. Anders sieht es Cecilia vom Minimarkt, etwas weiter unten in der Verkaufsstraße. Es sei „ein schlechtes Jahr“, beklagt sie. Weniger Kundschaft als 2024. „Ich hoffe, die Saison kommt noch ins Rollen.“ Frederike und Annika aus Bielefeld, zum ersten Mal hier, erleben die Stadt als „sehr voll“ – zumindest rund um den zentralen Platz. In den Gässchen drumherum sei es wesentlich angenehmer. „Und sehr schön – wir würden auch wiederkommen.“

Palma, Samstagvormittag

Wenig los in den Einkaufsstraßen von Palma / Ralf Petzold

Gleich fünf Kreuzfahrtschiffe haben sich an diesem Samstagmorgen in Palmas Hafen angekündigt. Bis zu 15.000 Urlauber sollen sie auf die Insel spülen. Kommt man da auf den Straßen der Innenstadt überhaupt noch durch? Am Vormittag herrscht rings um die zentrale Plaça d’Espanya tote Hose. Ein Fußballspiel mitten auf dem verwaisten Platz wäre problemlos möglich. „Hier kommen höchstens ein paar Passagiere mit dem Zug an. Ansonsten ist selten viel los“, sagen die beiden Ortspolizisten, die nach dem Rechten schauen. „Gehen Sie in den Carrer Sant Miquel. Dort ist es immer voll. Genauso an der Kathedrale, am Borne oder in der Jaume III.“

In der Einkaufsmeile Sant Miquel laufen zwar ein paar Passanten auf und ab. Von Gedränge kann aber keine Rede sein. Eine Frau schiebt einen Kinderwagen. Sie stellt sich als Ainhoa vor. „Eigentlich ist es voller. Gerade ist aber wenig los“, sagt sie. „Wir meiden in der Regel das Zentrum, weil es uns schlicht zu voll ist. Mit dem Kleinen wollte ich aber zumindest kurz spazieren gehen.“

Das Gespräch hört Rentnerin Monica Coll mit. „Ich möchte dazu etwas sagen. Ich bin es leid. Die Stadt ist viel zu voll“, meint sie. „Es geht beim Olivar-Markt los. Da muss ich Schlange stehen, um mir eine Banane zu kaufen.“ Auch sie meide, wenn möglich, belebte Straßen. Meist bleibe sie samstags und sonntags komplett daheim. „Da ist viel zu viel los.“

Auf die Frage, wo sie denn Urlaubermassen sehe, schaut sich die Rentnerin um. „Vielleicht sind Sie zu früh dran. Spätestens ab 11 Uhr ist es voll.“ Es ist 10.50 Uhr. „Da haben Sie wohl einen schlechten Tag erwischt. Die Kreuzfahrturlauber sehe ich gerade aber auch nicht“, räumt sie ein.

Gehen wir weiter. Es ertönen deutsche Stimmen. „Kreuzfahrturlauber? Das sind wohl wir“, sagt die Familie Moschir aus Heidelberg. Mutter, Vater und Tochter sind mit einem Aida-Schiff aus Barcelona in Palma angekommen. „Wir kennen die Stadt von Flugreisen. Ich finde es gerade relativ leer“, sagt der Vater. Viele Urlauber auf dem Schiff hätten Ausflüge gebucht. Nach Porto Cristo, Sóller oder Andratx. „Wir haben uns ein Taxi geschnappt und machen die Stadt unsicher. Ein paar Tapas essen, und gegen 16, 17 Uhr geht es zurück aufs Schiff.“ Samstag sei An- und Abreisetag bei vielen Kreuzfahrtschiffen. „Die Ankömmlinge checken auf dem Schiff ein und gehen nicht in die Stadt. Die Heimkehrer fahren zum Flughafen und fliegen nach Deutschland.“

Das Teilstück von der Basílica de Sant Miquel bis zur Plaça Major dürfte einer der vollsten Straßenabschnitte Mallorcas sein. Doch auch hier kommt kein Fahrstuhlgefühl auf. „Von einem erdrückenden Gedränge kann keine Rede sein“, sagt Noelia Torres, die bei Multiopticas Sonnenbrillen verkauft. „Hier ist gewöhnlich von 12 bis 13 Uhr und von 20 bis 21 Uhr am meisten los.“ Das Geschäft laufe dieses Jahr recht mau. „Viele Leute kommen und schauen, ziehen dann aber weiter, um Preise zu vergleichen. Früher zückten sie direkt den Geldbeutel.“

Auf dem Weg von der Plaça Major zum Rathausplatz ist Zickzack angesagt. Nicht, weil es so voll ist, sondern weil immer wieder Urlauber Fotos machen. Man will ja nicht im Bild stehen. Die Cafés und Restaurants auf der Plaça de Cort sind gut besucht. Es gibt aber noch freie Tische. Ziehen wir weiter zur Kathedrale. „Ich finde diese Überfüllung unmöglich“, sagt eine ältere Frau aus Stuttgart. Sie habe davon aber nur in der Zeitung gelesen. „Es ist doch gerade gar nicht voll“, meint ihre Tochter. „Wir dachten, heute wäre die Hölle los. Im Endeffekt ist aber alles in Ordnung.“

An der alten Stadtmauer hat Pere Joan Femenia ein Protestbanner angebracht. Er demonstriert alleine gegen die Kreuzfahrturlauber. „Das Gefühl, dass es zu voll ist, hat man wahrscheinlich gerade nicht“, räumt auch er ein. Dennoch sei es nicht in Ordnung, dass sich die Reedereien nicht an die Abkommen halten. „Das ausgemachte Maximum liegt bei im Schnitt 5.000 Kreuzfahrturlaubern pro Tag und nicht mehr als drei Kreuzfahrtschiffen.“ Diese Art des Tourismus verdränge den Einzelhandel. „In Palmas Zentrum sind 70 Prozent der Geschäfte für Urlauber gedacht. Es gibt doch nur noch Souvenirshops“, klagt er. Dass die Insel vom Geld der Urlauber lebe, sei das Argument der wenigen Menschen, die sich daran bereichern. Er zählt offenbar nicht dazu.

Auf dem Weg zum Borne kommt uns eine Aida-Reisegruppe entgegen. Kurz ist der Gehweg voll, wenige Sekunden später wieder leer. Die Zeugen Jehovas haben ihren Stand an der Seite der Allee aufgebaut. Auf die Frage zur Überfüllung gucken sie verdutzt in die Leere. „Dienstag war es tatsächlich voll. An bewölkten Tagen kommen die Strandurlauber nach Palma“, sagt Margarita. „Die Überfüllung ist eher auf den Autobahnen spürbar“, meint ihr Kollege Wilman. „An normalen Tagen brauche ich 15 bis 20 Minuten von Santa Ponça nach Palma. In der Saison über eine Stunde.“

Zurück zum Carrer Sant Miquel. Mittlerweile ist es 12.30 Uhr, die Rushhour. Tatsächlich sind ein paar mehr Leute unterwegs. „Das sind aber viele Menschen“, staunt ein kleiner Junge. Eine Frau schimpft mit ihrem Partner. „Ich will dich nicht ständig anrempeln.“ Ein paar Schritte im Gänsemarsch, dann weitet sich die Straße, und die Menschentraube verteilt sich schon wieder.

Playa de Palma, Freitagnachmittag

Beim MZ-Besuch am Freitagnachmittag ist kaum was los am "Ballermann" / Anastasia-Maria Benjawski

Auch außerhalb des Zentrums, an den kilometerlangen Stränden zwischen Can Pastilla und Arenal, ist es überraschend ruhig – zumindest dafür, dass August ist. Besonders auffällig ist die Zurückhaltung der Urlauber an diesem Freitagnachmittag in der Gegend rund um die Balnearios 5 bis 8. Wo sich sonst feierfreudige Gruppen lautstark auf den Abend einstimmen, prägen derzeit vor allem Straßenverkäufer das Bild auf der Promenade.

Auch Megapark und Bierkönig spüren die Flaute deutlich. „Es kommt natürlich auf den Showact an, aber es war eindeutig schon einmal voller“, zieht Megapark-Türsteher Max ein erstes Saison-Resümee. „Normalerweise bildet sich eine Schlange rund um den Megapark – dieses Jahr ist das noch kein einziges Mal passiert.“ Voller werde es erst so ab 20 Uhr. Selbst an Wochenenden, wenn am Ballermann eigentlich der „normale Ausnahmezustand“ herrscht, blieben die Besucherzahlen deutlich hinter den Erwartungen zurück.

„Vergangenes Jahr waren wir im Juli hier, jetzt im August. Ich würde sagen, es ist ungefähr gleich“, sagt Lara, eine deutsche Urlauberin. Wie voll ist (zu) voll? Jeder hat eigene Antworten.

