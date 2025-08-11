Zentralregierung verweigert den Balearen Mitsprache beim Flughafen Mallorca

Die Balearen-Regierung wird vorerst kein Mitspracherecht bei der Verwaltung des Flughafens Mallorca bekommen. Alfonso Rodríguez, Chef der Ständigen Vertretung der Zentralregierung auf den Balearen, teilte den in schöner Regelmäßigkeit aus unterschiedlichen Richtungen aufkommenden Gedankenspielen eine Absage. Der sozialistische Politiker erklärte, der Wunsch nach einer Beteiligung an den Geschicken des Airports sei "ein bisschen eine Falle". Er drückte die Vermutung aus, die konservative Landesregierung von Ministerpräsidentin Marga Prohens wolle damit der Zentralregierung von Pedro Sánchez die Schuld für die touristische Überfüllung in die Schuhe schieben.

Warnung vor Einschränkung der Slots

Das Thema der Flughafenverwaltung wurde auch Ende Juli bei einem Treffen zwischen Pedro Sánchez und Marga Prohens besprochen. Damals zeigte sich der Regierungschef offen, die regionalen Koordinierungskommitees zu stärken. Auf diese Weise könnten die Balearen stärker am Flughafenbetrieb beteiligt werden. Eine Entscheidungshoheit würde dies der Landesregierung aber nicht gewähren. Rodríguez erklärt, die Balearen könnten zumindest Vorschläge einbringen, was die Anzahl der verfügbaren Slots angeht. Der Sozialist betont, man müsse gut darüber nachdenken, bevor man Einschränkungen beschließt. "Wenn plötzlich Flüge wegfallen, kann es schnell passieren, dass die Preise steigen und die Reisemöglichkeiten der Residenten eingeschränkt werden."

Alfonso Rodríguez ist der Vertreter der Zentralregierung auf den Balearen. / Manu Mielniezuk

Nach Ansicht von Rodríguez solle die Regierung Prohens vor allem dafür sorgen, dass das touristische Angebot auf der Insel nicht wächst. So zeigte sich Rodríguez besorgt darüber, dass die 90.000 verfügbaren Betten in der legalen Ferienvermietung beibehalten werden, anstatt dass sie wie von der linken Vorgängerregierung geplant schrittweise reduziert werden.

Haltung von Rodríguez erstaunt

Die Haltung des sozialistischen Politikers hinsichtlich des Flughafens erstaunt freilich. Denn der Wunsch nach einer direkten Beteiligung der Landesregierung an den Entscheidungen im Flughafen besteht seit langem, auch in der Partei von Rodríguez. So haben auch Prohens' Vorgänger, die Sozialistin Francina Armengol und der Konservative José Ramón Bauzá entsprechende Kompetenzen im Laufe ihrer jeweiligen Amtszeit gefordert. In Madrid waren sie damals ebenfalls auf taube Ohren gestoßen. Tatsächlich handelt sich um eines der wenigen Themen, bei denen zwischen Linken und Rechten auf Mallorca ein gewisser Konsens besteht.