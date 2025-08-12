Mitten in der Hochsaison: Dem Flughafen Mallorca steht ein Chaos-Wochenende bevor

Dem Flughafen Mallorca steht ein Chaos-Wochenende bevor. Grund sind die angekündigten Streiks bei verschiedenen Handling-Unternehmen, die zu größeren Verzögerungen führen dürften. Welche Auswirkungen die Arbeitsniederlegungen genau haben, ist noch nicht bekannt, da unter anderem der Mindestbetrieb noch nicht festgelegt wurde und auch immer noch die Möglichkeit besteht, dass Gewerkschaften und Arbeitgeber zu einer Einigung kommen.

Am Freitag beginnt der Ryanair-Streik

Gestreikt werden soll etwa bei Azul Handling, dem Handling-Unternehmen für Ryanair, Lauda, Buzz und Malta Air. Die Mitarbeiter sind unter anderem für Passagierdienste, Rampenservice, Gepäckabfertigung, Flugzeugschleppen oder die Bearbeitung von Gepäckunregelmäßigkeiten zuständig. Der von der Gewerkschaft UGT ausgerufene Streik soll am Freitag (15.8.) beginnen und auch am Samstag und Sonntag fortgeführt werden. Die Arbeitsniederlegung findet in drei Zeitfenstern statt: von 5 bis 9 Uhr morgens, von 12 bis 15 Uhr und von 21 Uhr bis Mitternacht. Danach soll bis Jahresende – oder bis zum Erreichen einer Einigung – immer mittwochs, freitags, samstags und sonntags gestreikt werden.

Die Gewerkschaft UGT kritisiert, dass das Unternehmen keine stabilen Arbeitsplätze schafft und Teilzeitkräfte diskriminiert. Außerdem übe Azul Handling „Zwang und Druck“ aus, damit die Angestellten Überstunden leisten. Darüber hinaus wirft die Gewerkschaft dem Unternehmen vor, in Bezug auf Zulagen und Garantien wiederholt gegen den Branchentarifvertrag zu verstoßen. Auch würden Angestellte auf rechtswidrige Art und Weise Nachteile bei der Wiedereingliederung nach einer Krankschreibung sowie bei der Anpassung der Arbeitszeit zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie erfahren.

Mallorca ist nur einer der Flughäfen, an denen die Azul-Handling-Mitarbeiter streiken. So sind die Mitarbeiter auch an den Airports von Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Málaga, Sevilla, Teneriffa-Süd, Lanzarote und Santiago de Compostela zur Arbeitsniederlegung aufgerufen.

Probleme bei Easyjet

Auch den Passagieren von Easyjet steht ein kompliziertes Wochenende bevor. Denn das Handling-Unternehmen Menzies, das neben der britischen Billigfluggesellschaft auch für British Airways, Norwegian, Wizz Air, Emirates, American und Turkish Airlines zuständig ist, steckt mitten im Arbeitskampf. Auch hier hat die UGT zum Streik aufgerufen. Dieser soll am Samstag (16.8.) beginnen und am Sonntag fortgeführt werden. Auch an den beiden darauffolgenden Wochenenden wollen die Mitarbeiter die Arbeit niederlegen. Das schottische Unternehmen hatte vor zwei Jahren überraschend den Zuschlag für Teile des Handling-Betriebs am Flughafen Mallorca bekommen. Damals verloren die Platzhirsche Iberia und Acciona ihren Platz am Flughafen.

Menzies übernahm zahlreiche Mitarbeiter, soll sich aber seither nicht an die vereinbarten Arbeitsbedingungen halten. So sollen Gehälter falsch ausgezahlt werden und massiv Überstunden verlangt werden. Hinzu kommt ein Mangel an Arbeitskräften und Chaos bei der Organisation der Arbeitstage.

Die Lage bei Groundforce

Azul Handling und Menzies sind nicht die einzigen Abfertigungsfirmen, bei denen es rumort. Auch die zum mallorquinischen Globalia-Konzern gehörende Groundforce sieht sich mit schweren Vorwürfen vonseiten der Mitarbeiter konfrontiert. Laut den Angestellten seien die derzeitigen Arbeitsbedingungen "untragbar".

Derzeit habe Groundforce am Inselairport rund 1.200 Mitarbeiter. Nach Gewerkschaftsangaben sind das mindestens 600 zu wenig. Dies führe dazu, dass die Angestellten unzählige Überstunden machen müssen. In den vergangenen Monaten hätten deshalb viele erfahrene Kräfte das Handtuch geschmissen und sich einen anderen Job gesucht. Dies führe wiederum dazu, dass die Firma unerfahrene Leute einstellt – ohne ihnen jedoch jegliche Schulung zu bieten. Diese Aufgabe falle den anderen Mitarbeitern zu – zusätzlich zu ihrer normalen Arbeit.

Doch auch andere Dinge liefen alles andere als optimal. Die Mitarbeiter, die im Außenbereich arbeiten, hätten kaum Möglichkeiten, sich vor der Hitze zu schützen. Zudem sei die Bezahlung unangemessen angesichts der großen Verantwortung, die die Arbeitskräfte hätten, um den Flugbetrieb am Laufen zu halten. Vergangene Woche hatten rund 100 Angestellte der Firma am Flughafen protestiert. Damals hieß es, ein Streik sei zunächst nicht geplant. Allerdings behalte man sich einen solchen Schritt in Zukunft offen.

Streik des Easyjet-Kabinenpersonals abgesagt

Abgesagt ist hingegen der Streik beim Kabinenpersonal von Easyjet. Dieser sollte ebenfalls am Wochenende beginnen. Die Gewerkschaft USO konnte jedoch eine Einigung in den Tarifverhandlungen mit der britischen Fluggesellschaft erreichen. So werden die Gehälter in diesem Jahr um 22 Prozent angehoben, im kommenden Jahr um 2,5 Prozent und im Jahr darauf um 4 Prozent. Zudem gibt es Gehaltsanpassungen für Mitarbeiter, die länger im Unternehmen beschäftigt sind sowie Beihilfen für die festangestellten Saisonkräfte (fijos discontinuos) in den Monaten, in denen sie nicht arbeiten.

Die Gewerkschaft erklärte, mit den neu ausgehandelten Bedingungen habe man zwar immer noch nicht erreicht, dass die spanischen Mitarbeiter beim Gehaltsniveau auf Augenhöhe mit den Angestellten in anderen europäischen Ländern sind. Aber es sei immerhin ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Der endgültige Tarifvertrag soll im September unterzeichnet werden.

