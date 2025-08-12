"Tag des Lächelns für die Urlauber": Warum sich der Handel bei Mallorca-Besuchern bedanken will – aber erst mitten im Winter
Der Verband der Einzelhändler Afedeco plant für den 27. Februar einen eigenen Aktionstag
Auf Mallorca überbieten sich derzeit die Wirtschafts- und Tourismusverbände darin, ihre Zuneigung für die Urlauber zum Ausdruck zu bringen. Angesichts des steigenden Unmuts über Phänomene wie Überfüllung, Wohnungskrise, Wassermangel und Identitätsverlust, geht bei Unternehmern die Sorge um, dass die Urlauber langfristig vergrault werden könnten.
Tag des Lächelns für die Urlauber
Nachdem der Hoteliersverband Fehm vor einigen Wochen mit einer Kampagne vorgelegt hatte, will nun der Verband der Einzelhändler (Afedeco) ebenfalls ein Zeichen setzen – und bedient sich an den grün unterlegten Plakaten der Fehm. Diese werden in den kommenden Monaten auf Taschen gedruckt, die den Urlaubern an einem Aktionstag namens "El día de la sonrisa al turista" (Tag des Lächelns für die Urlauber) ausgehändigt werden sollen.
Dieser findet allerdings wider Erwarten nicht in der Hochsaison statt, sondern am 27. Februar 2026. Eine Sprecherin von Afedeco erklärte auf MZ-Anfrage, der Verband wolle die Hoteliers-Kampagne nicht durch ein einfaches Presse-Statement unterstützen, sondern eine Aktion starten. Und diese am besten an einem Tag stattfinden lassen, der eine besondere Bedeutung für Mallorca hat. Zuerst habe man an die Diada de Mallorca gedacht, die seit dem Rechtsruck in der Inselpolitik am 12. September stattfindet. Allerdings hätte man bis dahin nicht ausreichend Taschen produzieren können.
Der nächstbeste Termin war also der Tag der Balearen am 1. März. Da am Feiertag jedoch nur wenige Geschäfte geöffnet haben und dieser ohnehin 2026 auf einen Sonntag fällt, habe man sich entschieden, den Aktionstag am Freitag vor dem Balearentag zu veranstalten. An ebenjenem 27. Februar.
"Besucher sind Teil unserer Zukunft"
Afedeco-Chefin Joana Manresa ließ in einer Pressemitteilung verlauten, Mallorca sei eine der Welt zugewandte Insel. "Jeder Besucher bringt seine Geschichte, seine Kultur und sein Lächeln mit, das unsere Gesellschaft bereichert. In Zeiten, in denen die Diskussion über den Tourismus bisweilen angespannter wird, möchten wir daran erinnern, dass die Besucher Teil unserer Geschichte und unserer Zukunft sind."
- Ölsardinen oder gähnende Leere? So voll ist es aktuell wirklich an Mallorcas Hotspots Cala Ratjada, Es Trenc, Playa de Palma und Co.
- So rechtfertigen Wirte auf Mallorca die höchsten Restaurantpreise Spaniens
- Balearen-Regierung gibt Warnstufe wegen Trockenheit auf Mallorca aus: Was die Folgen sind
- Nach jahrelangem Hin und Her: Die 'Goodbye Deutschland'-Auswanderer Tamara und Marco Gülpen haben sich endlich für einen Wohnort entschieden
- Zentralregierung verweigert den Balearen Mitsprache beim Flughafen Mallorca
- Hitzewarnung? Ja, aber nicht überall. So wird das Mallorca-Wetter in der kommenden Woche
- Warum dieses Restaurant auf Mallorca ein Drittel mehr Umsatz macht als im Vorjahr
- 43 Gäste erkrankt: Gesundheitsbehörde schließt Sushi-Lokal an der Playa de Palma wegen Salmonellose-Ausbruch