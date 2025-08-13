Mallorca-Urlaub wird Luxus: deutsche Gäste zahlen jetzt über 200 Euro pro Tag

Die deutschen Mallorca-Urlauber geben auf der Insel immer mehr Geld aus. Zum ersten Mal wurde die psychologische Marke von 200 Euro pro Tag überschritten, wie die Daten für die erste Jahreshälfte zeigen. "Früher hat eine Pauschalreise so viel gekostet", bilanziert die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca".

Von Januar bis Juni empfingen die Balearen fast sechseinhalb Millionen Touristen und festigten damit ihre Spitzenposition in Spanien. Die Zahl der Besucher stieg im Vergleich zu 2024 um vier Prozent, was Einnahmen von rund acht Milliarden Euro bedeutete, so die Daten des Nationalen Instituts für Statistik.

Die höchsten Einnahmen verzeichneten die Inseln im Juni. In diesem Monat zogen die Balearen jeden vierten Besucher Spaniens an – ein Spitzenwert im Vergleich zu allen anderen Regionen. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer ist rückläufig und liegt unter sechs Tagen. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Ausgaben auf durchschnittlich 208 Euro pro Tag. Im Juni gaben die Mallorca-Urlauber gar 218 Euro täglich aus. Das Vorurteil "Mallorca ist teurer als die Karibik" bestätigt sich immer mehr.

Auffällig sind die hohen Preisunterschiede zwischen nationalen und internationalen Urlaubern. Die Spanier gaben 2024 am Tag 111 Euro pro Person auf den Balearen aus, Ausländer 187 Euro. Menorca war mit 164 Euro pro Tag und Kopf die günstigste Insel, Formentera mit 222 Euro am teuersten.

Was wird aus all dem Geld?

Seit der Corona-Pandemie sind die Preise in allen Branchen auf Mallorca stark angestiegen. Ein großer Teil der Einnahmen fließt nicht in die lokale Wirtschaft, sondern oft ins Ausland oder in Gesellschaften in Steuerparadiesen. Große mallorquinische Hotelketten arbeiten mit ausländischen Partnern oder Tochtergesellschaften in steuerlich günstigen Regionen zusammen.

Um Rekordeinnahmen zu erzielen, mussten die Hoteliers zwei Grundsätze über Bord werfen: Erstens, dass Luxus überwältigend profitabler ist, sobald die Anfangsinvestition überwunden ist und die passende Kundschaft gefunden wurde. Zweitens, dass Hotels immer voll belegt sein müssen – ein Prinzip des verstorbenen Gabriel Escarrer. Tatsächlich können Hotels auch bei moderater Auslastung sehr profitabel sein, wenn die Gäste zahlungskräftig sind.

Wie bei den Besucherzahlen gibt es auch bei den Einnahmen pro Gast eine Obergrenze. Luxusunterkünfte verlangen inzwischen oft über 1000 Euro pro Nacht und setzen Mindestaufenthalte voraus.

Auch Restaurants haben ihre Kapazitäten effizienter genutzt, strenge Zeitpläne eingeführt und Mindestumsätze festgelegt, um die Kundendurchlaufquote zu erhöhen. In Formentera gibt es Lokale, die pro Person – Kinder eingeschlossen – eine Mindestzahlung von 135 Euro verlangen. Langfristig könnten die stark gestiegenen Preise mit der wachsenden Besucherzahl kollidieren.

