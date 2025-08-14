"Man kann Urlauber nicht ewig für dumm verkaufen": So erleben die Einheimischen die Gastro-Krise auf Mallorca

Die Krise in der Gastronomie auf Mallorca macht auch an der Plaça d'Espanya im Zentrum von Palma nicht halt. Hier, wie auch an vielen anderen Orten der Innenstadt von Palma, bietet sich an diesem Mittwochmittag (13.8.) ein Bild, das Gastwirten große Sorgen macht. Die Straßen sind vollgepackt mit Urlaubern, doch die Außenbereiche der Lokale sind leer. Statt sich in ein Lokal zu setzen, nehmen die Besucher mit Halbliter-Wasserflaschen auf Bänken im Schatten Platz. In einer Sache sind sich Urlauber und Einheimische einig: Die Preise machen einen Restaurant- oder Barbesuch auf der Insel nicht sehr attraktiv.

„Die Gastronomie jagt nur noch dem Geld hinterher“, kritisiert Chris Cardona. Der Mann aus Pollença ist im Bereich privater Events tätig und erklärt, dass die Urlauber es vorziehen, „in einem Airbnb zu übernachten“ und „selbst zu kochen“: „Andere wiederum ziehen es vor, sich gemeinsam einen Privatkoch zu mieten – das kommt sie viel günstiger, als auswärts zu essen.“ Außerdem betont Cardona, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis in vielen Lokalen der Insel nicht gut sei: „Das Essen ist eher mittelmäßig.“ Er erklärt, dass seine Gewohnheit, in Restaurants zu gehen, sich „nicht geändert“ habe, er jetzt aber „wählerischer“ sei: „Bevor ich gehe, schaue ich im Internet nach Bewertungen.“ Ebenso berichtet er, dass auch die Urlauber diesen Preisanstieg bemerkt und daher ihr Konsumverhalten angepasst hätten: „Man kann die Urlauber nicht ewig für dumm verkaufen.“

"An den Kapitalismus verkauft"

José Antonio Sabán, der aus dem südspanischen Extremadura stammt und in Palma lebt, sieht das Problem beim gastronomischen Angebot. Er ist der Meinung, dass die Einwohner nicht in Restaurants und Bars gingen, weil diese sich „dem touristischen Kapitalismus verkauft“ hätten: „Nicht nur beim Preis, auch bei den Öffnungszeiten, Produkten und der Qualität.“ Außerdem fragt er: „Wie viele Restaurants gibt es überhaupt noch mit traditioneller mallorquinischer oder spanischer Küche?“

Dabei sei das Authentische doch das, was die Besucher auf der Insel suchen: „Ich glaube, dass Urlauber wegen unserer Lebensqualität und unseres Essens nach Spanien kommen." Es sei nicht sinnvoll, die eigene Identität aufzugeben und den Urlaubern nur das zu bieten, was sie von Zuhause kennen. "Wenn wir nur noch McDonald’s-Burger essen und Starbucks-Kaffee trinken, wären wir wie alle anderen.“ Auch die Öffnungszeiten machten viele Lokale für Einheimische unattraktiv: „Wir wollen um zehn Uhr abends essen, und viele Lokale sind dann schon geschlossen oder die Küche hat bereits geschlossen. Das liegt daran, dass die Essenszeit der Urlauber zwischen sieben und neun Uhr ist.“

Doch nicht alle sehen die Lage in der Gastronomie so kritisch: "Wir gehen weiterhin ganz normal essen, die Restaurants waren schon immer teuer“, erklärt ein mallorquinisches Paar. /pss

