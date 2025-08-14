Urlauber und Ferienvermieter betrogen? Möglicher Skandal um deutsches Buchungsportal

Möglicher Skandal um ein deutsches Ferienvermietungs-Portal: Urlauber und Besitzer von Ferien-Fincas haben schwere Vorwürfe gegen die Betreiber der Vermittlungsagentur fincaurlaub.de erhoben. „Die schulden uns 23.500 Euro. Sie gehen nicht mehr ans Telefon. Das hat uns ruiniert“, klagt J.P., Eigentümerin eines Ferienhauses in der Gegend der Bucht von s’Amarador (Santanyí).

Wohl auch Urlauber betroffen

Betroffen sein sollen demnach nicht nur die Hauseigentümer, sondern auch die Touristen, die die Fincas für ihre Ferien mieteten. Die meisten Kunden zahlten der Vermittlungsagentur im Voraus die Reservierung ihres Ferienhauses - meist beträchtliche Summen, da es sich in vielen Fällen um luxuriöse Landhäuser handelt. Wie auch andere Medien nach Gesprächen mit Urlaubern berichten und J.P. bestätigt, mussten einige dieser Touristen ihre Urlaubspläne begraben, da die Reservierung in letzter Minute storniert wurde. Sie sollen ohne ihren Urlaub geblieben sein - und ohne ihr Geld.

Andere hatten mehr Glück und konnten nach Mallorca reisen. Dann sollen es häufig die Eigentümer der Immobilien gewesen sein, die nicht das ihnen zustehende Geld für die Miete erhielten. Statt den Betrag, den die Urlauber gezahlt hatten, an die Besitzer weiterzuleiten, sollen die Portalbetreiber das Geld in einigen Fällen selbst einbehalten haben.

„Die Kunden haben jedes Recht, in dem Haus zu wohnen, für das sie bezahlt haben, aber wir Eigentümer haben auch das Recht, bezahlt zu werden. Die Agentur ist nur ein Vermittler“, betont die Geschädigte J.P.

Büro in Santa Ponça

Ursprünglich hieß die in den 90er Jahren gegründete Agentur "MC Fincaservice", später änderte sie den Namen in "Fincaurlaub". Offiziell ist der Sitz in München, der Betreiber Jochen S. führt jedoch auch ein Büro in Santa Ponça. "Vor etwa vier oder fünf Jahren wechselte der Chef, aber das Personal blieb dasselbe", so J.P., die seit vielen Jahren mit dem Unternehmen zusammenarbeitet. "Es handelt sich um eine sehr bedeutende Agentur in Deutschland. Sie bietet viele Häuser auf Mallorca, in anderen Teilen Spaniens und auch in den Alpen an“, erläutert J.P.

„Am Anfang schien alles gut zu laufen. Sie kamen zu Sommerbeginn, um Luftaufnahmen zu machen. Aber in den letzten drei oder vier Wochen hat sich alles verkompliziert. Viele ihrer Mitarbeiter haben in diesem letzten Monat ihre Arbeit aufgegeben und sind gegangen“, stellt die mallorquinische Eigentümerin fest. "Im Juni hat die Agentur uns schon den Aufenthalt einiger Kunden nicht bezahlt, das waren 5.500 Euro. Und übermorgen kommen andere Kunden für einen langen Aufenthalt, und die Firma hat uns auch in diesem Fall mehr als 18.000 Euro nicht überwiesen."

Chef verschwunden

Zahlreiche Anrufe von J.P führten zu nichts. „Uns wurde von der Agentur mitgeteilt, dass der Chef, Jochen S., verschwunden sei. Man teilte uns sogar mit, dass man sein Verschwinden gemeldet habe. Ich habe viele Male versucht, ihn zu erreichen. Ich habe auch seinen Stellvertreter kontaktiert, bis nun gar nicht mehr ans Telefon gegangen wird“, beklagt die Betroffene.

Vor wenigen Tagen habe der Unternehmenschef sich dann doch per Mail bei J.P. gemeldet und versichert, er werde zahlen. Aber das sei nicht geschehen. „Wir haben noch keine Anzeige erstattet, weil wir hofften, dass sich das vorher klären würde. Man bat uns um Geduld, aber anscheinend handelt es sich um Betrug“, betont die Eigentümerin. Nun wolle sie doch ihren Anwalt einschalten.

„Die Firma existiert, die Website funktioniert, die angebotenen Häuser werden angezeigt, aber man kann keine Reservierung vornehmen. Wir haben unser Haus bereits von ihrer Seite entfernt. Ich werde nicht mehr mit ihnen arbeiten, ich will nicht mit Leuten arbeiten, die mich nicht bezahlen“, sagt die Betroffene. /somo

