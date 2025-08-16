Streik am Flughafen Mallorca: Ein Mitarbeiter berichtet von den Schikanen der Handling-Firmen

Gleich zwei Handling-Unternehmen streiken an diesem Wochenende am Flughafen Mallorca. Die Gewerkschaften beklagen unmenschliche Arbeitsbedingungen bei niedrigen Gehältern. Was das in der Praxis bedeutet, erzählt nun der 20-jährige Manu (Name geändert – Anm. d. Red.) gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca". Er arbeitet für das Handling-Unternehmen Menzies, das unter anderem für die Bodenabfertigung der Easyjet-Flüge verantwortlich ist.

Die Arbeit auf der Piste fordert in den Sommermonaten seinen Tribut. Mitte Juli sei er bei der Arbeit aufgrund der Hitze zusammengebrochen, erklärt Manu. "Im Gepäckraum der Flugzeuge sind die Temperaturen unerträglich, vor allem, wenn man kniend oder gebückt die Koffer platzieren muss. Es war das dritte oder vierte Flugzeug in dieser Schicht. Eine Pause hatten wir nicht gehabt. Plötzlich wurde mir schwarz vor Augen." Kein Einzelfall, wie der 20-Jährige berichtet. Alleine im Juli habe es sieben solcher Fälle unter seinen Kollegen gegeben. Das Unternehmen sorge nicht ausreichend für Schutz bei der Hitze. "Wir hatten kürzlich zwei Wochen lang kein Trinkwasser im Büro."

Perfide Methoden

Manu beklagt den Personalmangel, der dazu führt, dass von den Mitarbeitern viele Überstunden abverlangt werden. Dabei bediene sich das Unternehmen einer perfiden Methode. Der Arbeitstag wird zweigeteilt. So arbeitet man etwa zwischen 13 und 17 Uhr und dann wieder zwischen 21 Uhr und 1 Uhr morgens. In der Zwischenzeit nach Hause fahren lohnt sich für die meisten nicht. Das Ziel: Die Mitarbeiter dazu zu bewegen, zwölf Stunden durchzuarbeiten. "Viele Kollegen kommen in einem Monat auf 120 Überstunden." Die langen Arbeitszeiten führten zu extremen Situationen. Ein Kollege habe vier Tage lang im Büro geschlafen. Ein anderer habe 13 Tage lang ohne einen Ruhetag durchgearbeitet, bis er nach Hause geschickt wurde.

Manu berichtet, dass das Unternehmen ihn und viele seiner Kollegen als Hilfskraft angestellt hat. Seine tatsächliche Verantwortung geht aber weit darüber hinaus. Neben dem Be- und Entladen der Koffer in den Flugzeugen der britischen Billigfluggesellschaft ist er unter anderem auch dafür verantwortlich, die Treppen ans Flugzeug zu fahren. Dies übersteigt die vertraglich festgelegten Kompetenzen.

"Hoffe, es ist mein letzter Sommer am Flughafen"

Für Manu ist es der zweite Sommer in dem Job. Dieses Jahr hat er sich geweigert, Überstunden zu machen. Er will lieber Zeit mit seiner Freundin und seiner Familie verbringen. Auch wenn ihm das Schwierigkeiten bei der Arbeit bringt. "Ich hoffe, dass es mein letzter Sommer am Flughafen ist." /pss

