In Palmas Viertel La Llotja von Kunst umgeben nächtigen - Das Art-Hotel Palau Sa Font wird 25

Als er vor knapp 30 Jahren das Gebäude im Carrer Apuntadors, 38, in der Altstadt von Palma erwarb, hatte der Hotelier Tom Gösmann eine Vision: „Ich kaufte das Haus mehr oder weniger als Ruine und habe dann daraus das erste Art-Boutique-Hotel in Palma gemacht“, blickt der mittlerweile 67-Jährige beim Frühstück im Palau Sa Font zurück.

Diesen Herbst feiert das Hotel im Viertel La Llotja bereits sein 25. Jubiläum. Seine Leidenschaft für Malerei und Skulpturen brachte der geborene Westfale damals aus Köln mit. Dort führte er mit seiner Ex-Frau ein Hotel und war mit der Kunstmesse Art Cologne in Berührung gekommen, wo er von der Kunst infiziert wurde. „Diese Leidenschaft lässt mich bis heute nicht los“, sagt der Unternehmer.

Von Kunst umgeben

Von Künstlern gestalteten Zimmertüren

Bei einem Rundgang durch das Hotel zeigt Gösmann der MZ die von verschiedenen internationalen Künstlern ganz individuell gestalteten Zimmertüren, die mit einer Woche im Palau Sa Font bezahlt wurden. 19 Stück sind es bisher, zum Jubiläum wird die deutsche Künstlerin Petra Gillhaus die noch einzige verbleibende Tür gestalten, die zum Turmzimmer führt.

Hier wohnte Gösmann früher selbst und verliebte sich von Anfang an in die Aussicht. Vom Turm aus blickt man sowohl auf die Kathedrale als auch auf den Hafen von Palma. „Ich hatte 1996 auf jeden Fall den richtigen Riecher, als ich das Gebäude gekauft habe. Das war damals fast noch geschenkt, das darf man heute keinem erzählen“, sinniert er und lässt seinen Blick über die Dächer von Palma schweifen.

Enger Kontakt zu den Künstlern

Im Treppenaufgang hängt entlang der drei Stockwerke eine gusseiserne Lampe mit verschieden geformten, honiggelben Lampions des 2018 verstorbenen argentinischen Künstlers Carlos Matesanz. „Der war einfach ein Genie! Ich habe zu seiner Erinnerung ein Foto im Eingangsbereich aufgehängt“, erzählt Gösmann. Auch das auffällige Bett-Kunstwerk an der Wand neben der Bar im Frühstücksraum ist von Matesanz gefertigt, genauso der Brunnen im Innenhof. Gösmann pflegt oft vertrauten Kontakt zu den Künstlern, deren Kunst er ersteht und ausstellt.

Der Fühstücksraum vom Palau Sa Font. Rechts hinten hängt das "Bett"an der Wand. / Alexandra Bosse

Trotz Schicksalsschlag am eigenen Traum festgehalten

Die Idee zu dem Art-Hotel stammte von einem befreundeten Galeristen aus Hamburg, der ihm 1996 empfahl ein Hotel in Palma zu eröffnen. Mit seiner damaligen Partnerin Dörthe plante Gösmann den Umbau des Gebäudes, das einst als Stadtpalast eines Kardinals diente und von der Schweizer Vorbesitzerin zu einem Künstlertreff umgewidmet worden war. Ein schwerer Schicksalsschlag veränderte alles.

„Ich bin halt eine harte Sau und hab das durchgezogen“

Bei einem Autounfall zwischen Llucmajor und Campos im Mai 1997 kam Gösmanns Lebensgefährtin zu Tode. Gösmann selbst lag vier Wochen im Koma. Noch heute kämpft er mit den Spätfolgen und praktiziert täglich Wassergymnastik im Schwimmbad. „Mein Gleichgewichtssinn macht mir immer noch zu schaffen, und das Laufen fällt mir schwer. Radfahren klappt besser“, witzelt er. Dank seiner Willenskraft und der Unterstützung seiner damals noch lebenden Eltern gab Gösmann den Traum vom Boutique-Hotel trotzdem nicht auf. „Ich bin halt eine harte Sau und hab das durchgezogen.“

Hotelier Tom Gösemann auf der Terrasse des Turmzimmers mit Blick auf die Kathedrale von Palma. / Alexandra Bosse

Einstieg per Zufall

Nach einem Jahr der Rehabilitation in Deutschland kehrte Gösmann auf die Insel zurück und lernte hier seine Geschäftspartnerin Ricarda Söhnlein (61) kennen. Die Hotelfachfrau lebte in einer Wohnung gegenüber dem heutigen Palau Sa Font und erwies sich für Gösmann als Glücksgriff, der jemanden mit guten Spanischkenntnissen an seiner Seite brauchte. „Es war eine Zufallsbegegnung“, sagt sie im Gespräch mit der MZ. „Ich war beeindruckt von Toms Persistenz, dass er das hier trotz all der Tragik weitermachen wollte.“

Er zeigte ihr stolpernd die Baustelle in der damals noch eher dunklen Hafengegend. „Ich hatte hier nachts manchmal Angst nach Hause zu gehen“, sagt Söhnlein und kann heute darüber schmunzeln. Die Bank verlangte damals aufgrund des Unfalls mehr Sicherheiten und ein höheres Eigenkapital für das Projekt – und so stieg die Bremerin 1999 mit ein.

Während des Umbaus schlossen Gösmann und Söhnlein tiefe Freundschaften, etwa mit dem deutschen Interior-Designer Hans-Jürgen Pahl aus Berlin, der die Inneneinrichtung des Hotels übernahm, oder mit der heutigen Direktorin Julia Schadewaldt, die damals als Rezeptionistin begann und „auf allen Vieren kurz vor der Eröffnung die Zimmerböden mit mir geschrubbt hat“, erinnert sich Söhnlein. „Gott sei Dank hatten wir einen mallorquinischen Architekten, der sich hier auskannte.“ Es gab strenge Auflagen für den Umbau, denn ein Teil des Hauses ist denkmalgeschützt.

Jede Zimmertür im Palau Sa Font ist individuell von einem internationalen Künstler gestaltet worden. / Alexandra Bosse

Perfekte Marktlücke

Am 6. September 2000 war es dann so weit, und der Palau Sa Font konnte seine Türen für die ersten Gäste öffnen. Von Beginn an lief das Kunsthotel außerordentlich gut. „Wir sind fast immer ausgebucht und haben viele internationale Stammgäste“, erzählt Gösmann. Laut Söhnlein machen diese knapp 40 Prozent der Belegung aus. Mittlerweile haben viele andere Boutique-Hotels in Palma eröffnet und bedienen in der Gegend den High-Luxury-Standard. Zimmer kosten hier rund 600 Euro die Nacht. Das Palau Sa Font füllt als sehr persönlich geführtes 4-Sterne-Hotel mit rund 200 Euro pro Nacht eine Marktlücke. „Die pijos sollen mal ruhig unter sich bleiben. Snobs sind so gar nicht meine Schublade, das darfst du ruhig schreiben“, meint Gösmann. „Das Hotel ist mein Leben. Ich frühstücke hier und bekomme meine Wäsche gewaschen. Man kann es schlechter treffen“, sagt er und lacht. Ein Vierteljahrhundert Erfolg gibt ihm recht.

Informationen Palau Sa Font Art-Boutique-Hotel **** Carrer Apuntadors, 38, Palma www.palausafont.com

Abonnieren, um zu lesen