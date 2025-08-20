Für 300 Millionen Euro: Turkish Airlines steigt bei Mallorca-Fluggesellschaft Air Europa ein

Die türkische Fluggesellschaft Turkish Airlines steigt bei Air Europa ein. Die zum mallorquinischen Tourismus-Konzern Globalia gehörende Fluggesellschaft hat am Dienstag (19.8.) ein Angebot über 300 Millionen Euro angenommen. Das berichtet die Presseagentur Efe mit Verweis auf unternehmensinterne Quellen.

Bis zu 27 Prozent Beteiligung

Demnach investiert Turkish Airlines 25 Millionen Euro in Aktien des Unternehmens. Weitere 275 Millionen Euro werden zunächst als Darlehen überwiesen und sollen in direkte Unternehmensbeteiligungen umgewandelt werden, sobald der Einstieg kartellrechtlich von den Behörden durchgewunken wird. Sobald dies geschieht, wird das Unternehmen mit 26 bis 27 Prozent an Air Europa beteiligt sein. Der genaue Anteil kann erst berechnet werden, sobald der Deal abgeschlossen ist.

Für Turkish Airlines ist Air Europa vor allem aufgrund des dichten Streckennetzes zwischen der iberischen Halbinsel und Lateinamerika interessant. Die Türken erhoffen sich, durch den Deal neue Einkommensquellen zu erschließen und das operative Geschäft breiter aufzustellen.

Jahrelanger Verhandlungsmarathon

Sollten die Behörden dem Einstieg zustimmen, würde für Air Europa ein jahrelanger Verhandlungsmarathon enden, der im Jahr 2019 begann. Damals wurde der Verkauf der Airline an den spanischen Branchenprimus Iberia für eine Milliarde Euro angekündigt. Doch das Geschäft stand unter einem schlechten Stern. Zunächst verzögerte die Pandemie die Umsetzung des Plans und schließlich war es die EU, die Bedenken hinsichtlich der Konzentration von Flugfrequenzen und Strecken hatte. Die zahlreichen Auflagen machten das Geschäft schließlich so unattraktiv, dass im August 2024 das Ende der Verhandlungen bekanntgegeben wurde.

Die Suche nach Investoren ging aber weiter. Zuletzt hatte Globalia unter anderem mit Air France-KLM, Lufthansa und Etihad Airlines verhandelt.