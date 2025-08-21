650 Plätze in der legalen Ferienvermietung frei: Mallorca vergibt erstmals wieder Gästebetten-Lizenzen

Gute Nachrichten für all jene, die in das lukrative Geschäft der Ferienvermietung auf Mallorca einsteigen wollen. Denn nach drei Jahren des Moratoriums auf neue Gästebetten öffnet sich Anfang September erstmals wieder die Möglichkeit, Lizenzen für Gästebetten zu erwerben – zumindest ein wenig. Bereits im Juni hatte Mallorcas Inselrat die Konditionen für die Vergabe von Lizenzen festgelegt. Demnach werden ab sofort dreimal im Jahr temporäre Börsen ausgerufen. Zwei Wochen lang können sich Interessierte bewerben. Die erste Bewerbungsphase findet zwischen dem 1. und 15. September statt.

Neue Lizenzen werden dabei nicht vergeben. Auch der mittlerweile seit zwei Jahren von einer konservativ-rechtsextremen Koalition angeführte Inselrat ist darauf bedacht, die Anzahl der verfügbaren Lizenzen nicht wachsen zu lassen. Stattdessen werden jene Bettenplätze vergeben, die in den vergangenen Jahren von den Eigentümern freiwillig zurückgegeben wurden, oder die von der Verwaltung einkassiert wurden. Insgesamt stehen 650 Plätze in der Ferienvermietung zur Verfügung, wie das für die Plätzevergabe zuständige Konsortium CBAT am Donnerstag (21.8.) bekanntgab.

Der Spekulation Einhalt gebieten

Wer sich auf die Lizenzen bewerben will, muss einige Voraussetzungen erfüllen, denn der Inselrat ist sehr darauf bedacht, der Spekulation Einhalt zu gebieten. Eine der Maßnahmen: Wer sich bewerben will, muss zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Teilnahmebedingungen (am 12. Juni 2025) mindestens drei Jahre lang Besitzer der Immobilie sein, für die die Lizenzen beantragt werden. Eine Ausnahme gilt für Immobilien, die in den vergangenen drei Jahren geerbt wurden. Zudem geht mit der Bewerbung die Verpflichtung einher, diese mindestens fünf Jahre zu nutzen. In dieser Zeit können die Plätze nicht anderweitig (etwa durch einen privaten Vertrag mit anderen Interessenten) veräußert werden.

Wer Lizenzen erwerben möchte, muss neben der Eigentumsdauer auch beweisen können, dass die Immobilie in einer Zone liegt, in der die touristische Vermietung erlaubt ist. Zudem ist die Bewohnbarkeitsbescheinigung einzureichen.

Beschränkungen gibt es auch bei der Anzahl der Bewerbungen. So darf jede natürliche oder juristische Person nur einen einzigen Antrag stellen. Werden von einer Person Bewerbungen für mehrere Immobilien eingereicht, zählt nur jene, die als Erstes beim Inselrat eingegangen ist. Das Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ gilt übrigens für den gesamten Vergabeprozess – es lohnt sich also, die Dokumente schnell einzureichen.

Das kosten die Plätze

Sobald die Einreichfrist vorbei ist, wird das CBAT die Gewinner der Ausschreibung bekannt geben. Diese haben ab dem Zeitpunkt drei Monate Zeit, um eine eigenverantwortliche Erklärung (DRIAT) einzureichen. Darin bestätigt man, dass man alle Vorgaben für den Betrieb einer touristischen Vermietung erfüllt. Geschieht dies nicht in dem Zeitraum, werden die Lizenzen wieder der Bettenbörse zugeführt. Zudem müssen die Lizenzen bezahlt werden. Diese kosten pro Bett in einem Einfamilienhaus 3.500 Euro.

Sollte der unwahrscheinliche Fall eintreten, dass es mehr Plätze als Bewerber gibt, bleiben die Gästeplätze ebenfalls erhalten. Wer bis September nicht alle Dokumente zusammenbekommt, hat kommendes Jahr die nächste Chance, sich zu bewerben. Die nächste temporäre Bettenbörse findet von 1. bis 15. Januar statt, die darauffolgende vom 1. bis 15. Mai. Die temporären Bettenbörsen werden an diesen Terminen so lange stattfinden, bis der Inselrat ein endgültiges Limit an verfügbaren Gästeplätzen festgelegt hat. Wann das so weit ist, ist noch nicht bekannt.

Die temporären Bettenbörsen gelten übrigens nicht nur für die Ferienvermietung. Auch Hotels und Pensionen können sich in den Monaten September, Januar und Mai bewerben. Einzureichen sind die Bewerbungen hier jeweils zwischen dem 16. und dem 30. des jeweiligen Monats. Der Preis für eine Betten- lizenz liegt auch hier bei 3.500 Euro.

