Flughafen Mallorca: Für das Wochenende geplanter Streik kurzfristig abgesagt

Der für Samstag (23.8.) und Sonntag geplante Streik der Mitarbeiter des schottischen Handling-Unternehmens Menzies am Flughafen Mallorca ist kurzfristig abgesagt worden. Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, haben die streikführende Gewerkschaft UGT und das Unternehmen am Freitag bei den Tarifverhandlungen eine vorläufige Einigung erreicht. Damit setzen die Arbeitnehmer den Streik zumindest am Wochenende wieder aus.

Ab Montag sollen die Verhandlungen weitergehen. Die Gewerkschaft zeigte sich optimistisch, im Laufe der kommenden Woche eine endgültige Einigung unterschreiben zu können. Damit würde auch der für das Wochenende vom 30. und 31. August geplante Streik abgesagt werden.

Darum geht es bei den Verhandlungen

Die Mitarbeiter des Unternehmens werfen der Menzies vor, Gehälter falsch ausgezahlt zu haben und den Angestellten massiv Überstunden abzuverlangen. Hinzu kommt ein Mangel an Arbeitskräften, kein ausreichender Schutz vor der Hitze auf dem Rollfeld und Chaos bei der Organisation der Arbeitstage. Das Unternehmen ist am Flughafen Mallorca für die Bodenabfertigung von Easyjet, British Airways, Norwegian, Wizz Air, Emirates, American und Turkish Airlines zuständig.

Bereits am vergangenen Wochenende hatten die Angestellten des Unternehmens gestreikt, allerdings hatte dies – abgesehen von einigen wenigen stornierten Flügen und vereinzelten Verspätungen – keine größeren Auswirkungen auf den Flugverkehr gehabt.

Keine Einigung bei Azul Handling

Nicht gelöst sind derweil die Tarifverhandlungen bei Azul Handling, das unter anderem für Ryanair zuständig ist. Die Gewerkschaft UGT warf der Firma am vergangenen Wochenende zum Streikbeginn vor, die Arbeitsniederlegung zu sabotieren. Bei der Handling-Firma soll bis Jahresende – oder bis zum Erreichen einer Einigung – immer mittwochs, freitags, samstags und sonntags gestreikt werden. Die Arbeitsniederlegung findet in drei Zeitfenstern statt: von 5 bis 9 Uhr morgens, von 12 bis 15 Uhr und von 21 Uhr bis Mitternacht.

