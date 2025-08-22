"Zeigen, dass Tourismus anders geht": Nun investiert Südafrika auf Mallorca

Wie kann Tourismus auf Mallorca nachhaltiger und fairer gestaltet werden? Mit dieser Frage beschäftigt sich Philipp Baier seit fast 20 Jahren. Mit seinem Unternehmen LifeXperiences hat sich der Heidelberger auf möglichst authentische Erlebnisse für Individual- und Geschäftsreisende spezialisiert.

Die Firma mit Sitz in Palma ist zudem auch Mitgründer der Cleanwave Foundation, die sich seit Jahren auf der Insel für den ganzheitlichen Schutz der Meeresökosysteme, Bildung und die Vermeidung von Einwegplastik einsetzt.

Mehr als 7.000 Mitarbeiter weltweit

Jetzt bekommt LifeXperiences einen großen Partner an die Seite: Der südafrikanische Tourismuskonzern Tourvest hat sich mehrheitlich an dem mallorquinischen Unternehmen beteiligt. Tourvest ist in Afrika eine feste Größe unter anderem in den Bereichen Destination Management und nachhaltigem Tourismus, mit über 120 Marken und rund 7.000 Mitarbeitenden weltweit.

Doch wer jetzt an große Hotelanlagen und Charterflieger voller Urlauber denkt, liegt falsch. „Das ist nicht unser Modell“, sagt Martin Wiest, CEO von Tourvest Destination Management, im Gespräch mit der MZ. Stattdessen gehe es um gezielte, verträgliche Investitionen. Als Beispiel nennt Wiest Lodges in der Serengeti: „Unsere größte Lodge dort hat zehn Zimmer – das ist das Maß, das wir auch hier anlegen.“ Es gehe darum, qualitativ hochwertige, lokal verwurzelte Angebote zu schaffen – nicht um Masse.

Angebote für Einheimische

Der Fokus liegt auf drei Bereichen: individuellen Unterkünften und Event-Locations, Gastronomiekonzepten und Aktivitäten mit lokalem Zugang sowie einem Einzelhandelsmodell, das auf nachhaltige Produkte aus der Region setzt. Besonders am Herzen liegt Baier die Verankerung in der Inselgemeinschaft.

Er formuliert es so: „Ein gastronomisches Projekt auf Mallorca ist für mich erst dann ein Erfolg, wenn zwei Drittel der Gäste Einheimische sind.“ Es gehe darum, Orte zu schaffen, die von der Insel für die Insel entstehen – und nicht nur für Touristen.

"Zeigen, dass Tourismus anders geht"

Dass Tourvest ausgerechnet auf Mallorca investiert, kommt nicht von ungefähr. „Wir haben in Afrika unser natürliches Wachstumspotenzial erreicht“, erklärt Wiest. „Mallorca ist nicht nur ein spannender Markt – es ist ein Ort mit enormer kultureller Tiefe und einer kritischen, engagierten Bevölkerung. Das nehmen wir ernst.“

Wie konkret die ersten Projekte aussehen werden, lassen Baier und Wiest derzeit noch offen. Im Moment steht eine intensive Kennenlernphase an: Baier wird im Herbst Tourvest-Standorte in Afrika und anderen Ländern besuchen, um Synergien zu identifizieren. „Wir bringen unsere lokale Erfahrung und unser Netzwerk mit – Tourvest bringt internationale Perspektive und unternehmerische Stärke“, sagt Baier. „Aber es geht nicht darum, hier einfach nur größer zu werden. Wir wollen sinnvolle Impulse setzen und zeigen, dass Tourismus anders geht.“

Abonnieren, um zu lesen