Mallorca-Fährgesellschaft Baleària übernimmt 15 Schiffe – Mega-Deal im spanischen Fährgeschäft

Die auch auf Mallorca sehr präsente Fährgesellschaft Baleària hat am Montag (25.8.) den Kauf wesentlicher Geschäftsbereiche der kanarischen Reederei Armas Trasmediterránea vereinbart. Der Deal umfasst insbesondere die Fährverbindungen auf den Kanarischen Inseln, zwischen den Kanaren und dem spanischen Festland, im Alborán-Meer sowie teilweise in der Straße von Gibraltar.

Wie Baleària mitteilte, steht die Umsetzung der Übernahme noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die spanische Wettbewerbsbehörde Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Teil der Vereinbarung sei die Übernahme von 15 Schiffen, mehreren Fährlinien sowie rund 1.500 Mitarbeitenden an Land und auf See.

Gegenüber internationaler Konkurrenz wettbewerbsfähig bleiben

Das Unternehmen mit Sitz in Dénia (Provinz Alicante) will durch den Zusammenschluss einen schlagkräftigen nationalen Anbieter schaffen, der alle staatlich geförderten Schifffahrtslinien bedienen kann – ein Schritt, der laut Baleària-Präsident Adolfo Utor zur Stabilisierung von Arbeitsplätzen, Transportdienstleistungen und territorialem Zusammenhalt beitragen soll.

Utor erklärte, dass die Fusion mit Armas Trasmediterránea es ermögliche, der wachsenden Konkurrenz durch internationale Reedereigruppen auf dem spanischen Markt die Stirn zu bieten. Mit der Übernahme wolle man das maritime Erbe der traditionsreichen Trasmediterránea und der auf den Kanaren stark verankerten Armas fortführen. Die entstehenden Synergien sollen helfen, eine lokal verwurzelte, aber wettbewerbsfähige Reederei zu sichern.

DFDS übernimmt weitere Gibraltar-Routen

Neben dem Deal mit Baleària unterzeichnete Armas Trasmediterránea über die Holding Bahía de las Isletas SL auch ein Abkommen mit DFDS Iberia SL. Dieses betrifft weitere Aktivitäten in der Straße von Gibraltar. Bereits im Juli hatte das Unternehmen das Schiff "Fortuny" an Liberty Lines verkauft.

Die betroffenen Routen, insbesondere auf den Kanaren und im Alborán-Meer sowie zwischen den Kanaren und dem Festland, erzielten 2024 einen Umsatz von rund 420 Millionen Euro. Zu den übertragenen Vermögenswerten zählen unter anderem die Schiffe "Volcán de Teno", "Volcán de Tamadaba", "Villa Tazacorte", "Volcán de Tinamar", "Volcán de Tindaya", "Juan J Sister", "Almariya" und "Volcán de Timanfaya" sowie wichtige Hafeninfrastrukturen in Orten wie La Esfinge, Arrecife, Puerto Rosario, Cádiz, Melilla, Motril, Almería und Nador.

Der von Baleària übernommene Teil der Gibraltar-Routen trug zuletzt etwa 66 Millionen Euro zum Umsatz bei. Hierzu gehören das Schiff "Ciudad de Málaga" und eine Konzession im Hafen von Algeciras. DFDS erhält hingegen die Schiffe "Volcán de Tamasite" und "Villa de Agaete" sowie Konzessionen in Algeciras, Ceuta und Tanger Med.

Laut Armas seien alle notwendigen Zustimmungen von Aktionären und Gläubigern bereits erfolgt. Nun fehle nur noch die Freigabe durch die Wettbewerbshüter. Armas-Chef Sergio Vélez sieht die Vereinbarung als Beleg für die Wandlungsfähigkeit seines Unternehmens und als Abschluss eines erfolgreichen Restrukturierungsprozesses.

Wichtiges Bindeglied zwischen Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera

Derzeit befördert Baleària täglich Passagiere, Fahrzeuge und Güter zwischen dem spanischen Festland und den Balearen, den Kanarischen Inseln, Ceuta und Melilla. Es ist die einzige Reederei, die die vier Inseln des Balearen-Archipels miteinander verbindet. Außerhalb Spaniens ist Baleària in Marokko, Algerien, den Vereinigten Staaten und auf den Bahamas tätig.

Insgesamt transportierte die Reederei 2024 rund 5,6 Millionen Passagiere und 7,6 Millionen Laufmeter Fracht auf ihren Routen. Mit rund 2.600 Mitarbeitern an Land und auf See verfügt sie über mehr als 40 Schiffe, von denen elf mit Dual-Fuel-Motoren mit Flüssigerdgas (LNG) betrieben werden, wobei für die Zukunft der Einsatz von erneuerbaren, CO2-neutralen Energiequellen geplant ist.