Trauer um Ana María Jaume: Mitgründerin der Meliá-Hotelkette auf Mallorca gestorben

Nur neun Monate nach dem Tod des Gründers der Hotelkette Meliá Gabriel Escarrer Juliá ist nun auch dessen Frau ebenfalls im Alter von 89 Jahren gestorben. Ihr Sohn Gabriel Escarrer Jaume hat am Dienstag (26.8.) mit persönlichen Worten und Familienfotos an seine Mutter Ana María Jaume erinnert. Der Präsident und Geschäftsführer von Meliá Hotels International bezeichnete sie als Schlüsselfigur in der Geschichte der mallorquinischen Hotelkette.

Der Unternehmer, der zugleich Präsident des spanischen Tourismusverbands Exceltur ist, veröffentlichte seine Würdigung auf der Plattform X. Er beschrieb Ana María Jaume als „vorbildliche Mutter“ , deren "Integrität, Einfachheit und Großzügigkeit" die Wertebasis von Meliá mitgeprägt hätten.

Balearische Ministerpräsidentin kondoliert

Auch Marga Prohens, die Ministerpräsidentin der Balearen, kondolierte öffentlich. In ihrem Beitrag auf X hob sie den Mut und die Tatkraft von Ana María Jaume Vanrell hervor sowie deren herzlichen und nahbaren Charakter.

Javier Vich, Präsident des Hotelierverbands von Mallorca (FEHM), sprach der Familie ebenfalls sein Beileid aus. In einer Pressemitteilung würdigte er Jaumes Rolle als „fundamentales Familienmitglied“ und als diskrete, aber tragende Kraft hinter dem Erfolg des Unternehmens, das ihr Ehemann, Gabriel Escarrer Juliá, aufgebaut hatte. Jaume habe ihrem Mann von Anfang an den nötigen Rückhalt gegeben, um das Unternehmen mit voller Kraft aufzubauen und international zu etablieren – ohne dass Meliá je die mallorquinischen Wurzeln verlor.