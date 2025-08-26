Tourismus-Zoff auf Mallorca: Geplante Guide-Prüfung spaltet die Branche

Kaum hat der Inselrat von Mallorca angekündigt, nach fast 20 Jahren wieder eine offizielle Prüfung zur Zulassung von Fremdenführern einzuführen, regt sich heftiger Widerstand in der Branche. Die Berufsgruppe zeigt sich tief gespalten. Es fehlt an ausgebildeten Guides, gleichzeitig nehmen Beschwerden über Anbieter ohne entsprechende Ausbildung täglich zu.

Nun ist ein offener Konflikt zwischen den verschiedenen Berufsverbänden entbrannt – einer von ihnen hat bereits eine Online-Petition gestartet. Die Forderung der Initiatoren: Die geplanten Prüfungen sollen gestoppt werden, da sie den Beruf abwerteten.

Vor zwei Wochen hatte das Tourismusdezernat des Inselrats angekündigt, erstmals seit 2006 wieder eine Eignungsprüfung für Touristenführer zu veranstalten – ein Schritt, den einige Verbände seit Jahren fordern, etwa das Colegio Oficial de Guías de Baleares und die Asociación de Guías Turísticos de Mallorca.

Online-Petition gestartet

Doch nicht alle begrüßen die Entscheidung. Vor gut einer Woche startete die Associació de Guies Oficials de Mallorca (AGOM) ihre Online-Petition. Bis Dienstagnachmittag hatten sich 108 Personen angeschlossen. Die Initiatoren kritisieren, dass durch das neue Verfahren weder die Qualität des Berufs gesichert, noch das Problem des illegalen Angebots gelöst werde. Zudem mangele es an einer soliden Ausbildung der Kandidaten.

Die AGOM argumentiert, dass ein einzelner Test die jahrelange Ausbildung und praktische Erfahrung eines professionellen Guides nicht ersetzen könne. Vielmehr reduziere ein solches Verfahren den Beruf auf einen rein bürokratischen Akt. Stattdessen fordert die Vereinigung eine effektivere Kontrolle gegen unlautere Wettbewerber.

Vorschrift 20 Jahre ignoriert

Rechtlich stützt sich die geplante Ausschreibung der neuen Stellen auf das Dekret 20/2015, das wiederum die Tourismusgesetze von 2012 umsetzt. Artikel 138 schreibt den jeweiligen Inselverwaltungen vor, solche Prüfungen jährlich auszuschreiben. Dass diese Vorschrift fast zwei Jahrzehnte lang ignoriert wurde, sorgt bei vielen Fachleuten für Unverständnis.

Pedro Oliver, Präsident des offiziellen Berufsverbands Colegio Oficial de Guías, nennt die lange Pause „beschämend“. Oliver schätzt, dass bis zu 65 Prozent aller geführten Touren derzeit illegal stattfinden – ein Zustand, den er auf das Fehlen offizieller Prüfungen und mangelnde Kontrollen zurückführt. Zwar werde der Wettbewerb durch neue Prüfungen zunehmen, doch letztlich profitierten Agenturen und Reiseveranstalter davon.

Nicht genehmigte Führungen nehmen dramatisch zu

Die Prüfung richtet sich ausdrücklich an Personen, die bislang keine offizielle Anerkennung als Fremdenführer besitzen – etwa weil sie weder ein entsprechendes Hochschulstudium an der Balearen-Universität noch eine geeignete Ausbildung absolviert haben.

Die Asociación de Guías Turísticos de Mallorca (Pimem) begrüßt das Vorhaben grundsätzlich. Es sei ein richtiger Schritt zur Stärkung der Professionalität und zur Sicherung der touristischen Qualität auf Mallorca, so der Vorsitzende Biel Rosales. Die dramatische Zunahme nicht genehmigter Führungen sei eine direkte Folge des Mangels an qualifizierten Fachkräften.

Rosales warnt jedoch davor, das Vorhaben zu voreilig zu feiern: Noch sei nicht klar, wie die Prüfung konkret ausgestaltet werde. Zudem moniert er, dass bisher keine Gespräche mit seinem Verband geführt worden seien.

