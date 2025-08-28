Erstmals konkrete Zahlen: 40 Prozent der Ferienwohnungen auf Mallorca sind illegal
Eine Erhebung des Inselrats über einen Zeitraum von einem Jahr ergab, dass rund 8.000 Unterkünfte keine Lizenz haben
Erstmals gibt es belastbare Zahlen: Auf Mallorca sind derzeit mehr als 42.000 illegale Gästebetten in der Ferienvermietung in Betrieb – das sind fast 40 Prozent der auf großen Buchungsplattformen wie Airbnb oder Booking angebotenen Ferienunterkünfte. Das geht aus einem aktuellen Bericht des Inselrats von Mallorca hervor, der innerhalb von einem Jahr – von Juni 2024 bis Juni 2025 – rund 400.000 Online-Anzeigen ausgewertet hat.
Demnach agiert ein erheblicher Teil der Anbieter von Ferienwohnungen und -häusern außerhalb des offiziellen Registers für diese Unterkünfte. Über die zwölf Monate wurden etwa 8.000 derartiger Wohnungen registriert – das ergibt eine Gesamtzahl von 42.300 illegalen Gästebetten im Jahr.
Hotspots: Palma, Pollença und Alcúdia
Die meisten illegalen Unterkünfte befinden sich in der Inselhauptstadt Palma, mit mehr als 1.000 nicht registrierten Betrieben. Weitere betroffene Gemeinden sind:
- Pollença – 756 illegale Angebote
- Alcúdia – 687 illegale Angebote
- Santa Margalida – 467 illegale Angebote
- Calvià – 413 illegale Angebote
- Capdepera – 388 illegale Angebote
- Manacor – 374 illegale Angebote
Der balearische Tourismusdezernent Marcial Rodríguez betont, dass die nun vorliegenden Zahlen eine solide Grundlage darstellen, um gezielt gegen illegale Vermietung vorzugehen.„Nach zwölf Monaten intensiver Arbeit der Auswertung haben wir nun eine konkrete Zahl, die uns erlaubt, die Schattenwirtschaft im Tourismus zu beziffern“, sagte Rodríguez.
Maßnahmen gegen illegale Vermietung
Laut Rodríguez werde bereits im Rahmen der geltenden Gesetze daran gearbeitet, diese Unterkünfte vom Markt zu nehmen. Allerdings gebe es juristische Verfahren, die den Prozess verlangsamen: „Die Verwaltung ist oft nicht so schnell, wie wir es uns wünschen würden. Doch wir haben die Zusammenarbeit mit Plattformen wie Airbnb und Booking deutlich verbessert“, erklärt der Dezernent.
Eine konkrete Zielmarke zur Reduzierung der illegalen Plätze nennt Rodríguez nicht, betont aber: „Mein Ziel ist es, dieses Angebot auf ein Minimum zu reduzieren.“
So läuft der Kampf gegen die illegalen Angebote
Der Inselrat von Mallorca versucht seit längerem, der illegalen Ferienvermietung den Kampf anzusagen. In der jüngeren Vergangenheit wurde dieser intensiviert. So gibt es unter anderem nun eine Hotline für Bürger, um illegale Angebote anzeigen zu können. Diese ist unter 971-007 940 an Werktagen zwischen 9 und 14 Uhr zu erreichen.
Zusätzlich wurde auch die Zahl der Inspekteure, die illegalen Angeboten auf den Grund gehen, deutlich ausgebaut. Und der Inselrat ist mit den Plattformen wie Airbnb oder Booking in intensivem Austausch, damit illegale Angebote erst gar nicht online gehen. /jk
