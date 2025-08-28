Ryanair streicht massiv Verbindungen in Spanien - Mallorca ist davon ausgenommen

Die irische Billigfluggesellschaft Ryanair hat angekündigt, im kommenden Sommer nahezu eine Million Sitzplätze an spanischen Flughäfen zu streichen. Hintergrund ist eine geplante Erhöhung der Flughafengebühren durch den staatlich kontrollierten Flughafenbetreiber Aena. Mallorca soll von den Kürzungen allerdings nicht betroffen sein.

Ryanair-CEO Eddie Wilson erklärte in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Europa Press, die Entscheidung sei eine direkte Reaktion auf die „Gleichgültigkeit“ der spanischen Regierung, die zulasse, dass die regionale Flughafeninfrastruktur „verfalle und unterausgelastet“ bleibe. „Wir investieren dort, wo wir eine angemessene Rendite erwarten können“, betonte Wilson.

Weiteres Wachstum auf den Balearen

Während Ryanair Kapazitäten an Regionalflughäfen zurückfährt, plant die Airline aber bereits im kommenden Winter weiteres Wachstum an großen Flughäfen wie Madrid, Barcelona, Málaga sowie auf den Balearen und Kanaren.

Mit dem drastischen Kapazitätsabbau erhöht Ryanair den Druck auf Spanien, die Struktur von Aena zu reformieren und die Wettbewerbsfähigkeit der Regionalflughäfen zu verbessern. Laut der Airline seien viele dieser Flughäfen bereits heute zu rund 70 Prozent unausgelastet – ein Ergebnis einer „gescheiterten Tarifstruktur“.

Aena will Passagiergebühren anheben

Aena hatte vor wenigen Wochen angekündigt, die Passagiergebühren ab 2026 um 6,5 Prozent auf 11,03 Euro pro Fluggast anzuheben – der höchste Wert seit über zehn Jahren. Ryanair kritisiert diese Entscheidung scharf und spricht von einer „ungerechtfertigten und schädlichen Maßnahme“, zumal Aena derzeit Rekordzahlen bei Passagieren und Gewinnen verzeichnet.

Den genauen Umfang der Kürzungen sowie die betroffenen Flughäfen will Ryanair am Mittwoch (3.9.) bei einer Pressekonferenz in Madrid bekannt geben. Wilson hatte bereits zuvor von einem „sehr drastischen“ Einschnitt gesprochen.

Ryanair setzt Spanien unter Druck

Besonders betroffen seien laut Ryanair die ländlichen Regionen Spaniens – oft auch als „España Vaciada“ („entleertes Spanien“) bezeichnet. Diese Regionen würden durch die Kürzungen noch stärker von der nationalen und internationalen Anbindung abgekoppelt. „Weniger Fluggäste, weniger Arbeitsplätze, weniger Verbindungen und weniger Chancen für den Tourismus“, fasste Wilson die Konsequenzen zusammen.

Wilson warnte abschließend: „Ohne sofortiges Handeln riskiert Spanien, noch mehr Kapazitäten und Investitionen an wettbewerbsfähigere Märkte zu verlieren – während die Regionalflughäfen weiter verwaisen und andere Länder florieren.“