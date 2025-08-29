Neue Grünflächen, ein zentraler Platz: Der Hafen von Portitxol soll umgestaltet werden

Der kleine und bei Urlaubern sehr beliebte Hafen von Portitxol auf Mallorca soll ein neues Gesicht bekommen: Die Hafenbehörde der Balearen (APB) und die Stadt Palma haben am Freitag (29.8.) ein umfassendes Projekt zur Neugestaltung vorgestellt. Ziel ist es, den Bereich aufzuwerten, besser zugänglich zu machen und stärker in das städtische Umfeld zu integrieren, heißt es in einer Pressemitteilung der Hafenbehörde.

Das Vorhaben sieht unter anderem vor, 4.300 Quadratmeter bislang nicht öffentlich zugänglicher Fläche für Passanten zu öffnen. Darüber hinaus sollen 5.500 Quadratmeter Grün- und Freiflächen geschaffen werden. Die derzeit noch bestehenden Höhenunterschiede – beispielsweise vier Meter zwischen Uferpromenade und Hafenmole – sollen beseitigt werden, um die Zugänglichkeit für Fußgänger zu verbessern. Auch bauliche Barrieren, die heute den Blick und den Zugang zum Meer behindern, sollen entfernt werden.

Der Carrer de la Sirena soll zur Fußgängerzone werden. / APB

Mehr Fußgängerzone

Teile der Straßenführung im Hafen wird geändert: Der Carrer de la Sirena, der vom Carrer Vicari Joaquim Fuster auf die kleine Halbinsel abbiegt, soll zur Fußgängerzone werden. Für Anwohner sind oberirdische Stellplätze vorgesehen. Der motorisierte Verkehr wird neu organisiert, wobei Anwohner und Fußgänger Vorrang haben sollen.

Im Hafenbereich selbst ist eine grundlegende Neuordnung geplant: Die Segelschule des Club Nàutic Portitxol soll auf den Fischereisteg umziehen, Werft und Trockendock in den Bereich des Unternehmens Troneras. Die bislang wenig effizient genutzten Flächen rund um diese Firma und um das Restaurant Sa Roqueta sollen hergerichtet und mit neuen Einrichtungen, wie etwa einer Tankstelle für Boote ausgestattet werden. Außerdem sollen weitere Liegeplätze für kleinere Boote entstehen.

Die begehbare Überdachung, wie sie später am westlichen Ende des Hafens aussehen soll. / APB

Mole bekommt Überdachung

Ein zentrales Element des Projekts ist eine begehbare Überdachung an der Mole. Darunter sollen neue Räume für Hafenbetriebe entstehen, darüber ein öffentlich zugänglicher Bereich mit Blick aufs Meer. Langfristig soll ein großer öffentlicher Platz am Wasser geschaffen werden, ähnlich wie bereits im benachbarten Hafen von Molinar. Ergänzt werden soll die Umgestaltung durch ein unterirdisches Parkhaus. Bisherige Verkehrs- und Hafenflächen sollen damit teilweise in Grün- und Aufenthaltszonen umgewandelt werden. Welcher Zeitraum und welches Budget für die Umgestaltung vorgesehen sind, darüber gibt die Pressemitteilung noch keine Auskunft.

Der Hafen von Portitxol liegt am östlichen Ende des Hafens von Palma und wird aktuell hauptsächlich für kleinere Sportboote genutzt. Das Gebiet hat eine lange Geschichte: Von einer natürlichen Bucht entwickelte es sich über Jahrhunderte hinweg zu einem Handelsplatz verschiedener Kulturen und schließlich zu einem Industrie- und Arbeiterquartier im 19. und 20. Jahrhundert. Heute verwaltet die Hafenbehörde rund 560 Liegeplätze im Bereich, davon 100 über den Club Nàutic Portitxol.