Nachrichtenagentur schürt Angst vor Urlauberrückgang wegen neuem Wehrdienst in Deutschland

Die Entscheidung der deutschen Bundesregierung, einen neuen - zunächst freiwilligen - Wehrdienst einzuführen, sorgt auch in Spanien für Gesprächsstoff. Wie jetzt die Nachrichtenagentur Europa Press beschreibt, könnte die neue Regelung Auswirkungen auf die spanische Tourismusbranche und insbesondere auf die auf den Balearen haben. Dabei ist noch vollkommen unklar, wie viele Menschen überhaupt den Wehrdienst antreten wollen.

Reisefreiheit eingeschränkt

Die These von Europa Press: Die Wehrdienst-Maßnahme, die darauf abzielt, die deutschen Streitkräfte angesichts der zunehmenden Bedrohungen durch „Sabotage, Cyberangriffe und Desinformation“ aus Russland zu verstärken, könnte den Zustrom junger Deutscher in wichtige spanische Urlaubsregionen wie die Balearen und die Kanaren "deutlich verringern". Denn: "Ein großer Teil der jungen Deutschen besucht diese Reiseziele im Sommerurlaub, und die Verpflichtung zum Wehrdienst könnte ihre Reisefreiheit einschränken."

Dies könne zu einem Rückgang der Zahl junger deutscher Touristen führen und damit die lokale Wirtschaft sowie Unternehmen wie Hotels, Bars und Diskotheken treffen, die von diesem Marktsegment abhängen, schlussfolgert Europa Press und geht noch weiter: "Langfristig müsste sich der Tourismussektor der Inseln anpassen, indem er andere Zielgruppen anspricht oder neue Märkte erschließt, um den möglichen Verlust auszugleichen."

"Wirtschaftliches Risiko"

Dabei stützt sich die Nachrichtenagentur auf Daten des spanischen Tourismusverbands Turespaña. Demnach beträgt das Durchschnittsalter deutscher Urlauber 43,5 Jahre. Die Altersgruppe zwischen 15 und 24 Jahren – am stärksten von einer möglichen Wiedereinführung der Wehrpflicht betroffen – mache jedoch einen erheblichen Anteil der Besucher in den beliebtesten Reisezielen aus.

Auf den Balearen stellen diese jungen Deutschen 13,7 Prozent der Gesamtzahl der Besucher aus Deutschland.

Auf den Kanaren beträgt ihr Anteil 9,3 Prozent.

Ein Rückgang in dieser Altersgruppe während der Sommermonate könne für die Unternehmen dieser Regionen ein "wirtschaftliches Risiko" darstellen.