Wie viel KI begegnet uns im Mallorca-Urlaub? Und übernehmen bald die Roboter?

Das Einchecken an der Rezeption: übernimmt das Smartphone. Die Reinigung des Hotelzimmers: wird von Maschinen erledigt. Und im Essenssaal bedienen Roboter die Gäste. All das ist theoretisch schon heute möglich. Praktisch ist Mallorcas Tourismusbranche aber weit davon entfernt, künstliche Intelligenz (KI) flächendeckend einzusetzen. Vollautomatisierte Hotels, in denen keine Menschen arbeiten, sind auf den Balearen (noch) ein Zukunftsszenario. Warum das so ist – und was dennoch auf uns zukommt.

Seltene Attraktion

Es war eine kleine Sensation, als das Start-up-Unternehmen Wiongo Robotics im vergangenen Oktober im Meliá-Hotel „Sol Katmandu Park“ seine neuesten Arbeitsmaschinen vorstellte: freundlich anmutende Roboter mit lächelnden Gesichtern, die vor den Augen Dutzender Branchen- und Pressevertreter schmutzige Teller, Gläser und Besteck vom Buffet aufsammelten und brav in den Spülmaschinenbereich brachten. Bis zu 18 Stunden am Tag könnten die Roboter so arbeiten, so die stolzen Ingenieure. Ein Meilenstein, könnte man meinen. Doch noch bilden die KI-gesteuerten Gastro-Helfer auf Mallorca die Ausnahme.

„In Europa sind solche Maschinen, die in Asien schon viel verbreiteter sind, noch eine Attraktion. Aber auch hier wird man sich daran gewöhnen. Rasenmäher- oder Saugroboter empfinden wir ja auch schon als alltäglich“, sagt Stephan Bingemer. Der Forschungsprofessor für Zukunft und Technologie des Tourismus an der Hochschule Heilbronn beschäftigt sich mit den Vorzügen und Herausforderungen, die KI für die Tourismusbranche mit sich bringt. „Bis wir Roboter flächendeckend in diesem Sektor im Einsatz sehen, wird es noch etwas dauern“, glaubt Bingemer. Unter anderem deshalb, weil die Maschinen meist noch zu teuer sind, um wirklich lohnenswert für die Touristikunternehmen zu sein. Und zu unpraktisch. Gerade in älteren, verwinkelten Gebäuden – bereits Treppen können unüberwindliche Hindernisse für die robotischen Helfer darstellen.

„Aber KI ist ja viel mehr als nur Roboter“, unterstreicht Bingemer. Viel häufiger käme die künstliche Intelligenz im Urlaubergeschäft in Europa körperlos zum Einsatz: in Software, die menschenähnlich agiert und als virtueller Akteur genutzt werden kann. „Erste Anwendungen gibt es bereits – allerdings überwiegend dort, wo es der Urlauber nicht sofort sieht“, erklärt Bingemer. Vor allem hinter den Kulissen, in Bereichen, die ohnehin am Computer erledigt werden, übernehme die KI im Tourismus bereits Aufgaben.

Schneller, günstiger, effizienter

Das zeigt auch eine Umfrage, die die MZ unter den großen auf Mallorca agierenden Hotelketten gestartet hat. Roboter erwähnt keines der befragten Unternehmen. Stattdessen ist vor allem die Rede von KI-Tools, die Abläufe vereinfachen, die ohnehin meist digital ablaufen: Zimmer-Buchungen beispielsweise, oder die Vorab-Kommunikation mit den Gästen. „Generative KI ermöglicht es uns, das Kundenwissen zu skalieren, Ressourcen zu optimieren und unsere kommerziellen und operativen Fähigkeiten zu beschleunigen“, sagt Iñigo Onieva, der Digitalbeauftragte der Barceló Hotel Group. Oder anders ausgedrückt: schneller, günstiger und effizienter.

Dabei wolle man wohlgemerkt den Kunden möglichst näherkommen, statt sich von ihnen maschinell zu entfremden. Zum Beispiel mithilfe von Programmen, die die bisherigen Erfahrungen, Ansprüche und Vorlieben der Gäste speichern und ordnen – um bei neuen Buchungen direkt auf sie eingehen zu können. „So entsteht ein engerer und persönlicherer Kontakt“, betont man bei RIU Hotels.

Abgegeben an die KI werden momentan auf Mallorca vor allem digitale Aufgaben, für die Menschen viel länger brauchen als Programme – weil die Datenmengen so groß sind oder Sprachbarrieren stören. Die Gruppe Garden Hotels beispielsweise vertraut bei der Analyse ihrer Zahlungseingänge voll auf KI. ChatGPT helfe dabei, die von den Reiseveranstaltern erhaltenen Infos zu strukturieren, so ein Konzernsprecher. „Es gibt Belege, die bis zu 80 Seiten umfassen. Die manuelle Bearbeitung nahm früher 16 Stunden in Anspruch. Jetzt wird sie in zwei Minuten erledigt.“ Auch online eingegangene Kundenkommentare werden bei vielen Hotelketten mittlerweile vollständig automatisch analysiert. „Eine notwendige, aber monotone und wenig wertschöpfende Aufgabe“, so der Garden-Sprecher.

Gezielt für Nachhaltigkeit

Auch im Bereich Nachhaltigkeit wagen sich einige der Hotelketten zumindest teilweise an neue Technologien. Die Meliá-Gruppe beispielsweise hat künstliche Intelligenz in Kühlmaschinen integriert, um den Verbrauch an die tatsächlichen Anforderungen anzupassen. Mit einem anderen KI-Tool versucht der Konzern zudem, die Wassersysteme der Hotels zu optimieren: Die Nachfrage und der Verbrauch werden von der KI beobachtet und entsprechend automatisch angepasst.

Auch die Iberostar-Gruppe versucht, mit den neuen Möglichkeiten die Energieeffizienz zu verbessern: Ein smartes Klimaanlagensystem kommt vorausschauend zum Einsatz. „Das Tool prognostiziert den Gästeandrang in einem bestimmten Bereich, um die Klimatisierung im Voraus anzupassen“, gibt der Konzern Auskunft. Wohl mit Erfolg: Im Hotel Iberostar Waves Alcudia Park habe man seit April im Vergleich zum Vorjahr bereits 4,8 Prozent Energie eingespart, heißt es.

Ein anderes KI-Projekt von Iberostar wirkt der Lebensmittelverschwendung entgegen. Ein spezielles System erkennt genau, welche Abfälle wann und in welcher Menge entstehen. Der Küchenchef erhält dann eine Nachricht, in der die Kosten, das Gewicht und die Menge der entsorgten Lebensmittel angegeben werden. „Diese Informationen werden in praktische Entscheidungen umgesetzt“, so eine Konzernsprecherin: Die gekochten Mengen werden angepasst, die Speisekarten neugestaltet und das Personal zur effizienteren Nutzung geschult.

Herausforderung

Projekte wie die von Iberostar sind laut Luis Sánchez Beispiele dafür, wie KI tatsächlich dazu beitragen kann, den Tourismus zu bereichern. „Allerdings muss man dazu sagen, dass Iberostar auch zuvor bereits über Jahre hinweg Nachhaltigkeitsstrategien verfolgt hat, die nun durch die KI nur geschickt ergänzt werden“, so der Wirtschaftswissenschaftler, der an der Tourismus-Fakultät der Balearen-Universität Vorlesungen über KI im Tourismus hält und die Fortschritte der Anwendungen auf der Insel genau beobachtet.

Die meisten anderen Unternehmen in der Branche hätten, anders als Iberostar, keine klare Strategie, wenn es um den Einsatz von KI geht, so Sánchez weiter. Weniger aus Überzeugung und mehr, um sagen zu können, dass man offen für die neuen Möglichkeiten sei, pickten sich die Konzerne einige KI-Tools teils wahllos heraus. „Dabei sind kurzfristige Taktiken wenig hilfreich, wenn kein umfassender und weitsichtiger Plan dahintersteckt“, so Sánchez. KI sei immer nur eine Ergänzung, aber nie der Ersatz für durchdachte Strategien. „Oft fehlt es an geschultem Personal, entsprechender Priorisierung und Weitblick“, so der Experte weiter.

Entsprechend sei man beim Thema KI unterm Strich auf Mallorca „noch ganz am Anfang“ – was allerdings für touristische Konkurrenz-Regionen am Mittelmeer wie die Türkei, Griechenland oder Tunesien ebenso gelte. KI-Vorreiter-Regionen sieht Sánchez in ganz Europa nicht, wohl aber den Bedarf Mallorcas, vorzulegen. „Es gibt niemanden, der besser ein Hotel führen kann, als ein Mallorquiner.

Gleichzeitig ist niemand so schlecht darin, das Angebot auch entsprechend anzupreisen“, so der Marketingexperte, der auch selbst 20 Jahre lang in Verkaufsabteilungen von Tourismusunternehmen tätig war. Das sei schon immer so gewesen, werde durch den Einsatz – oder eben nicht Einsatz – von KI nun noch einmal deutlicher. „Die Unternehmen könnten KI-Tools noch viel besser fürs Marketing und den Verkauf nutzen, beispielsweise durch Programme für dynamisierte Preissysteme. Doch das beste Werkzeug bringt nichts, wenn man nicht weiß, wie es zu bedienen ist.“

Letztlich sei die KI für die Branche eine Herausforderung, und gleichzeitig auch eine Chance. Denn das touristische Angebot könne durch KI mittelfristig nicht nur günstiger werden, sondern auch besseren Service bieten. „Wenn an der Rezeption die Infos vorliegen, wer der Gast ist, welches Zimmer er vergangenes Mal hatte, was er gerne trinkt und welche Zusatzangebote er gebucht hatte, dann kann man ihm viel schneller das geben, was er will. Und das mögen die Leute.“ Gleichzeitig könnten Gäste auch selbst unkomplizierter agieren. Wer beispielsweise in seinem Hotelzimmer Schimmel entdecke und den Mangel direkt über eine Smartphone-App melden könne, dem werde im Idealfall auch schneller und präziser geholfen. Ganz zu schweigen davon, dass KI Urlaubern auch hilft, sich vor Ort zurechtzufinden und sie dadurch flexibler macht.

KI-generiertes Symbol-Foto (an der Rechtschreibung hapert es noch): Wer Schimmel im Hotelzimmer entdeckt, kann ihn bald wohl per KI-App melden / ChatGPT

"Keine Wunderfee"

Auch Stephan Bingemer von der Hochschule Heilbronn begreift die technischen Fortschritte, die mit der KI einhergehen, als positiv für den Tourismus. „Sie können der Branche bei richtiger Anwendung helfen, das System fehlertoleranter zu machen.“ Und gerade Fehler täten im Tourismus bekanntlich besonders weh. „Für Mallorca bietet KI die Chance, die Massen besser zu bewältigen, weil die Prozesse beschleunigt werden können und man die Gäste schneller und zielsicherer bedienen kann.“

Ein weiteres Stichwort sei smarte Besuchersteuerung wie bei Parkleitsystemen. „Auch das wird ein riesiges Thema werden“, prophezeit der Wissenschaftler. Menschenansammlungen könnten so vermieden werden. Allerdings fänden diese bisher kaum Anwendung. Auf MZ-Anfrage bestätigte auch das Rathaus von Palma, dass man ein entsprechendes Projekt in einem neuen Kontrollzentrum im Viertel Nou Llevant anstrebe, von dem aus man unter anderem Touristenströme in Echtzeit leiten wolle. Noch sei das Ganze aber Zukunftsmusik. „Bei alledem muss man auch bedenken, dass die KI keine Wunderfee ist“, betont Bingemer. „Auch sie wird eine verstopfte Stadt nicht unverstopft machen. Es wird nicht leerer. Aber sie kann das, was überladen ist, besser verteilen.“

Ebenso wie Sánchez sieht auch der deutsche Wissenschaftler die größte Herausforderung für die Branche in Europa darin, die neue Technik in bestehende Systeme einzubauen und die Menschen darin entsprechend einzuarbeiten. „Unternehmen, die bei null anfangen, wie neue Boutique-Hotels, die von Anfang an auf KI setzen, können da im Vorteil sein gegenüber Konzernen, die IT-Systeme aus den 80er-Jahren haben, die aufgerüstet werden müssen.“

Mensch statt Maschine?

Auch deshalb würden die meisten Veränderungen nicht in einem Schwall kommen, sondern erst nach und nach. „Überhaupt sind die Auswirkungen neuer Technologien erfahrungsgemäß nicht so radikal, wie manche befürchten mögen.“ Die weitverbreitete Sorge, dass Menschen irgendwann gänzlich durch Maschinen ersetzt würden, ist in den Augen des Wissenschaftlers eher ein unwahrscheinliches Szenario.

Vielmehr komme es ganz darauf an, welche Bedürfnisse befriedigt werden sollen. Einfache Hotels am Airport beispielsweise, die stark auf eine funktionale Übernachtung ausgerichtet sind, könnten durchaus irgendwann voll automatisiert werden und weitgehend ohne Menschen auskommen, weil menschlicher Kontakt für diese Art von Besuchern in der Regel weniger wichtig sei als ein schneller Service.

Und auch Urlaubertypen, die ihren Mallorca-Urlaub nur als die Fortsetzung der eigenen Kultur an einem Sonnenscheinort sehen, bräuchten dafür keinen Mallorquiner an der Rezeption. In vielen anderen Gästeunterkünften dagegen werde der persönliche Kontakt von Mensch zu Mensch immer bestehen bleiben. „Tourismus ist ja auch die Freude am Austausch der Kulturen, und dafür sind Menschen unverzichtbar.“

„Der Kontakt zu Menschen wird immer fundamental für den Tourismus bleiben, daran wird auch die KI nichts ändern“, glaubt auch Luis Sánchez von der Balearen-Uni. Vielmehr könne die KI dazu führen, dass die menschlichen Akteure wieder mehr Kapazitäten hätten, um sich den zwischenmenschlichen Aspekten zu widmen. Zwar würden sicherlich mittelfristig auch Arbeitsplätze verloren gehen, gleichzeitig würden aber auch neue geschaffen.

„Am wahrscheinlichsten ist es, dass Mensch und Maschine immer mehr zusammenarbeiten“, sagt Stephan Bingemer. Dass ein Mitarbeiter einen Roboter zur Seite gestellt bekomme. Arbeitsteilung statt gegenseitiges Ausstechen. „Und dabei gewinnt das Soziale und Empathische, was nur wir Menschen bieten können, wieder einen ganz neuen Wert.“

