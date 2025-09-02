"Unsere Toiletten sind nicht für Kreuzfahrturlauber": Palmas Markthallen kassieren bald für den Gang aufs Klo

Die öffentlichen Markthallen in Palma - der Mercat de l'Olivar, Pere Garau und Santa Catalina - führen ein Bezahlsystem für die Toiletten ein. Die Maßnahme ist bereits beschlossen, die Bezahlschranke kommt voraussichtlich bereits im Oktober. Die Betreiber der Märkte wollen damit in erster Linie Obdachlose und Kreuzfahrturlauber auf Mallorca abkassieren, die die Hallen nur für die Bäder betreten.

"Wir wollen ein traditioneller Markt sein, in dem eine Familie in Ruhe aufs Klo gehen kann, ohne fürchten zu müssen, auf nackte Menschen oder gebrauchte Spritzen treffen zu müssen", sagt Juan Carlos Moll, Leiter der Olivar-Marktes. "Unsere Toiletten sind nicht für die Horden von Kreuzfahrturlaubern, die nur durch die Markthalle spazieren, keinen Cent ausgeben und unsere Toiletten nutzen - sondern für die Kunden."

Toilettengang kostet 50 Cents, Bezahlung nur mit Karte

Bereits vor einem Jahr genehmigte das Rathaus die kostenpflichtigen Toiletten. Fest steht, dass die Bezahlung nur mit Karte möglich sein wird. Der Gang aufs Klo wird künftig 50 Cents kosten. Im Olivar-Markt sind die Kunden ausgenommen. Beim Kauf an einem Stand gibt es einen QR-Code, mit dem sich die Schranke für die Toilette öffnen lässt. In den anderen Märkten müssen alle Personen für das Pinkeln bezahlen.

Auch Paquita Bonnin, die Betreiberin des Markts in Pere Garau, rechtfertigt die Maßnahme: "Wir wollen uns dadurch nicht bereichern, sondern die Kosten einspielen. Bislang mussten wir dafür aufkommen." Auch sie kämpft mit Obdachlosen, die neben das Klo pinkeln oder sich im Waschbecken baden. "Es gibt Frauen, die das Klopapier stehlen. Andere reinigen Fische im Bad." Auch die Seife werde immer wieder geklaut. "Ein Mann zerstörte einen Klositz. Das kostete uns 800 Euro", so Bonnin.

Welche öffentlichen Toiletten es in Palma gibt

Ob die Maßnahme nun für ein besseres Verhalten führt, darf bezweifelt werden. Viele Bars und Restaurants lassen nur Kundschaft auf die Toiletten. Öffentliche Toiletten gibt es in Palma nicht, es können höchstens die Toiletten in öffentlichen Gebäuden genutzt werden. Viele Obdachlose nutzen die Schwimmhallen für die Körperhygiene. "Ich habe eine russische Familie gesehen, die den Sohn auf die Straße pinkeln lassen hat, statt einen Kaffee oder den Euro für das Klo zu bezahlen", sagt ein Kellner einer Bar in Palma.

