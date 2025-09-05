Ferienwohnungs-Lizenzen nach drei Jahren Pause sofort vergriffen

Wie erwartet hat die Wiederaufnahme der Lizenzvergabe für die Ferienvermietung auf Mallorca – nach dreijähriger Pause – einen regelrechten Ansturm ausgelöst. Das Tourismusdezernat des Inselrats meldet eine Flut an Anträgen, nachdem nun erstmals wieder 654 Lizenzen für Plätze in Ferienunterkünften zur Verfügung gestellt wurden. Eine endgültige Zahl der eingegangenen Anträge wird erst Mitte September veröffentlicht, wenn die Frist endet.

Laut Insidern waren die wenigen verfügbaren Lizenzen jedoch binnen Stunden vergriffen – entsprechend groß ist die Enttäuschung, dass lediglich so wenige neue Plätze vergeben wurden. Die Vergabe erfolgt streng nach Eingang der vollständigen Anträge – vorausgesetzt, alle rechtlichen Bedingungen sind erfüllt.

Die jetzt freigegebenen Plätze stammen aus Beständen, die seit Inkrafttreten des Tourismusgesetzes der Balearen-Regierung unter Marga Prohens entweder von der Verwaltung selbst gelöscht oder von den Eigentümern freiwillig aufgegeben wurden.

Nächste Chance: Januar und Mai

Wer diesmal leer ausgegangen ist, muss bis zu den nächsten Bewerbungsrunden warten – jährlich sind drei Ausschreibungen vorgesehen. Im Januar und Mai können weitere Anträge gestellt werden: In der ersten Monatshälfte für Ferienwohnungen, in der zweiten für Gästebetten in Hotels.

Noch im September folgt ein weiteres Zeitfenster: Vom 16. bis 30. können 416 Hotelbetten erworben werden, und bereits ab dem 9. September beginnt die Frist für 500 Plätze in denkmalgeschützten Boutique-Hotels (z. B. in Herrenhäusern oder Stadtpalästen). Der zuständige Dezernent für Tourismus im Inselrat, José Marcial Rodríguez, will vor Ablauf der aktuellen Frist am 15. September noch keine Bilanz ziehen.

Technische Pannen und politische Kritik

Der Start der Vergabe hatte sich verzögert, weil das zentrale Anmeldesystem Cl@ve am ursprünglich geplanten Termin, dem 1. September, ausfiel. Die Eröffnung wurde auf den 2. September um 9 Uhr verschoben. Bereits im Juli war es zu einer ähnlichen Panne gekommen: Die Ausschreibung von 500 Hotelbetten musste wegen eines IT-Fehlers neun Stunden nach Öffnung gestoppt werden – bis dahin waren schon über 50 Anträge eingegangen.

Die Opposition im Inselrat - insbesondere die Sozialisten - kritisierte die „miserable Organisation“ unter der konservativen Regierung von PP und Vox.

Regeln und Prioritäten

Vorrang beim Erwerb der Lizenzen haben Eigentümer, die ihre Immobilie bereits seit mindestens drei Jahren besitzen – ausgenommen Erbschaften. Zugelassen ist nur eine Bewerbung pro natürlicher oder juristischer Person. Nach Erwerb der Lizenz dürfen die Plätze frühestens nach fünf Jahren verkauft werden.

Wer eine Lizenz erhält, muss innerhalb von drei Monaten eine sogenannte DRIAT-Erklärung (für den Beginn touristischer Aktivität) beim Tourismusamt einreichen. Andernfalls fallen die Plätze zurück in die Börse.

Insgesamt werden im September auf Mallorca rund 1.570 Gästebetten vergeben – aufgeteilt auf zwei Börsen: eine für Hotels, eine für Ferienwohnungen.

