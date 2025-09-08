"Bei den Preisen die Schmerzgrenze erreicht": So ist die Tourismus-Saison 2025 auf Mallorca gelaufen

Wie ist die Tourismus-Hochsaison 2025 auf Mallorca gelaufen? Natürlich kommt es ein wenig darauf an, wen man fragt. Aber einig sind sich die meisten Akteure aus der Tourismusbranche, dass das Wachstum, so es denn überhaupt zu konstatieren ist, langsamer vonstattengeht. So verliert der Reiserausch nach der Corona-Pandemie spürbar an Dynamik.

Die steigenden Lebenshaltungskosten machen sich zunehmend bemerkbar – auch bei Urlaubern. „In einem Jahr mit Rekordpreisen auf Mallorca schauen viele Touristen inzwischen genauer auf ihre Ausgaben“, heißt es aus der Branche. Doch Panik angesichts leicht rückläufiger deutscher Besucherzahlen im Hochsommer sei unbegründet: „Es gibt keine Anzeichen für Probleme in den Quellmärkten. Von einer Abschwächung kann keine Rede sein. Die Rückgänge sind marginal und wurden bereits im Vorjahr in der Gastronomie beklagt.“

"Gut, dass nicht mehr ganz so viele Urlauber kommen"

So skizzieren Branchenkenner die Lage in einer weiteren „guten Saison“, nachdem 2024 bereits Rekordwerte bei Preisen und Gästezahlen verzeichnete. „Es ist sogar gut, dass nicht mehr ganz so viele Urlauber kommen“, sagt ein Manager eines großen Hotelkonzerns. „Die Ketten stehen gut da. Vielleicht läuft es in einigen Regionen oder kleineren Hotels nicht ganz so rund wie letztes Jahr – aber auch nicht deutlich schlechter.“

Mitten in einem stark frequentierten September, der sich zunehmend zum Favoriten unter Urlaubern entwickelt, beobachten Experten eine Stabilisierung des Tourismus auf der Insel – mit moderaterem Wachstum. Zwar sei der deutsche Markt leicht rückläufig, doch werde dies durch Zuwächse bei französischen, polnischen, tschechischen Gästen sowie durch eine stabile US-Nachfrage ausgeglichen.

"Es geht nicht mehr um Masse, sondern um Wertschöpfung"

Die Vielzahl an Rekorden in den zurückliegenden Jahren hat dazu geführt, dass Superlative kaum noch Schlagzeilen wert sind. Das bisherige Rekordjahr 2019 – vor der Corona-Krise mit 16,4 Millionen Touristen auf den Balearen – wurde 2020 vom pandemiebedingten Einbruch auf nur drei Millionen Besucher abgelöst. Seither stiegen die Zahlen stetig an und erreichten im Jahr 2024 rund 18,7 Millionen Reisende.

„Es geht nicht mehr nur um Masse, sondern um Wertschöpfung“, betont ein Unternehmer. Es habe keine Sonderangebote gegeben. Ein Paradigmenwechsel sei im Gange: Lieber 85 Prozent Auslastung bei höherer Rendite als eine Vollbelegung im August um jeden Preis. Besonders erfreulich: Die durchschnittlichen Ausgaben pro Gast seien im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

225 Euro am Tag

Laut dem balearischen Statistikamt Ibestat lagen die durchschnittlichen Ausgaben pro Urlauber im Juli bei 1.382 Euro (auf Mallorca sogar bei 1.403,90 Euro) – ein Anstieg von einem Prozent. Die täglichen Ausgaben kletterten um fast zehn Prozent auf 225 Euro. In den ersten sieben Monaten des Jahres belief sich der touristische Gesamtumsatz auf über 12,97 Milliarden Euro – ein Plus von 4,7 Prozent. Rund 11 Millionen nationale und internationale Reisende kamen bis Ende Juli auf die Inseln – ein Zuwachs von 2,5 Prozent.

Viele Geschäfte merken einen Umsatzrückgang. / B.RAMON

Pedro Marín, Präsident des Hotelverbandes Playa de Palma, zeigt sich zufrieden: „Bis jetzt sehen die Zahlen sehr gut aus. Einige Regionen verzeichnen zwar geringere Auslastungen, aber bei diesen Preisen läuft es insgesamt besser.“ Seit der Pandemie sei das Wachstum kontinuierlich, die höheren Preise spiegelten auch die Investitionen in die Hotellerie wider. „2025 wird ebenfalls ein sehr gutes Jahr“, ist Marín überzeugt. Im Juli lag die Auslastung bei 89 Prozent – vier Prozentpunkte weniger als im Vorjahr. „Aber wir haben wirklich keinen Grund zur Klage.“

Rückgänge im Einzelhandel

Allerdings zeigt eine Analyse der staatlichen Tourismusagentur Segittur auf Basis von Kartenzahlungen Rückgänge im Einzelhandel: minus 15 Prozent in der Gastronomie, minus 9 Prozent im Bekleidungsgeschäften und minus 4 Prozent in sonstigen Geschäften. Nur der Lebensmitteleinzelhandel legte um 4 Prozent zu.

Vor allem das rückläufige Konsumverhalten in Restaurants sorgt für Diskussionen. Marín verteidigt die Branche: „Früher hat der günstige Massentourismus auch kaum Geld in der Gastronomie gelassen. Jetzt holen wir Gäste mit höherer Kaufkraft – und trotzdem heißt es, sie gäben nur noch im Hotel Geld aus. Dabei ist schon eine 60-prozentige Halbpensionsquote ein Erfolg.“

Kritik kommt von Juan Miguel Ferrer, Präsident des Gastronomieverbands CAEB Mallorca: „Die Rückgänge betreffen nicht nur Mallorca – überall sinkt der Umsatz.“ Im August habe die Gastronomie sogar ein Minus von 30 Prozent verzeichnet. Eine Krise sehe er dennoch nicht: „Es ist eine gesunde Marktanpassung nach außergewöhnlich guten Jahren. Aber klar ist: Flug- und Hotelpreise sind in vier Jahren um 50 Prozent gestiegen.“

"Wir können nicht von Rekord zu Rekord hetzen"

Auch Inés Batle, Präsidentin des Hotelverbands von Cala Millor, mahnt zur Besonnenheit: „Wir können nicht von Rekord zu Rekord hetzen.“ Der August sei stark gewesen, im Juli hätten allerdings einige Häuser unter stark gestiegenen Preisen gelitten. „Die Urlaubsplanung hat sich wieder normalisiert – wie vor der Pandemie. Die Menschen reisen, wenn auch teilweise kürzer – das erklärt auch die hohen Gästezahlen.“

Trotz der hohen Preise sieht Batle Mallorcas Stärke in der Qualität: „Die Insel bietet Sicherheit und ein Niveau, das andere Regionen in Europa oder Spanien nicht erreichen." Was die Bilanz drücke: Rund 40 Prozent der Kosten entfielen auf Personal. Dazu seien die Hoteliers verpflichtet, lokale Produkte zu verwenden. "Die Preise sind kein Ausdruck von Gier.“

Annäherung an Vor-Pandemie-Niveau

„Wir haben bei den Preisen die Schmerzgrenze erreicht“, sagt Christoph Gräwert vom Hotel Samos in Magaluf. „Unendlich lässt sich das nicht steigern – das ist nicht nachhaltig.“ Mauricio Carballeda, Präsident des Hotelverbands Palmanova-Magaluf, pflichtet bei: „Diese Saison ist nicht vergleichbar mit den vergangenen Jahren – sie hat sich normalisiert und nähert sich dem Vor-Pandemie-Niveau.“

Alle Quellmärkte hätten Rückgänge verzeichnet, die Preise seien aber gestiegen. „Wir setzen in der Region weiterhin auf Qualität. Das bedeutet auch einen Wandel bei der Klientel – hin zu Gästen mit höherem Konsumbudget. Das braucht Zeit.“

"Die Rentabilität wird nun angepasst, die Preise müssen nicht ewig steigen"

In Palma zeigt sich ein ähnliches Bild: „Der Sommer verlief wie 2024 – mit Ausnahme der Boutiquehotels im Zentrum, die 10 Prozent weniger Aufenthalte verzeichnen“, erklärt Francisco Serrano, Präsident des Hotelverbands von Palma.

Laut Ibestat gingen die Übernachtungen im Juli um 7,25 Prozent zurück – auf Ibiza sogar um 14 Prozent. Im bisherigen Jahresverlauf liegt das Minus bei 1,15 Prozent, mit über 64 Millionen Übernachtungen. Pablo Riera-Marsá, Präsident des Hotelverbands von Alcúdia und Can Picafort, zieht dennoch eine positive Bilanz: „Bis Ende August war die Entwicklung ähnlich wie im Vorjahr. Das All-inclusive-Angebot ist nicht schuld am Rückgang in der Gastronomie – im Gegenteil, es kamen mehr Gäste mit reiner Übernachtung. Aber wir vergleichen uns eben mit dem besten Jahr aller Zeiten: 2024. Die Rentabilität wird nun angepasst, und die Preise müssen nicht ewig steigen.“ /jk

