Deutlich mehr deutsche Urlauber in Can Picafort: Hoteliers ziehen erste Saisonbilanz

Die Hoteliersvereinigung von Alcúdia und Can Picafort im Norden von Mallorca hat ihre Zwischenbilanz zur Tourismussaison 2025 bis Ende August vorgelegt. Die Hoteliers bewerten die Saison als stabil und vergleichbar mit dem Vorjahr. In Alcúdia lag die durchschnittliche Auslastung bei 84,23 Prozent, in Can Picafort bei 80 Prozent. Auffällig ist, dass beide Orte leichte Rückgänge in den zentralen Sommermonaten verzeichnet haben, die traditionell als Hochsaison gelten.

Einbußen im britischen und osteuropäischen Markt

In Alcúdia zeigt sich das gewohnte Bild eines Urlaubsziels, das von vielen Quellmärkten bedient wird. Der britische Markt sowie die osteuropäischen Länder verzeichneten jeweils einen Rückgang von rund 5 Prozentpunkten, mit Marktanteilen von 25,1 Prozent (Großbritannien) und 6,54 Prozent (Osteuropa).

Stabil geblieben sind hingegen der deutsche Markt mit 27,72 Prozent (weiterhin stärkster Quellmarkt), die skandinavischen Länder mit 16,38 Prozent, der nationale spanische Markt mit 5,24 Prozent, sonstige europäische Märkte mit 19,02 Prozent sowie nicht-europäische Märkte mit 3,42 Prozent.

„Wir beobachten eine leichte Abschwächung bei britischen und osteuropäischen Gästen, während die übrigen Märkte ihre Position halten. Das bestätigt Alcúdia als multinationales Reiseziel, zeigt aber auch, dass wir diese Verschiebungen aufmerksam beobachten müssen“, erklärte Pablo Riera-Marsà, Präsident der Hotelvereinigung.

Can Picafort: Fast jeder zweite Urlauber Deutscher

In Can Picafort zeigt sich ein anderes Bild: Hier legte insbesondere der deutsche Markt deutlich zu und erreichte mit einem Wachstum von rund 21 Prozentpunkten einen Marktanteil von 47,07 Prozent. Auch die spanischen (+1,8 Prozentpunkte), französischen (+1,29 Prozentpunkte) und osteuropäischen Gäste (+1,4 Prozentpunkte) zeigten leichte Zuwächse. Dagegen verlor der britische Markt 1,43 Prozent und liegt aktuell bei 16 Prozent.

„Der deutsche Markt hat sich als tragende Säule für Can Picafort etabliert, während der Rückgang bei britischen Gästen Anlass zur Sorge gibt. Das unterstreicht die Notwendigkeit, die Marktzugänge weiter zu diversifizieren“, sagte Riera-Marsà.

Weniger All-inclusive, mehr Selbstverpflegung

In beiden Orten zeigt sich eine spürbare Veränderung beim Buchungsverhalten: Die Nachfrage nach Halbpension und All-inclusive-Angeboten ist um mehr als 10 Prozentpunkte zurückgegangen, während Selbstverpflegung um 7 Prozentpunkte zugelegt hat.

Diese Entwicklung hat direkte Auswirkungen auf die örtliche Gastronomie und das ergänzende Freizeitangebot. Dort wurden Rückgänge zwischen 15 und 20 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr gemeldet. Riera-Marsà sieht darin ein verändertes Konsumverhalten: „Der Trend zur Selbstverpflegung zeigt, dass sich viele Gäste mehr Flexibilität wünschen und verstärkt außerhalb der Hotels konsumieren. Das beeinflusst insbesondere die lokale Gastronomie und das Zusatzangebot.“

Fazit: Rückkehr zur Normalität

Aus Sicht der Hoteliers markiert die Saison 2025 das Ende des Nachholeffekts, der nach der Corona-Pandemie für außergewöhnlich hohe Reiselust gesorgt hatte. Stattdessen zeichnet sich nun eine Rückkehr zu einer stabileren, gemäßigteren Nachfrage ab – ähnlich der Zeit vor der Pandemie.