"Es braucht viele Flugzeuge, um all die Betten auf Mallorca zu füllen": Eurowings-Chef Jens Bischof im Interview

Eurowings und Mallorca - das ist eine ganz besondere Beziehung. Die deutsche Airline der Lufthansa Group unterhält bereits seit Jahren in Palma ihre größte Auslandsbasis, im Sommer gehen wöchentlich mehr als 400 Flüge aus Deutschland, Österreich und der Schweiz auf die Insel und CEO Jens Bischof ist selbst ein erklärter Mallorca-Fan.

Von Mittwoch (3.9.) bis Freitag hat die Fluggesellschaft einmal mehr eine Pressereise nach Mallorca auf die Beine gestellt. In entspannter Atmosphäre plauderten Jens Bischof und andere verantwortliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Eurowings-Gruppe mit Medienvertretern im 2024 eröffneten Bikini Island & Mountain Hotel Es Trenc in Colònia de Sant Jordi über aktuelle Themen des Unternehmens, aber auch der Luftfahrtbranche im Allgemeinen.

Eurowings, so erfuhr man, schreibt in diesem Jahr zum dritten Mal in Folge schwarze Zahlen und hat sich damit endgültig nach den schwierigen Corona-Jahren freigeschwommen. Dementsprechend entspannt gab sich Jens Bischof nach der Inforunde im MZ-Interview.

Die Debatte um den Massentourismus ist eben in unserer Hintergrundrunde angeklungen. Sie fliegen im Sommer 400 Mal in der Woche auf die Insel. Wie passt diese Zahl zu Ihrer Aussage, dass Sie die Proteste der Menschen ernstnehmen und sich bewusst sind, dass es kein ewiges Wachstum geben kann?

Es gibt ja eine feste Bettenanzahl auf der Insel, und es braucht nun einmal viele Flugzeuge, um all diese Betten füllen zu können. Mallorca lebt vom Tourismus. Entsprechend hat sich die Anzahl der Flugfrequenzen und die Anzahl der angebotenen Hotelbetten recht gut synchronisiert. Wir nehmen die Proteste der Bewohner ernst, wissen aber auch, dass sie sich nicht per se gegen Touristen richten. Sie sind vielmehr Ausdruck der Frustration über politische Entscheidungen in Bezug auf den Massentourismus. Immer mehr Wohnungen werden hier in Ferienunterkünfte umgewandelt; das treibt die Preise für Einheimische in die Höhe. Deshalb müssen wir im Zusammenspiel von Politik, der Immobilien- und Tourismuswirtschaft eine bessere Balance finden, damit sich die Situation für Einheimische verbessert. Ich glaube, dass die Balearen-Regierung sehr bemüht ist, diese Balance herzustellen.

Sie sprechen die Politik an. Sind Sie regelmäßig im Austausch mit der Regierung und wenn ja, wie laufen die Gespräche ab?

Wir stehen in einem regelmäßigen Austausch mit Marga Prohens und ihrem Team. Wir haben ein gutes Verhaltnis, und das braucht es auch. Wenn wir von Balance sprechen, dann reicht es nicht, sich nüchtern Zahlen anzuschauen, sondern wir müssen auch die Befindlichkeiten und echten Ursachen persönlich kennen und uns darüber austauschen. Deshalb versuche ich, Marga Prohens ein- bis zweimal im Jahr zu treffen. Darüber hinaus sind wir im Dialog mit den Teams vor Ort. Wir reden dabei auch über die Problem-Themen, also etwa: Wie groß darf der Tourismus sein? Auf der anderen Seite schauen wir, wo wir unterstützen können. Der Flughafen Palma wird gerade ausgebaut, und er muss dann auch ausgelastet werden. Antalya vergrößert seinen Flughafen auf die doppelte Größe, und wir wissen ja, dass Mallorca und Antalya in Konkurrenz stehen. Mallorca will Urlauber mit den spanischen Festlands-Flughäfen auf die westliche Seite des Mittelmeers ziehen, Griechenland und die Türkei locken mit der östliche Seite.

Die Verlängerung der Saison ist auf Mallorca die einzige Möglichkeit, das Geschäft auszuweiten. Sie haben vorhin angesprochen, dass die Türkei sehr aktiv ist. Gerät Mallorca da ins Hintertreffen?

Hier gibt es zwei Aspekte zu berücksichtigen. Das Preisniveau spielt natürlich eine wichtige Rolle, aber auch das Angebot, das Urlauber vorfinden. Da muss man sagen, dass die Türkei sehr viel investiert. In Antalya entsteht gerade eine Art Disneyworld, es gibt attraktive Fußballcamps und viele neue Sporteinrichtungen, auch Ausstellungen. Die Türken sind also sehr aktiv, da muss Mallorca Schritt halten.

Jens Bischof beim Show-Gemüsegrillen. / Eurowings

Ist der erste Aspekt auch eine Kritik an den Hotelpreisen auf Mallorca?

Spanien unterscheidet sich hier nicht wesentlich von der Türkei. Wenn man wie 2024 eine gute Saison hinter sich hat, tendieren alle dazu, die Preise anzuheben. Es hat sich ja auch Material, Personal und vieles mehr deutlich verteuert. Da ist womöglich eine Preissteigerung zu viel oben drauf gekommen. Das hat man an den Urlauberzahlen im Mai und Juni gespürt. Da ist eine Frühsommer-Delle entstanden, die man durch Preisnachlässe wieder reparieren musste. Dasselbe ist aber auch in der Türkei passiert.

Das ließe sich auch über die Flugpreise sagen, die ebenfalls deutlich gestiegen sind.

Fliegen ist und bleibt ein margenschwaches Geschäft. Die Preissteigerungen auf der Flugseite sind vor allem durch rekordhohe Standortkosten in Deutschland zu erklären, also Luftverkehrssteuer, Flugsicherung und Luftsicherheitsgebühr. Seit Corona haben sich diese Kosten verdoppelt, das ist absurd. Mittlerweile machen allein die staatlich induzierten Steuern und Gebühren aus Deutschland heraus 35 Euro pro Ticket aus, sechsmal so viel wie in Spanien. Nach Abzug von Kosten für Flugzeug, Treibstoff, Technik, Personal, Flughafen, Flugsicherung, et cetera verbleibt ein Bruchteil des Ticketpreises, um unterm Strich profitabel fliegen zu können.

Wie sind die Aussichten, dass die neue Bundesregierung da etwas ändert?

Wir haben uns gefreut, dass die neue Bundesregierung viele der Aspekte, die notwendig sind, um die Wettbewerbsfähigkeit des Luftverkehrsstandortes Deutschland wiederherzustellen, in ihren Koalitionsvertrag aufgenommen hat. Bis dato muss man aber nüchtern konstatieren: Passiert ist noch nicht viel. Dabei ist es mittlerweile fünf nach zwölf. Der Luftverkehr macht einen großen Bogen um Deutschland, die Rezession hält an, auch weil eine Triebfeder für Wirtschaft und Wohlstand lahmt. Und dem Klima ist mit dem Abzug von Flugzeugen nicht geholfen. Die Flüge, deren Zahl seit Corona deutlich zugenommen hat, führen jetzt einfach um Deutschland herum.

Ryanair beklagt sich beinahe wöchentlich auch in Spanien über die Gebühren und zieht Verbindungen ab. Man hat den Eindruck, die Airlines erpressen die Regierungen. Ist das nicht ein Heulen auf hohem Niveau?

Das hohe Niveau kann man allein durch einen Blick in die Bilanzen entkräften – dort sieht man Gewinnmargen, die um die fünf Prozent zirkulieren.

Sie setzen voll auf Spanien, die Eurowings-Basis Palma soll wachsen. Was ist da die nächsten Jahre geplant?

Wir haben aufgrund der acht stationierten Flugzeuge auf Mallorca inzwischen fast 1.000 Mitarbeiter auf der Insel. Allein 350 davon arbeiten bei unserer Handlingfirma Wings Handling. Wenn man so viele Flugzeuge an einem Ort hat, ist es nur logisch zu überlegen, ob man nicht auch einen Wartungsstandort vor Ort etabliert. Da waren wir im Zuge des Air-Europa-Verkaufs im Austausch um die Frage, ob es auf Mallorca die Möglichkeit gibt, einen Hangar von Globalia zu nutzen. Es gibt zudem noch ein freies Grundstück, auf dem man einen Hangar bauen könnte. Wir prüfen also, wie wir mehr qualifizierte Arbeitsplätze nach Mallorca bringen und die Wartungsmöglichkeiten hier auf der Insel erhöhen können.

Gleichzeitig gibt es immer wieder Probleme mit Wings Handling. Die Gewerkschaften bemängeln die Arbeitsbedingungen, es gab bereits mehrfach Streikdrohungen. Was tun Sie, um die Bedingungen zu verbessern?

Allein die Tatsache, dass wir das Handling nicht über externe Dienstleister abwickeln, führt für die Gäste schon zu einem besseren Serviceerlebnis. Wenn wir unsere Piloten fragen, welche Basis am besten funktioniert, dann sagen sie fast immer Mallorca. Das ist ein Beweis dafür, dass man Service-Komponenten wie das Handling nahe am Unternehmen haben sollte, weil der Service dann besser ist. Und trotzdem müssen wir unsere Kosten natürlich auch wettbewerbsfähig halten. Dabei nutzen Gewerkschaften mediale Streikandrohungen nur allzu gerne als Druckmittel bei Tarifverhandlungen. Das ist in Deutschland so, das ist in Spanien so. Am Ende finden wir aber stets tragfähige Lösungen am Verhandlungstisch.

Abonnieren, um zu lesen