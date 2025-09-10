Mallorca bekommt neue Direktverbindung nach Nordamerika

Mallorca bekommt eine weitere Direktverbindung nach Nordamerika. Wie die kanadische Fluggesellschaft Air Canada am Dienstag (9.9.) angekündigt hat, soll es im kommenden Jahr Flüge zwischen Palma und Montreal geben. Diese sollen zwischen dem 17. Juni und dem 24. Oktober stattfinden.

Jeweils viermal die Woche verkehren die neuen Airbus A-321-XLR zwischen der kanadischen Metropole und der Insel. Dienstags, donnerstags, samstags und sonntags geht es um 15.10 Uhr von Palma aus nach Kanada, die Rückflüge finden montags, mittwochs, freitags und samstags statt. Hier starten die Maschinen um 18.45 Uhr.

"Interessanter Markt"

Der Verband für Tourismusunternehmen im Luxusbereich, Essentially Mallorca, zeigte sich sehr zufrieden über die neue Verbindung, die ein zahlungskräftiges Publikum auf die Insel bringen dürfte. "Kanada ist ein sehr interessanter Markt für Mallorca", erklärte Verbandschef Jesús Cuartero. Man werde sich im Oktober mit dem Leiter des spanischen Tourismusbüros in Toronto zusammensetzen, um eine Strategie für die Vermarktung der Insel besprechen.

Die A321XLR wird das erste Schmalrumpfflugzeug, also ein Flugzeug mit nur einem Mittelgang, in der Flotte von Air Canada sein, das über Liegesitze in der Business-Class verfügt. Sie bietet Platz für 182 Passagiere, davon 14 in der Business-Class und 168 in der Economy-Class.

New-York-Flüge seit 2022

Die Kanada-Verbindung ist die zweite Direktverbindung nach Nordamerika. Bereits seit Juni 2022 fliegt United Airlines im Sommer mehrmals die Woche zwischen New York und der Insel. Die Flüge haben für eine verstärkte Präsenz von US-amerikanischen Urlaubern auf der Insel geführt, wenngleich die Zahlen im Vergleich zu deutschen, britischen oder französischen Urlaubern weiterhin äußerst gering sind. Der Fokus auf den US-Markt geht mit dem Versuch einher, ein zahlungskräftigeres Publikum auf die Insel zu locken. Die neue Kanada-Verbindung ist in den Augen von Essentially Mallorca der Beweis, dass diese Strategie funktioniert. /pss