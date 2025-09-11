"Sehr gute Nachricht": Tourismusbranche auf Mallorca jubelt über Direktflug von Montreal nach Palma

Die Ankündigung der kanadischen Fluggesellschaft Air Canada, eine neue Direktverbindung zwischen Montreal und Palma aufzulegen, hat in der Tourismusbranche auf Mallorca für Begeisterung gesorgt. Der Flug soll ab Juni 2026 aufgenommen werden.

Mit der neuen Route gewinnt die Insel eine Verbindung zu einem weiteren wichtigen internationalen Knotenpunkt hinzu, der neben der bestehenden Route nach Newark/New York dazu beitragen soll, den nordamerikanischen Markt zu festigen. Dieser gilt als besonders attraktiv – nicht zuletzt aufgrund der hohen Kaufkraft der Reisenden aus Kanada und den USA.

"Sehr erfreuliche Nachricht"

„Das ist eine sehr erfreuliche Nachricht“, erklärt Pep Aloy, Generaldirektor für Tourismus der Balearen. Die Verbindung sei ein Beleg für die erfolgreiche Arbeit der Balearen-Regierung und der Tourismusstrategie-Agentur AETIB, die sich seit Jahren dafür einsetzt, die Herkunftsmärkte der Urlauber weiter zu diversifizieren, um weniger von einem oder wenigen Quellmarkt abhängig zu sein.

Air Canada fliegt ab kommendem Sommer viermal die Woche von Mallorca nach Montreal. / Air Canada

Auch die mallorquinische Hoteliersvereinigung FEHM zeigt sich erfreut: Die neue Route „ist eine sehr gute Nachricht“, sagte Verbandspräsident Javier Vich. Der kanadische Markt sei äußerst interessant und biete großes Potenzial für die Insel.

Die Vereinigung Essentially Mallorca, die sich auf den Luxustourismus spezialisiert hat, begrüßt ebenfalls ausdrücklich die neue Verbindung. Präsident Jesús Cuartero würdigte das Vertrauen, das Air Canada in das Reiseziel Mallorca setzt. Im Oktober werden Vertreter von Essentially Mallorca nach Toronto reisen, um gemeinsam mit Turespaña weitere Maßnahmen zur Positionierung Mallorcas als Premium-Destination für zahlungskräftige Reisende zu besprechen.

Vier wöchentliche Verbindungen zwischen Juni und Oktober

Die neue Verbindung wird von Juni bis Oktober ab 2026 bedient. Die Abflüge von Montreal sind jeweils montags, mittwochs, freitags und samstags für 18.45 Uhr geplant. Die Ankunft auf dem Flughafen Son Sant Joan soll am folgenden Morgen um 8.25 Uhr erfolgen.

Der Rückflug startet dienstags, donnerstags, samstags und sonntags um 12.15 Uhr in Palma und landet um 15.10 Uhr Ortszeit in Montreal. Der erste Flug ist für den 17. Juni, der letzte Flug der Saison für den 24. Oktober 2026 angesetzt.