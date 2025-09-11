Restaurantkrise auf Mallorca: "Niemand erhöht die Preise, um damit mehr Geld zu erwirtschaften"

Die Restaurantkrise auf Mallorca ist eines der größten Themen der Urlaubersaison 2025 auf der Insel. Während die Kunden sich über gestiegene Preise und eine gesunkene Qualität beschweren, klagen die Wirte über zu hohe Mieten, die sie regelrecht aus manchen Gegenden vertreiben würden. Neben dem Branchenverband CAEB schließt sich auch der Händlerverband Afedeco der Beschwerde an.

Sowohl die Händler als auch die Wirte sind der Meinung, dass die Mieten nicht mehr als zehn Prozent der Einnahmen ausmachen dürfen. Laut CAEB-Präsident Juan Miguel Ferrer sind es in manchen Lokalen jedoch 20 Prozent, Afedeco-Präsidentin Joana Manresa spricht gar von 25 Prozent.

Die gestiegenen Mietpreise würden die Wirte und Händler dazu zwingen, von den beliebten Küstengebieten an der Playa de Palma oder in Palma, Andratx, Sóller, Magaluf, Alcúdia oder Puerto Portals wegzuziehen. Andernfalls bleibe nur die Option, das Geschäft gänzlich aufzugeben. Denn ein guter Standort ist die Basis für ein erfolgreiches Wirtschaften.

Die Wirte seien regelrechte Helden

Juan Miguel Ferrer sieht die Wirte gar als Helden, die jeden Morgen aufstehen und ihr Restaurant trotz der Schwierigkeiten am Laufen halten. Die mentale Belastung steige, da man die gestiegenen Kosten auf die Kundschaft abwälzen muss. Das wiederum führt zu Beschwerden bei den Restaurantbesuchern. "Niemand erhöht die Preise, um damit mehr Geld zu erwirtschaften", sagt Ferrer. Ohne die Terrassen seien viele Geschäfte kaum überlebensfähig. Und die Nutzung dieser sorge nicht selten zu Klagen von Anwohnern wegen der Lärmbelästigung.

Immobilienbesitzer können Mieten beliebig erhöhen

Laut Joana Manresa können sich nur noch große Ketten und Franchiseunternehmen einen Laden in Palmas Zentrum leisten. Am Borne seien die Mietpreise auf 200 Euro pro Quadratmeter gestiegen, im Carrer Sant Miquel auf 150 Euro. "Es gibt so wenige verfügbare Objekte, dass die Eigentümer die Preise beliebig erhöhen können." Nur wer vor vielen Jahren eine Immobilie gekauft und die Hypothek abbezahlt habe, könne heute noch überleben.

Abonnieren, um zu lesen