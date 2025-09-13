Einkaufen auf Mallorca – günstiger oder doch deutlich teurer als in Deutschland?

Dass das Leben auf Mallorca günstiger ist als in Deutschland, kann man getrost bezweifeln – vor allem dann, wenn man von einem spanischen Gehalt lebt. Am Monatsende fällt der Blick aufs Bankkonto dann oft ernüchternd aus. Der Mindestlohn liegt in Spanien bei 1.184 Euro brutto im Monat, ausgezahlt in 14 Gehältern. Zum Vergleich: In Deutschland beträgt er 12,82 Euro pro Stunde, was bei Vollzeit rund 2.220 Euro brutto im Monat ergibt.

Dabei sind die Preise auf Mallorca in vielen Bereichen ähnlich hoch wie in Deutschland – teilweise sogar höher. Um herauszufinden, wo sich der Einkauf tatsächlich günstiger gestaltet, hat die MZ den Test gemacht: derselbe Warenkorb im Vergleich in Filialen der Discounter Aldi und Lidl. Am Freitag (5.9.) in München und am Montag (8.9.) in Palma.

Obst und Gemüse

In beiden Ländern stehen am Eingang der Discounter Kisten mit frischem Obst und Gemüse. Ein Blick auf die Preise bei Aldi zeigt sofort ein gemischtes Bild: Eine Gurke kostet in München 0,89 Euro, in Palma 0,99 Euro für eine holländische Gurke oder 1,59 Euro pro Kilo für spanische Gurken. Bunte Paprika im Dreierpack kosten in beiden Ländern identische 1,69 Euro. Kürbis ist auf Mallorca teurer: Für kanarischen Kürbis zahlt man 1,89 Euro pro Kilo, in München kostet Hokkaido 1,69 Euro. Auch Zucchini liegt mit 1,59 Euro auf Mallorca über dem deutschen Preis von 1,29 Euro.

Ein Blick ins Obst- und Gemüsesortiment bei Lidl ergibt: Tropische Früchte sind auf der Insel etwas günstiger. Ein Netz Avocados kostet in München 2,99 Euro für 700 Gramm, auf Mallorca 2,55 Euro für 600 Gramm. Zwei Mangos gibt es für 2,99 Euro auf Mallorca, in Deutschland für 3,79 Euro. Pfirsiche kosten hingegen ähnlich: 2,39 Euro in München und 2,49 Euro in Palma. Äpfel (Sorte Cripps Pink) sind auf der Insel günstiger, 2,39 Euro pro Kilo gegenüber 2,99 Euro in Deutschland.

Kartoffeln hingegen sind in Mallorca deutlich teurer: 4,95 Euro für drei Kilo mallorquinische Kartoffeln, während deutsche Kartoffeln nur 2,29 Euro kosten. Champignons sind ein weiteres Regionalprodukt bei Lidl: Eine Packung kostet gleich viel, allerdings enthält die mallorquinische Version 300 Gramm, die deutsche nur 250 Gramm. Zwiebeln sind in Palma teurer: 1,69 Euro pro Kilo gegenüber 1,49 Euro für 750 Gramm in Deutschland. Tomaten dagegen sind auf Mallorca günstiger: 1,99 Euro pro Kilo gegenüber 2,29 Euro.

Milchprodukte und Eier

Im Kühlregal bei Lidl zeigt sich: Käse ist auf Mallorca besonders teuer. Eine 400-Gramm-Packung Gouda kostet in Deutschland 2,99 Euro, auf Mallorca 3,39 Euro. Mozzarella light kostet in München 0,79 Euro für 220 Gramm, auf Mallorca 0,89 Euro für eine kleinere Packung mit 129 Gramm. Auch beim Feta im Aldi-Kühlregal gibt es Abweichungen: 2,29 Euro in Deutschland, 3,09 Euro auf Mallorca. Milch dagegen kostet fast gleich viel: 0,99 Euro pro Liter in München bei Lidl und 0,97 Euro auf Mallorca.

Die Eierpreise sind sehr unterschiedlich: In München kosten sechs regionale Freilandeier 1,89 Euro. Auf Mallorca werden bei Lidl keine regionalen Eier angeboten – die tierfreundlichsten kosten 3,22 Euro für zwölf oder 3,25 Euro für zehn Stück.

Fleisch und Fisch

Im Fleischkühlregal von Aldi gibt es bei jeder Fleischsorte Preisunterschiede zwischen Deutschland und Mallorca. Rinderhack ist in Palma ein Euro günstiger (5,19 Euro pro 500 Gramm) als in München (6,19 Euro). Auch Hähnchenbrust ist auf der Insel billiger: 7,15 Euro pro Kilo gegenüber 11,32 Euro. Lachsfilet hingegen kostet auf Mallorca deutlich mehr (24,78 Euro pro Kilo) als in München (19,89 Euro). Bei allen Produkten handelt es sich aus Erzeugnissen aus der Massentierhaltung.

Grundnahrungsmittel

Mehl ist auf Mallorca günstiger: 0,69 Euro pro Kilo gegenüber 0,99 Euro in Deutschland bei Aldi. Cornflakes kosten bei Aldi identisch 1,45 Euro. Beim Brot sind die Unterschiede minimal: Vollkorn-Sandwichbrot kostet bei Lidl auf Mallorca 1,15 Euro (820 Gramm) und in München 1,09 Euro (750 Gramm). Auch Pasta und Gewürze wie Rosmarin unterscheiden sich kaum. Olivenöl kostet in beiden Ländern bei Lidl rund 6 Euro pro 750 ml, Sonnenblumenöl 1,72 Euro auf Mallorca und 1,69 Euro in Deutschland.

Drogerieartikel

Auch bei Alltagsartikeln zeigen sich Unterschiede: Toilettenpapier (sechs Rollen) kostet auf Mallorca 2,35 Euro, in Deutschland 3,95 Euro bei Aldi. Baumwollstäbchen sind in Palma deutlich teurer (1,35 Euro) als in München (0,70 Euro). Flüssigwaschmittel ist auf Mallorca günstiger: 4,35 Euro für 61 Waschladungen gegenüber 5,99 Euro für 48 Waschladungen in Deutschland. Das Lidl-Duschgel dagegen kostet in München 1,12 Euro für 750 ml, auf Mallorca 1,49 Euro.

Snacks und Getränke

Wer auf Mallorca eine Party organisieren möchte, muss teilweise tiefer in die Tasche greifen. Kekse der Aldi-Eigenmarke sind in Palma günstiger (1,25 Euro) als in Deutschland (1,79 Euro). Walnüsse kosten beim Aldi in Palma 2,65 Euro und in München fast 50 Cent mehr. Stapelchips bei Lidl sind auf Mallorca teurer (1,75 Euro vs. 1,49 Euro), geriffelte Chips dagegen günstiger (1,19 Euro vs. 1,49 Euro). Beim Bier der Lidl-Eigenmarke zahlen die Kunden auf Mallorca 1,28 Euro pro Liter, in Deutschland nur 0,90 Euro. Cider kostet in München 0,79 Euro plus Pfand, in Palma 0,99 Euro ohne Pfand.

Einkauf im Überblick

Beim direkten Vergleich fällt auf: Der Einkauf bei Aldi ist auf Mallorca nur minimal teurer als in Deutschland. Während der gleiche Warenkorb in München 65,93 Euro kostet, liegt der Preis in Palma bei 66,37 Euro – ein Unterschied von nur 44 Cent.

Anders sieht es bei Lidl aus. Dort summiert sich der gleiche Einkauf in München auf 45,08 Euro, während er auf Mallorca mit 47,44 Euro deutlich höher liegt. Das entspricht einem Plus von 2,36 Euro oder gut 5,2 Prozent.

