Tourismus-Pionier Jaime de Juan ist tot – Mallorca verliert einen Visionär

Der mallorquinische Unternehmer und Hotelier Jaime de Juan i Pons ist am vergangenen Freitag im Alter von 85 Jahren in s’Illot verstorben. Mit ihm verliert Mallorca eine herausragende Figur der touristischen Entwicklung im Osten der Insel. Über Jahrzehnte hinweg prägte er die Ferienregionen rund um Manacor und Artà – mit seinem Unternehmergeist, seinem Engagement für den Gemeinschaftssinn und seinem unermüdlichen Einsatz für den Tourismus auf der Insel. Die Totenwache findet am Sonntag, dem 14. September, ab 16 Uhr im Bestattungsinstitut Parc de l’Auba in Manacor statt.

Geboren wurde Jaime de Juan 1939 in Sóller. Aufgewachsen ist er in Palma und Peguera, bevor er sich in den frühen 1960er-Jahren in s’Illot niederließ – damals ein kaum entwickelter Ort an der Küste. Dort gründete er das Hotel Playa Moreya, das über Jahrzehnte hinweg das Herzstück seiner unternehmerischen Tätigkeit blieb. Was einst mit einfachsten Mitteln – ohne Strom und fließendes Wasser – begann, entwickelte sich unter seiner Leitung zu einer festen Größe im Tourismusangebot der Region.

Gründete einst den mallorquinischen Hotelierverband

Später wandte sich Jaime de Juan auch dem Agrotourismus zu. Mit dem Landgut und Restaurant Sa Duaia in Artà setzte er ein weiteres persönliches Projekt um, das ebenfalls überregional bekannt wurde.

Als Mitbegründer des Hotelierverbands von Mallorca und langjähriger Präsident des Hotelierverbands von s’Illot-Cala Moreya – über mehr als 40 Jahre – war de Juan ein aktiver Vertreter der Branche. Auch in der Bürgervereinigung von s’Illot engagierte er sich viele Jahre als Vorsitzender, stets mit dem Ziel, die Lebensqualität und Infrastruktur des Ortes zu verbessern.

Neben seiner unternehmerischen Tätigkeit war de Juan eine schillernde Persönlichkeit des öffentlichen Lebens. Er organisierte spektakuläre Großveranstaltungen wie riesige Paellas, Ensaimadas oder Tortillas, die es bis ins Guinness-Buch der Rekorde schafften. Auch im Sportbereich war er aktiv – etwa als Präsident des CE Manacor und der UD Barracar.

Vom Page zum Hoteldirektor

Der Hotelier sprach sechs Sprachen und war ein echter Selfmade-Unternehmer. Seine Laufbahn begann er als Page im Hotel Jaime I in Palma, später absolvierte er eine Hotelfachausbildung in der Schweiz, bevor er sich der Leitung eigener Betriebe widmete.

Eng verbunden war Jaime de Juan auch mit den lokalen Medien. Er arbeitete mit Zeitschriften wie Perlas y Cuevas zusammen, war regelmäßig in Lokalradio und -fernsehen zu sehen und veröffentlichte mehrere Bücher – unter anderem Los muertos que yo he vivido und seine Memoiren Jaime de Juan, breves pinceladas de una vida apasionante, geschrieben vom Journalisten Antoni Ferrer Vallespir.

Seit 2010 im Ruhestand

Im Jahr 2010 zog er sich aus der ersten Reihe des Geschäftslebens zurück, blieb seiner Wahlheimat s’Illot aber bis zuletzt eng verbunden. Noch im selben Jahr wurde er bei einem großen Festakt für sein Lebenswerk geehrt – mit Anerkennung von Nachbarn, Wegbegleitern und Politik.

Sein freundliches, nahbares Wesen, seine Energie und seine Fähigkeit, Menschen zu begeistern und Projekte zu bewegen, bleiben in Erinnerung. Jaime de Juan gehörte zu jener Generation von mallorquinischen Unternehmern, die in den 60er- und 70er-Jahren den Tourismus auf der Insel mit aufgebaut und damit die wirtschaftliche und soziale Entwicklung Mallorcas nachhaltig geprägt haben.