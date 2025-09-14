Nachtflugverbot für den Flughafen Mallorca gefordert: So viele Flüge wären betroffen

Eine - zugegebenermaßen sehr kleine - Gruppe an Anwohnern und Umweltschützern hat am Samstag (13.9.) ein Nachtflugverbot für den Flughafen Mallorca gefordert. Die Flüge würden den Menschen nicht nur den Schlaf rauben, sondern sogar tödliche Krankheiten verursachen.

Angeführt werden die sechs Demonstranten von Pere Joan Femenia. Der 26-Jährige ist als Dauernörgler in Sachen Tourismus auf der Insel bekannt. Vor zwei Jahren stellte er sich beim MZ-Interview als Sprecher der hiesigen "Fridays for Future"-Bewegung vor. "Die meisten sind in einem irrigen System gefangen und glauben, sie müssten das ganze Jahr über arbeiten. Deshalb glauben sie, sie haben das Recht auf Urlaub", meinte er damals und bezeichnete die freien Tage als "Gruppenzwang". Diesen Sommer protestierte er alleine gegen Kreuzfahrtschiffe.

So viele Flüge gibt es nachts auf Mallorca

Nun ist er der Anführer der Initiative, die gegen die Flughafenerweiterung kämpft. Und eben ein Nachtflug fordert. Ihm schwebt das von 23 bis 6 Uhr vor. Ganz unberechtigt ist die Beschwerde nicht. Planmäßig würde das Nachtflugverbot in der Nacht von Sonntag auf Montag beispielsweise 22 Abflüge und 50 Ankünfte betreffen. Wie bei deutschen Flughäfen müssten Mallorca-Urlauber mit verspäteten Flügen zudem bangen, ob sie überhaupt starten oder landen dürfen.

Die Auswirkungen des Fluglärms

18.884 Menschen leben in den vom Fluglärm betroffenen Gebieten rund um den Airport. Laut den Anwohnern verursache der Krach Kreislaufprobleme, Stress, Diabetes und kognitive Störungen in erster Linie bei Kleinkindern, die dem Lärm permanent ausgesetzt sind.

Die Demonstranten verweisen auf die Weltgesundheitsorganisation WHO, die höchstens 40 Dezibel Lärmbelastung in der Nacht empfiehlt. Die EU schreibt höchstens 55 Dezibel vor. Das ist die Lautstärke einer normalen Unterhaltung. In den Schlafzimmern rund um den Flughafen wurden mitunter 70 Dezibel gemessen.

Bei einer Studie am Flughafen Frankfurt wurden bei den Anwohnern 2.000 Krankenhauseinlieferungen in Bezug auf Fluglärm entdeckt, manche endeten tödlich. Die Nachtflüge seien unnötig, so die Demonstranten, die auch gegen die neue Direktverbindung nach Kanada schießen.