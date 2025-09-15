Mehr als 2.300 illegale Ferienwohnungen sollen auf den Balearen aus den Buchungsportalen verschwinden

Die spanische Zentralregierung hat auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln 2.373 illegale Angebote für Ferienwohnungen ausfindig gemacht, die nun schnellstmöglich von den einschlägigen Buchungsplattformen, wie etwa Airbnb oder Booking, verschwinden sollen. Die Betreiber wurden aufgefordert, die entsprechenden Inserate umgehend zu entfernen.

Betroffen sind Immobilien, deren Betreiber versucht haben, die seit Juli gesetzlich vorgeschriebene Registrierungsnummer für Kurzzeitvermietungen zu erhalten, jedoch abgelehnt wurden – weil sie die rechtlichen Anforderungen nicht erfüllen. Das teilte das zuständige Wohnungsministerium unter Leitung von Isabel Rodríguez mit. Die betroffenen Unterkünfte könnten auf mehreren Plattformen gleichzeitig angeboten worden sein.

133 abgelehnte Anträge in der Gemeinde Santa Margalida

Mit Abstand die meisten Anträge wurden in Ciutadella auf Menorca abgelehnt (299 Anträge). Es folgen Sant Josep de sa Talaia auf Ibiza (178) und Santa Margalida (133) vor Santanyí (117), Es Mercadal auf Menorca (96) sowie Palma mit 54 abgelehnten Registrierungen.

Spanien ist nach Angaben des Ministeriums das erste Land Europas, das ein zentrales Register für temporäre Unterkünfte eingeführt hat. In Zusammenarbeit mit den Grundbuchämtern soll so dem wachsenden Problem illegaler Ferienvermietungen entgegengewirkt werden. Über das digitale Portal des Ministeriums werden die registrierten Daten mit jenen der Online-Plattformen abgeglichen, um Inserate ohne gültige Registrierungsnummer ausfindig zu machen. Die Plattformen zeigen sich laut Ministerium kooperativ.

Ein Fünftel der Anträge wurde abgelehnt

Seit der Einführung des Registers für Kurzzeitvermietungen am 1. Januar wurden landesweit mehr als 336.000 Anträge gestellt, davon rund 265.000 (fast 79 Prozent) für touristische Vermietungen. Rund 54.000 Anträge – also gut ein Fünftel – wurden abgelehnt, meist wegen unvollständiger oder fehlerhafter Angaben, die nicht rechtzeitig korrigiert wurden.

Ministerin Rodríguez betonte, Ziel sei es, illegale Ferienwohnungen zu bekämpfen, die zum Verdrängungsfaktor in Wohnvierteln geworden seien, sowie den sozialen Wohnraum zu schützen.

Landesweit sollen mehr als 53.000 Anträge gelöscht werden

Auch Ministerpräsident Pedro Sánchez kündigte an, am Montag (15.9.) mehr als 53.000 Anträge für Kurzzeitvermietung, vor allem für Ferienwohnungen, löschen zu wollen. Diese Wohnungen sollen dem regulären Mietmarkt zurückgeführt werden – insbesondere für junge Menschen und Familien. Sánchez bezeichnete dies als Teil einer neuen Wohnungspolitik, mit der sich die Regierung bewusst von früheren neoliberalen Strategien abgrenze.

Airbnb erklärte unterdessen, man unterstütze weiterhin die Umsetzung der Registrierungsregelungen in Spanien und informiere Gastgeber regelmäßig über ihre Pflichten. Man verfolge eine langfristige Vision für einen dezentralisierten und nachhaltigen Tourismus im Land.

Mallorca und die Balearen haben den Kampf gegen die illegale Ferienvermietung in der laufenden Legislaturperiode deutlich verstärkt. Unter anderem wurden mehr Inspekteure eingestellt sowie Abkommen mit der balearischen Steuerbehörde und den Buchungsplattformen geschlossen, um mehr illegale Angebote ausfindig zu machen. /jk