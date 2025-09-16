Explosive Umfrage: Mehrheit auf den Balearen sieht Tourismus als Problem

75 Prozent der Bewohnern der Balearen sind davon überzeugt, dass es auf Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera zu viele Urlauber gibt. 77,2 Prozent sehen im Tourismus zudem den Hauptgrund für steigende Wohnkosten. Das geht aus einer jetzt von der Agentur für Tourismusstrategie (AETIB) veröffentlichen Umfrage hervor. Daran beteiligten sich im Oktober 2024 insgesamt 2.008 Bürgerinnen und Bürgern aller vier Inseln. Die AETIB gehört zur Balearen-Regierung, die derzeit von der konservativen Volkspartei (PP) angeführt wird

Fast 62 Prozent der Befragten lehnten zudem die touristische Nutzung privater Wohnungen ab – bei Teilnehmern mit mittleren und niedrigen Einkommen lag dieser Anteil sogar bei fast 70 Prozent. Auch wenn drei Viertel der Befragten der Ansicht waren, dass es "zu viele" Urlauber·sind, zeigten sich 42 Prozent insgesamt mit dem Tourismus zufrieden. Am höchsten war diese Zufriedenheit auf Formentera (68 Prozent) und Menorca (65,6 Prozent), während Ibiza (48,3 Prozent) und vor allem Mallorca (38 Prozent) deutlich darunterlagen.

Geteilte Meinungen zur Lebensqualität und Kultur

Für 19,5 Prozent der Umfrageteilnehmer trägt der Tourismus dazu bei, die Lebensqualität auf den Inseln zu verbessern. 36,3 Prozent sind der Ansicht, dass er die Lebensqualität zumindest erhält. 13,4 Prozent sehen da keinen Zusammenhang, und 30,8 Prozent meinen, dass der Tourismus die Lebensqualität beeinträchtigt. Beim Blick auf Identität, Kultur und Kulturerbe sehen 32 Prozent negative Folgen – auf Mallorca sogar 51,4 Prozent.

Andererseits waren 85,9 Prozent der Befragten der Ansicht, dass der Tourismus einen wichtigen oder mittleren Beitrag zur Mehrung des Wohlstandes leistet, und 73,8 Prozent äußern dieselbe Meinung in Bezug auf die Schaffung von Arbeitsplätzen.

Unter den negativen Folgen nennen 77,2 Prozent steigende Mieten, 55,3 Prozent steigende Preise für Waren und Dienstleistungen, 65,5 Prozent zunehmende Staus und Menschenmengen und 63,2 Prozent die Belastung der natürlichen Ressourcen.

Mehrheit fordert Begrenzungen

Dementsprechend befürworten 69,1 Prozent eine Begrenzung der Besucherzahlen, sowie ähnlich viele eine Reduzierung von Kreuzfahrten – auf Mallorca sprechen sich sogar 77,4 Prozent der Befragten für diese Begrenzungen aus. Eine Reduzierung der touristischen Betten wünschen sich 68,4 Prozent, im Fall von Ferienwohnungen sogar 80,5 Prozent. Für eine Begrenzung von Mietwagen sprechen sich 79,6 Prozent aus, 51,9 Prozent plädieren für weniger Tourismuswerbung.

Die Analyse vergleicht die Umfrageergebnisse von 2024 mit früheren Umfragen aus den Jahren 2016, 2018, 2020 und 2022. Die Zufriedenheit mit dem Tourismus ist demnach auf dem niedrigsten Stand des gesamten Zeitraums - von 60,1 Prozemt im Jahr 2016 ist sie auf 42 Prozent gefallen. Der Anteil derjenigen, die den Tourismus als schädlich für ihre Lebensqualität empfinden, stieg von 18,8 Prozent (2016) auf 30,8 Prozent (2024). Auch die Zahl derer, die negative Auswirkungen auf Identität, Kultur und Kulturerbe sehen, nahm von 20,2 Prozent auf 32 Prozent zu.

Allein zwischen 2022 und 2024 stieg der Anteil derjenigen, die von „zu vielen“ Touristen sprechen, von 70,6 Prozent auf 75,6 Prozent. Gleichzeitig wuchs die Ablehnung der Ferienwohnungsnutzung von 42,6 auf 61,8 Prozent. /slr