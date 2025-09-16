Kein Licht, keine Klimaanlage, Essen aus dem Discounter: Vier-Sterne-Hotel schließt plötzlich

Unrühmliches Saisonende in einem der großen Hotels in Can Picafort im Nordosten von Mallorca: Das Vier-Sterne-Haus Vell Marí in der Siedlung Son Bauló schließt am Dienstag (16.9.) mitten in der Tourismus-Saison seine Pforten. Die Eigentümerin des Hotels mit seinen mehr als 250 Apartments und rund 900 Gästebetten verfügte offensichtlich nicht mehr über genügend Liquidität, um all ihren Verpflichtungen nachzukommen.

Grund für den Engpass dürften höchst ambitionierte Umbauarbeiten gewesen sein, die nicht rechtzeitig beendet wurden und so die gesamte Saison in Mitleidenschaft gezogen haben. Die Eigentümerin des Hotels ist laut übereinstimmenden Aussagen eine Verwandte der Familie Fluxà, der die Iberostar-Hotelkette gehört.

Hotel schließt am Dienstag die Pforten

Die MZ hatte seit Tagen versucht, im Hotel nachzufragen, wie es aktuell um das Haus bestellt ist. Doch an der Rezeption ging niemand ans Telefon, auch eine Mail an die einzig auffindbare Adresse blieb unbeantwortet. Auch bei der Betreibergesellschaft war keiner zu erreichen. Gewerkschaftsvertreter von Comisiones Obreras und der UGT bestätigten der MZ, dass das Hotel am Dienstag schließt. Eine offizielle Stellungnahme gibt es von Comisiones Obreras noch nicht. Antonio Sánchez, der Verantwortliche für die Hotellerie in der Region Alcúdia der UGT, sagte, es habe wohl Liquiditätsprobleme und Ärger mit der Arbeitsinspektion gegeben.

Umbau bringt Saison ins Wanken

Die MZ konnte auch mit jemandem sprechen, die Einblick in Interna des Hotels hat. Sie möchte anonym bleiben, nennen wir sie an dieser Stelle Lucía Rodríguez. Die Schwierigkeiten hätten mit den Umbauarbeiten angefangen, sagt sie.

Auf der Website warb das Hotel noch am Dienstagvormittag (16.9.) mit einem Banner. Darauf steht: "Wir sind bereit, dich zu empfangen!" / Screenshot

Vier der sechs Apartmentblöcke seien im Winter abgerissen worden, bis zum Saisonstart seien die Gebäude allerdings nicht fertig gewesen. Die Saison wurde also mit nur zwei der sechs Blöcke begonnen. Allerdings war das Hotel zu diesem Zeitpunkt schon gut gebucht, weshalb viele Gäste in andere Hotels umgebucht werden mussten. Das wiederum brachte dem Hotel Vell Marí keine Einnahmen.

Erst nur zwei, dann vier Apartmentblöcke

Die Maurer hätten eines Tages die Baustelle einfach verlassen, sodass die Arbeiten gestoppt werden mussten. Ende Mai, also bereits mitten in der Saison, habe die Eigentümerin eine neue Baufirma beauftragt. Dadurch konnten bis Juli zwei weitere Gebäude eröffnet werden. So bestritt das Hotel die Saison mit vier von sechs Apartmentblöcken.

Und nicht nur auf dem Gelände habe Chaos geherrscht. Die Angestellten hätten in den vergangenen Monaten ihr Gehalt nie pünktlich bekommen. Auf die Zahlung für August wartet ein Teil der Mitarbeiter auch jetzt Mitte September noch. Dementsprechend weniger engagiert seien die Leute zur Arbeit gegangen, weshalb der Service gelitten habe. Und darunter dann die Gäste.

Zahlreiche miserable Bewertungen

Diese beklagten sich ab dem Sommer lautstark über die Behandlung, die ihnen im Hotel widerfuhr. Die Bewertungen und Rezensionen bei Google oder Tripadvisor fallen eindeutig aus. "Schrecklich!!! Man müsste es anzeigen!!!", schreibt beispielsweise Mireia F bei Tripadvisor. Zahlreiche Reisende beklagen sich darüber, dass sie Monate im Voraus gebucht hätten und dann wenige Tage vor dem Urlaub mitgeteilt bekamen, dass das Hotel wegen der Bauarbeiten nicht verfügbar sei und sie in ein anderes Hotel umgebucht wurden.

Diejenigen, die im Vell Marí unterkamen, bemängelten vor allem das Buffet, das offensichtlich auf abenteuerliche Weise zustande kam. Die Kritiken bemängeln, dass viel Tiefkühlkost serviert worden sei und dass die Reste vom Mittagessen dann im Abendessen verarbeitet worden seien.

Köche mussten im Lidl einkaufen

Lucía Rodríguez berichtet, dass die Eigentümerin wohl aufgrund der Liquiditätsprobleme ihre Lieferanten nicht mehr bezahlen konnte. Diese stellten daraufhin die Lebensmittellieferungen ins Hotel ein. "Die Köche mussten also selbst in den Lidl-Markt gegenüber dem Hotel gehen und dort einkaufen gehen, um den Gästen überhaupt etwas vorsetzen zu können."

Der Eingang zum Hotel Vell Marí in Can Picafort. / MZ

Am 3. September sei dann auch noch der Strom abgeschaltet worden. Offenbar wurden auch hier die Rechnungen nicht mehr bezahlt. Zwar habe es Notstromaggregate gegeben, die hätten aber nur für einen kleinen Teil der Anlage gereicht. Mehrere Küchengeräte wurden deshalb abgestellt, berichtet Lucía Rodríguez. Manche Hotelgäste hätten sich Taschenlampen gekauft, um in den dunklen Gängen abends nicht die Orientierung zu verlieren. Auch die Klimaanlage habe nicht mehr funktioniert.

Zum Schluss kaum noch Gäste

Das alles führte dazu, dass nach und nach die meisten Gäste das Hotel verließen. Am Montag (15.9.) waren dann laut Lucía Rodríguez nur noch neun Apartments belegt. Wie es mit dem Hotel weitergeht, ist offenbar noch unklar. Gerüchten zufolge hatte sich die Kette Zafiro für das Haus interessiert.

Das Vell Marí hat bereits eine längere Geschichte hinter sich. Vor mehr als zwei Jahrzehnten wurde die Anlage gebaut und lief zunächst einige Jahre unter der Marke Iberostar. Dann entschied sich die Eigentümerin, auf eigene Faust weiterzumachen. Bereits in dieser Zeit habe es Unregelmäßigkeiten bei den Gehaltszahlungen gegeben, so die Gewerkschafter. 2018 vermietete die Eigentümerin das Haus an die Kette Fergus, kündigte aber kurz nach Beginn der Corona-Pandemie wieder den Vertrag.

Lohnfortzahlung im Krankheitsfall funktionierte nicht

Zuletzt hätten die Angestellten, die krankgeschrieben waren, keine Lohnfortzahlung bekommen, sagt Antonio Sánchez. "Und da sprechen wir dann möglicherweise von Unterschlagung von öffentlichem Geld, denn im Krankheitsfall teilen sich ja die Sozialversicherung, die Unfallversicherung Mutua und das Unternehmen die Lohnfortzahlung auf. Üblicherweise läuft diese Bezahlung gebündelt über das Unternehmen. Es ist also möglich, dass die Hoteleigentümerin auch Geld von der Sozialversicherung und der Mutua einbehalten hat." Mehrfach seien Inspekteure des Arbeitsministeriums im Hotel gewesen, berichtet Sánchez.

